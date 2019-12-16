Податкові зміни: скільки платитимуть ФОПи в 2020 році

Державна податкова служба України оприлюднила розміри податків та єдиного соціального внеску (ЄСВ) для ФОпів. Зміни стануть чинними з 2020 року.

Зміни пов’язані із держбюджетом-2020, в якому нардепи та уряд переглянули розмір мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, повідомляють у ДПС.

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Якими будуть податки для ФОПів з 1 січня 2020 року

Фізичні особи – підприємці першої групи спрощеної системи оподаткування платитимуть 1249,26 гривні щомісяця (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку).

спрощеної системи оподаткування платитимуть 1249,26 гривні щомісяця (1039,06 гривні ЄСВ та 210,2 гривні єдиного податку). ФОПи на другій групі спрощеної системи – 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку).

спрощеної системи – 1983,66 гривні на місяць (1039,06 гривні ЄСВ та 944,6 гривні єдиного податку). Для третьої групи спрощеної системи оподаткування розмір єдиного податку залежатиме від розміру доходу та системи, яку обере платник. А саме: 3% від доходу за місяць для тих ФОПів, які сплачують податок на додану вартість (ПДВ); 5% від доходу для тих, хто ПДВ не платить. Розмір ЄСВ складе 1039,06 гривень на місяць.

Також у Податковій повідомили про зміну з 1 січня розміру туристичного збору (його сплачують готелі та хостели). Він зросте до 23,62 гривні за 1 ніч для туристів з України. За іноземців готелю доведеться викласти до 236,15 гривні за 1 ніч перебування. Остаточну суму збору визначають місцеві ради.

Раніше у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про скасування книг обліку для ФОПів.

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Що відомо про нові правила для ФОПів