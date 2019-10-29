Податкові законопроєкти треба відкликати, поки не буде вирішено питання з корупцією, – політолог

Законопроєкти з податкової обойми слід було б відкликати з парламенту, поки не буде вирішено питання з корупцією в Комітеті з питань фінансів, податкової та митної політики, а законодавча чи виконавча влада зможе вийти з комплексною програмою реформування податкової системи.

Про це в коментарі 112.ua для статті "Поставити податковий комітет на паузу: Як бути з корупційним скандалом у Верховній Раді?" заявив політолог Антон Кучухідзе.

"Потрібна системна податкова реформа, а не точкові технологічні ходи. Справа не в тому, щоб, поки є недовіра до комітету фінансів, ФОПів звільнити від сплати податків. Глобально це нічого не вирішить. Реформи в інших країнах, наприклад у Польщі, показують, що економіка має бути на ходу, а щоб вона була на ходу, починати слід зі зниження, а не підвищення податків. Поки що ніхто нічого подібного не запропонував, тому що провладна команда не має стрункої економічної концепції. А між тим що заважає Кабміну запропонувати концепт податкової реформи?", – сказав Кучухідзе.

Якщо подібний блок ідей надійде на обговорення Верховної Ради та його успішно проголосують, то в перехідних положеннях нового Податкового кодексу буде вказано, які закони слід змінити, а які – анулювати. "Тоді Кабміну доведеться впорядкувати ухвалені нормативні акти згідно з новоухваленим законом", – зазначає Кучухідзе.

З ним згоден і економіст Павло Мельник, який заявив, що Верховна Рада мала б ухвалити постанову про скасування податкових законів, ось тільки робити це вже пізно. "Негативний механізм уже запущено. Навіть якщо парламентарії все це припинять, інформація про те, які умови створює Україна для бізнесу, вже потрапила до звітів міжнародних кампаній. Вони в курсі, що British American Tobaсco згортає виробництво. Шанси України на розміщення інвестицій уже наблизилися до шансів Ефіопії", – констатує експерт.

"У період спадної економіки проводити делібералізацію ринків – величезна помилка. Навпаки, слід дозволити все, що не заборонене. Інакше отримаємо рецесію, падіння ВВП і долар за 40", – попереджає він.

Нагадаємо, минулого тижня екс-нардеп Сергій Лещенко та журналістка Соня Кошкіна заявили, що члени податкового комітету провалили законопроєкт, який мав прикрити корупційну схему збагачення на майданчиках для оцінки нерухомості, нібито в обмін на фінансову винагороду. До схеми причетний наближений до олігарха Ігоря Коломойського нардеп Антон Яценко, і депутати, яких пов'язують із Коломойським, вирішили не голосувати за законопроєкт 2047-д. Це розгнівило голову фракції "Слуги народу" Давида Арахамію, який публічно запідозрив своїх депутатів у корупції. Згодом про це заявив президент Зеленський.



Раніше податковий комітет схвалив низку скандальних законопроєктів, які б'ють по ФОПам, середньому та великому бізнесу, при цьому не зачіпають інтересів Коломойського. Насамперед ідеться про скандальний законопроєкт № 1210, який посилює фіскальний тиск на бізнес, через що великі міжнародні корпорації вже заявили, що закриють свої фабрики в Україні.