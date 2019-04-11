Податок на капітал замість податку на прибуток: що хочуть змінити і навіщо

У парламенті збираються замінити податок на прибуток податком на виведений капітал. Таким чином прагнуть спростити життя бізнесу і оптимізувати оподаткування. Відповідний законопроект розглянув профільний комітет і прийняв його за основу. Що він пропонує – у публікації 24 каналу.

Це лише проект закону. Депутати на етапі розгляду зможуть внести свої зміни. Та поки що інціатори закону пропонують наступне.

Навіщо потрібно змінювати оподаткування

Чинна модель оподаткування прибутку підприємств має низку недоліків: його складно розраховувати, треба вести облік податкової амортизації, є проблеми з накопиченням збитків. Ще й агресивні схеми податкового планування, які використовуються окремими компаніями, дозволяють їм уникати оподаткування, а сумлінні платники отримують податковий тиск.

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Великою проблемою, кажуть автори законопроекту, для національної економіки є високий рівень зносу основних засобів (в цілому по національній економіці у 2016 році – 58,1%, а у провідному її секторі – переробній промисловості – 76,4%).

Щоб вивільнити гроші на розвиток та модернізацію підприємств і стимулювати економічне зростання – і пропонують оподаткувати лише ту частину прибутку підприємств, яка не йде на розширення чи створення виробництва.

Що це дасть:

- спростить ведення бізнесу;

- скоротить витрати платників податків на виконання податкового обов'язку;

- впровадить ефективні механізми адміністрування (автоматизований аналіз податкової інформації, інтелектуальна перевірка з використанням інформаційних технологій);

- не дасть занижувати базу оподаткування та ухилятися від оподаткування;

- забезпечить підвищення рівня капіталізації підприємств і підприємницької активності – створить стимул для залучення інвестицій в економіку України та економічного зростання.

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Що оподатковуватимуть

Об'єктом оподаткування податком на виведений капітал визначаються операції з виведення капіталу та операції, прирівняні до них.

Операції з виведення капіталу:

- виплата дивідендів на користь неплатника податку;

- виплата частини прибутку державними некорпоратизованими, казенними чи комунальними підприємствами;

- повернення внесків власнику корпоративних прав-неплатнику податку (у сумі, що перевищує вартість внеску, здійсненого засновником та/або власником до статутного капіталу такої юридичної особи) тощо.

Операції, прирівняні до операцій з виведення капіталу:

- проценти, сплачені нерезидентам-пов'язаним особам і нерезидентам, зареєстрованим у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями;

- виплати в межах договорів страхування або перестрахування на користь страховиків-нерезидентів (в окремих випадках);

- фінансова допомога, надана платником податку неплатнику податку, яка не підлягає поверненню або надана пов'язаній особі, або надана непов'язаній особі та залишається неповернутою протягом 12 місяців (крім окремих випадків);

- виплата (переказ), що здійснюється у зв'язку з: переказом коштів з рахунків в українських банках на рахунки платника податку, відкриті за кордоном;

- погашення зобов'язань, що виникли за договорами, виконання яких не призводить до зарахування коштів на рахунки платників податку в українських банках або до отримання платником податку майна, робіт, послуг;

- господарські операції, визнані контрольованими за правилами трансфертного ціноутворення, якщо їх умови не відповідають принципу "витягнутої руки", в частині донарахованих сум;

- операції з безоплатного надання майна неплатнику податку (крім окремих випадків);

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- виплати, що здійснюються у зв'язку із вкладенням в об'єкти інвестицій (в тому числі придбання майна), які перебувають за межами території України, придбанням робіт, послуг у неплатника податку-нерезидента, та/або передача майна, надання робіт, послуг неплатнику податку-нерезиденту (якщо розрахунки чи постачання майна, робіт, послуг за відповідними операціями не здійснено у 360-денний чи інший строк відповідно до законодавства);

- гроші та/або вартість майна, передані до статутного капіталу неплатника податку;

- гроші та/або вартість майна, виплачені у зв'язку із придбанням товарів, робіт та послуг у пов'язаних фізичних осіб, що застосовують спрощену систему оподаткування;

- виплата роялті в сумах перевищення ліміту та в інших окремих випадках.

Ставки податку на виведений капітал:

- 15% – до операцій з виведення капіталу;

- 20% – до операцій, прирівняних до операцій з виведення капіталу (крім зазначених нижче операцій, що оподатковуються за ставкою 5%);

- 5% – до коштів, сплачених на виконання боргових зобов'язань пов'язаним особам-нерезидентам.

Що ще пропонує законопроект

Створити Реєстр платників податку на виведений капітал, дані якого оприлюднюватимуться на веб-сайті Державної фіскальної служби України.

Також планується запровадження автоматизованого аналізу податкової інформації. Для цього під час здійснення з неплатником податку операцій, які є об'єктом оподаткування, в розрахункових документах платником податку зазначатиметься код операції. Ця інформація за кодами надаватиметься контролюючим органам для співставлення з податковою звітністю в автоматичному режимі та відображатиметься разом з результатами порівняння в електронному кабінеті платника податку.

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