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      Податкова: У лютому до держбюджету було спрямовано 10,8 млрд грн надходжень від ПДВ

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      Сергій Верланов.

      У лютому Державна податкова служба перевиконала план надходжень з податку на додану вартість (ПДВ) на 45,4%.

      Як наслідок, держбюджет тільки від цього виду податку отримав 10,8 млрд грн надходжень, що на 3,4 млрд грн більше запланованого. Про це інформує ДПС.

      У Державній податковій службі зазначили, що цих результатів вдалося досягти завдяки підвищенню якості аналізу надходжень податку, ефективності адміністрування та впровадження нової системи моніторингу відповідності податкових накладних критеріям оцінки ступеня ризиків.

      У повідомленні вказується, що з початку року до бюджету надійшло вже 17,8 млрд грн зборів від ПДВ при запланованих 16,9 млрд грн. Таким чином, за січень-лютий податкова перевиконала індикатив, встановлений Міністерством фінансів, на 5,1% (+0,9 млрд грн).

      Крім того, зауважили у податковій, якщо порівнювати із лютим минулого року, то сальдо ПДВ (це – нарахування мінус відшкодування) зросло на 80,3%, або на 4,8 млрд грн.

      Загалом у лютому платниками задекларовано на 9,8% більше, ніж у лютому минулого року. При цьому, підкреслюють у податковій, оподатковуваний обсяг постачання зріс лише на 2,7%, тобто зростання надходжень від ПДВ випереджає темпи зростання економіки.

      "Важливо, що податковою було задоволено усі заявки бізнесу на відшкодування. Це – наша спільна перемога та приємна новина для держави та всіх українців", – у зв’язку з цим заявив голова ДПС Сергій Верланов.

      "Особливо хочу подякувати підприємцям, податки яких забезпечують життєдіяльність держави Україна. Найголовніше завдання нової податкової – створити для людей та компаній такі умови, щоб сплачувати податки було зручно та швидко", – підкреслив він.

      Нагадаємо, раніше голова податкової Сергій Верланов заявив, що за підсумками лютого ДПС перевиконала план з надходжень від податків та зборів до загального фонду бюджету на 2,5 млрд грн. Через це загальні доходи держави, за адміністрування яких відповідає ДПС, склали 37,1 млрд грн.

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      Автор: Даша Птаховська
      Теги: Державна податкова служба Сергій Верланов Податки
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