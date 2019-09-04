14:33
4 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Осіннє загострення Поклонської. Путін зіпсував дітям День знань
      Вєсті Кремля
      22:16, 3 вересня
      Вєсті.UA: Аваков передає досвід. Акустична зброя Ляшка
      Вєсті.UA
      20:11, 3 вересня
      Брехня чиновників та незаконне збагачення: в яких скандалах фігурує "Укравтодор"
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗНЯТТЯ НЕДОТОРКАННОСТІ УРАГАН ДОРІАН ВЕРХОВНА РАДА ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ

      Податкова завершила аудит "АрселорМіттал" і виставила претензії

      676 Читать новость на русском
      Податкова завершила аудит "АрселорМіттал"
      Податкова завершила аудит "АрселорМіттал" / biz.liga.net

      Офіс великих платників податків завершив податковий аудит компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг". Сума претензій становить 9 мільярдів гривень.

      Голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов нагадав, що аудит розпочався 14 травня 2019 року, пише "Інтерфакс-Україна".

      Читайте також: Обшуки СБУ на "АрселорМіттал" у Кривому Розі: що відомо

      За його словами, найбільше "АрселорМіттал" недоплатила податків за використання надр. Також металургійну компанію підозрюють у роботі з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

      Ми готові передати матеріали цієї справи до правоохоронних органів,
      – додав він.

      Євген Бамбізов наголосив, що податкова активно співпрацювала зі СБУ. Правоохоронці надавали інформацію щодо рентної плати і податку на землю.

      Зауважимо, що Гончарук закликав ліквідувати відділ боротьби з економічними злочинами СБУ, який і розпочав розслідування проти "АрселорМіттал Кривий Ріг". Детальніше – тут.

      Проти компанії  "АрселорМіттал Кривий Ріг" вперше в історії відкрили кримінальну справу за статтею "екоцид". Попри домовленості з Офісом Президента та "АрселорМіттал", працівники СБУ неодноразово приходили на підприємство з обшуками. СБУ наклала арешт на майно, чим заморозила інвестиції на 150 мільйонів доларів. Керівництво "АрселормМіттал" підозрюють у недбалому ставленні до інвестицій.

      Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні. Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.

      17 липня 2019 року СБУ порушила справу проти менеджменту "АрселорМіттал Кривий Ріг" за порушення норм екологічної безпеки – так званий "екоцид".

      blog_ava
      У сім'ї Юлії Тимошенко сталося горе, – нардеп
      сьогодні
      18693
      Теги: Гроші Новини України Податки Бізнес СБУ Розслідування Новини Кривого Рогу Екологія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує
      сьогодні , 14:30 Податкова амністія: що це означає та які ризики приховує
      Тетяна Острікова 15
      Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      сьогодні , 14:06 Чи оскаржать зняття недоторканності: чому КСУ може цим зайнятись
      Євгенія Мазур 1773
      Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      сьогодні , 09:00 Як продовжити термін експлуатації пральної машинки
      1236
      Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео
      сьогодні , 12:01 Згорів сарай, гори і хата: як палає будинок голови "МВС ДНР" – яскраве відео
      Повернись живим 8395
      Я пройшла крізь пекло: історія успіху фантастичної поп-діви Бейонсе
      сьогодні , 10:27 Я пройшла крізь пекло: історія успіху фантастичної поп-діви Бейонсе
      Юлія Турелик 1262
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук