Податкова завершила аудит "АрселорМіттал" і виставила претензії

Офіс великих платників податків завершив податковий аудит компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг". Сума претензій становить 9 мільярдів гривень.

Голова Офісу великих платників податків Євген Бамбізов нагадав, що аудит розпочався 14 травня 2019 року, пише "Інтерфакс-Україна".

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За його словами, найбільше "АрселорМіттал" недоплатила податків за використання надр. Також металургійну компанію підозрюють у роботі з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

Ми готові передати матеріали цієї справи до правоохоронних органів,

– додав він.

Євген Бамбізов наголосив, що податкова активно співпрацювала зі СБУ. Правоохоронці надавали інформацію щодо рентної плати і податку на землю.

Зауважимо, що Гончарук закликав ліквідувати відділ боротьби з економічними злочинами СБУ, який і розпочав розслідування проти "АрселорМіттал Кривий Ріг". Детальніше – тут.

Проти компанії "АрселорМіттал Кривий Ріг" вперше в історії відкрили кримінальну справу за статтею "екоцид". Попри домовленості з Офісом Президента та "АрселорМіттал", працівники СБУ неодноразово приходили на підприємство з обшуками. СБУ наклала арешт на майно, чим заморозила інвестиції на 150 мільйонів доларів. Керівництво "АрселормМіттал" підозрюють у недбалому ставленні до інвестицій.

Що відомо про "АрселорМіттал Кривий Ріг"?Підприємство належить індійському мільярдеру Лакшмі Мітталу. Воно є найбільшим виробником сталепрокату в Україні. Основні ринки збуту – країни Близького Сходу, Африки та Європи.



17 липня 2019 року СБУ порушила справу проти менеджменту "АрселорМіттал Кривий Ріг" за порушення норм екологічної безпеки – так званий "екоцид".