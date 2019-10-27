Податкова реформа: як це бачать у міністерстві економіки

У суспільстві має розпочатися дискусія щодо того, яка податкова система потрібна Україні. Вона повинна передбачати створення робочих місць та зняти питання ФОПів.

Найважливіший економічний актив України – люди, про це написав міністр економіки Тимофій Милованов на своїй фейсбук-сторінці.

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Міністр при цьому наголосив, що цей пост не пропозиція податкових змін, а запрошення до дискусії.

Бажано, щоб податки стимулювали створення робочих місць і підвищення зарплат. Для цього потрібно максимально знизити податки на працю,

– зазначив Милованов.

Глава мінекономіки пропонує збільшити податки на активи – наприклад, нерухомість, та залишити ПДВ. За його словами, це варто зробити для того, щоб звідти брати податки на оплату вчителів, лікарів, пожежників, науковців, та на пенсії.

"Я розумію, що на сьогодні це неможливо, але я би розглянув таку податкову реформу", – міністр.

Милованов пропонує обговорити 8 пунктів:

Скасувати ЄСВ (єдиний соціальний внесок)

Максимально знизити податок на дохід фізичної особи.

Для компенсації підняти податок на нерухомість.

Також для компенсації підняти податок на землю та інші активи.

Покращити збір податків на нерухомість та інші активи.

Не рухати ПДВ. Покращити його збір.

Продовжувати детінізацію економіки прямими і непрямими методами

Надавати державну підтримку бізнесу тільки за умови роботи в білу та створення достатньої кількості робочих місць.

"Ідея цих пунктів – зняти з порядку денного питання ФОПів, забезпечити стимули для створення робочих місць, підвищення зарплат, та зменшення безробіття", – пояснив Милованов.

Верховна Рада 18 вересня 2019 року прийняла в другому читанні і в цілому законопроєкти 1053-1 та 1073, про введення обов'язкових касових апаратів для ФОПів та зменшення тиску на бізнес. Окрім того, має бути впроваджений так званий "кешбек".

Міністр також зазначив, що на практиці змінювати систему податків дуже складно.

Тому що є великі видатки - на оборону, поліцію, допомогу бідним, розвиток інфраструктури, інші капітальні інвестиції, медицину, освіту та науку. І будь-яка радикальна зміна податків може розбалансувати надходження і залишити певні важливі частини суспільства без фінансування,

– сказав очільник міністерства.

"Водночас Милованов зазначив, що обговорювати потенційні зміни – важливо і корисно.