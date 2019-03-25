Податковий рай: як фахівці пропонують змінити фіскальну систему України

Знизити податки для бізнесу, зменшити бюджетні витрати та втручання держави, розібратися з пенсійним дефіцитом – все це потрібно, щоб підняти економіку. Щоб мати високі зарплати, пенсії та гідне соцзабезпечення. Спеціалісти розказали про своє бачення – як реформувати фіскальну систему України і цим вивести її на якісний рівень розвитку.

Українські експерти всіма силами намагаються допомогти уряду створити українське економічне диво – щоб ми з вами не випрошували субсидії і пенсії, а мали гідний рівень доходів, забезпечену старість і гарантовану соціальну допомогу держави тим, хто цього потребує. Аналітики "Українського інституту майбутнього" розробляють економічну стратегію України-2030.

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Автор розділу про фіскальну політику Данило Монін розповів 24 каналу про своє бачення – як зробити податки в Україні ефективними і розвиваючими, а не обтяжливими та зайвими.

Ключові зміни

Завдання таке: за 11 років (з 2019 до 2030) – знизити долю держави в економіці в 2 рази. У 2018 році перерозподіл видатків держави складав 41,5% ВВП. Цей рівень хочуть знизити до 20,7% ВВП.

Але мета – не просто знизити видатки. А перетворити Україну на найпривабливішу в світі по інвестиційній привабливості і веденню бізнесу, пояснив Монін.

Бюджетні видатки будуть зосереджені на декількох функціях держави: оборона, безпека, освіта, як головний капітал 21 століття, та соціальна підтримка (яка скорочуватиметься від поточного рівня).

Стратегія передбачає перехід пенсійної системи на самостійне накопичення у різних фінансових інструментах. Медицина ж перейде на медичне страхування. А держава сконцентрується на швидкій та невідкладній допомозі.

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Податкові зміни

Максимально спростити податкову систему. Принцип: основні податки платять громадяни, як головні одержувачі сервісу від держави, а на рівні бізнесу концептуально закладено принцип безподаткового підприємництва.

Податки не повинні душити бізнес – переконані реформатори

1. Замінити ПДВ на податок з продажу товарів і послуг фізичним особам – покупцям. За планом це повинно статися в 2026 році.

2. Запустити податок на виведений капітал на заміну податку на прибуток.

3. Поступово легалізувати зарплати шляхом зменшення податків на працю. Перш за все, знизити ЄСВ за кілька років з 22% до 0.

4. Проводити виплати всім поточним пенсіонерам безпосередньо з державного бюджету. Це дасть можливість запустити пенсійну реформу та перейти до самостійного накопичення пенсій.

"Хочемо наблизити нашу податкову систему до американської моделі, але зробити її ще більш ліберальною, оскільки не бачимо можливостей зростання при використанні європейської податкової системи", – пояснив Монін.

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Чому скорочення податків позитивно вплине на економіку

Основна ідея – легалізація бізнес-середовища. Зараз володіння владою – це вигідний бізнес. Але сам бізнес найчастіше малорентабельний. Його легалізація дозволить стримати державні витрати і дасть більшу прибутковість бізнесу – він зароблятиме для себе, а не для влади. Відтак – зможе більше інвестувати. Адже бізнес є більш активним і гнучким компонентом, ніж держава. А це дозволить збільшувати економіку і стимулювати економічне зростання.

"Наша мета – це 1 трильйон доларів ВВП до 2030 року. Вона забезпечується лібералізацією і зміною пріоритетів. Чим більший розмір економіки, тим більше податків ти збираєш, навіть при зменшенні ставок. В цьому і полягає поступова лібералізація: формувати збільшені доходи, капітально знижувати ставки і уникнути величезних податків", – пояснив експерт.

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Що буде без податкової реформи

За економічними показниками експерти прогнозують зростання доларової економіки до 2030 року в 2,2 рази: 290 мільярдів доларів в економіці України буде в 2030 році (в 2018 – 130 мільярдів). Курс гривні до 2030 року – 60 гривень за долар. Якщо нічого не змінювати, то Пенсійний фонд стане бездефіцитним приблизно в 2029-2030 роках. При цьому держава скоротить свої витрати на пенсії з 10% до 7.5% ВВП. А в доларах же витрати на пенсії зростуть з 13 до 22 мільярдів.



Якщо податки не реформувати – нашій економіці не позаздриш

Які шанси на втілення реформи

Чинна владна система зацікавлена ​​в зміцненні ренти: вони заробляють на владі, а ми у них "на гачку". Але поточний виборний процес дає нові можливості. "Тому ми поспішали закінчити свою роботу до появи вікна можливостей, щоб можна було говорити про нові віяння, нові ідеї і з Президентом, і з офіційними політичними силами, які можуть бути", – уточнив Монін.

Експерт зауважив, що базовий варіант, підготований експертами, може відрізнятися від кінцевого. Але це нормально. Якщо рухатися повільніше – буде менше ризиків у просуванні реформ. Важливо дати напрямок і показати, що лібералізація можлива. І при досягненні певних параметрів – це зростання економіки. Хоча не можна гарантувати її зростання на 10% або більше. Це тільки те, чого б хотілося.

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