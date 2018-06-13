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Подивимось, що він зможе зробити, – український боксер Далакян прокоментував свого суперника

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Артем Далакян готується захистити титул чемпіона світу WBA у найлегшій вазі. Далакян зустрінеться із представником Таїланду Сірічаї Таєном.

Про це повідомляє XSport.

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Український чемпіон готується захистити титул. В лютому Артем Далакян здолав американця Браяна Вілорію і завоював пояс WBA у найлегшій вазі. Тепер же наш боксер вперше захищатиме своє звання. Відібрати титул у нього спробує представник Таїланду Сірічаї Таєн.

Він серйозний та досвідчений. 50 боїв, послужний список величезний. Подивимось, що він зі мною зможе зробити, що він покаже,
– прокоментував свого суперника Артем Далакян.

Поєдинок між українцем та таїланцем буде безпрецедентним для українського боксу. Далакян перший наш чемпіон, який проведе захист титулу у Києві. Поєдинок Далакяна і Таєна відбудеться 17 червня у рамках вечора боксу Pro Boxing Show у конгресно-виставковому комплексі "Парковий" під відкритими небом. Ведучим вечора буде легендарний Майкл Баффер.

Теги: Новини України Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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