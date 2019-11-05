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      Податкові новації в Україні дадуть притік робочої сили сусіднім країнам, – соціологи

      116 Читать новость на русском
      Трудова міграція
      Трудова міграція / 112.ua

      Експерти застерігають, законодавчі ініціативи "слуг народу" вже мають зворотній ефект.

      Про зарубіжний досвід у створенні робочих місць і підтримку внутрішнього виробництва задля цього, заговорили українські соціологи, передає 5 канал. Доводять: гучні гасла влади про прихід іноземних інвесторів, які вкладуть 50 мільярдів доларів інвестицій нічим не підтверджені. Нові законодавчі ініціативи зареєстровані у парламенті навпаки матимуть зворотній ефект.

      Якщо ми хочемо економічного росту, то повинно бути збільшення повноважень для підприємців. І лише потім залучаються зарубіжні інвестиції. Найяскравіший приклад – Південна Корея, де 60% – це внутрішні інвестиції, де люди вкладають свої власні кошти і. лише 30% це зовнішні інвестори. Так має бути і в Україні, по іншому не буває, – зазначила Ольга Пищуліна, провідний експерт соціальних програм центру Разумкова.

      Соціологи застерігають, законодавчі ініціативи "слуг народу" вже мають зворотній ефект. Факт згортання виробництва міжнародних інвесторів зафіксовано на Сході та півночі України. У разі продовження таких тенденцій – "не за горами" й закриття низки інших виробництв і чергова міграційна хвиля.

      Вони працюють на розвиток економіки Росії, Польщі, Чехії і Німеччини. Ці країни наразі роблять усе аби залучити іноземну робочу силу. Коли мова йде про європейський досвід, то ні одна держава, яка підіймала свою економіку, не робила ставку лише на внутрішніх трудові ресурси , – резюмувала Пищуліна.

      Нагадаємо, наразі у Парламенті ще перебувають два спірні законопроєкти, що можуть суттєво збільшити податкове навантаження на великий бізнес. Йдеться, зокрема, про проєкти 1209-ть та 1210-ть. Бізнесове середовище неодноразово виступало проти таких новацій.

      blog_ava
      Як вуса рятують чоловіче життя
      сьогодні
      4116
      Теги: Податковий кодекс Податки Слуга народу
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