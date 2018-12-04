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      Події дня: битва лідерів у чемпіонаті України та чи встигне Зінченко відновитися до матчу

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      Головні спортивні події 4 грудня
      Головні спортивні події 4 грудня

      24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Уотфорд" – "Манчестер Сіті"

      Подія: 15 тур АПЛ

      Дата та місце: 4 грудня о 22:00, "Vicarage Road Stadium"

      Читайте також: Зінченко допоміг "Манчестер Сіті" здобути перемогу в матчі АПЛ: йому розбили ніс

      Анонс: "Уотфорд" досить жваво почав в нинішньому чемпіонаті. Після чотирьох поспіль перемог команду зарахували в число головних відкриттів чемпіонату. Однак стартового запалу вистачило недовго. У десяти наступних турах "шершні" зазнали шість поразок, зумівши перемогти за цей період не найсильніші "Вулверхемптон" (2:0) і "Хаддерсфілд" (3:0).

      "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, продовжує виглядати на голову вище всіх інших команд в англійській Прем'єр-лізі. На минулих вихідних підопічні Хосепа Гвардіоли нокаутували на рідній арені "Борнмут", відправивши у ворота гостей три голи (3:1). Точно не зіграють через травми Бенжамен Менді, Кевін де Брюйне, Клаудіо Браво і Ельякім Мангала.

      Також участь півзахисника "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка та нападника "містян" Серхіо Агуеро в найближчому матчі АПЛ з "Уотфордом" знаходиться під питанням.

      Прогноз: перемога "Манчестер Сіті" в 2 і більше голів.

      "Райо Вальєкано" – "Леганес"

      Подія: Кубок Іспанії, 2-ий матч

      Дата та місце: 4 грудня о 21:30, "Campo de Futbol de Vallecas"

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      Анонс: "Райо Вальєкано" готується до поєдинку з "Леганесом" в хорошому настрої. У минулу п'ятницю "бджоли" перервали 11-матчеву безвиграшну серію і обіграли вдома "Ейбар" (1:0). Це хоч і не допомогло "Райо" вирватися із зони вильоту, але зате дозволило "велетням" трішки наблизиться до рятівного рядку в таблиці.

      "Леганес", за який грає українець Андрій Лунін, теж відноситься до аутсайдерів чемпіонату, але "виробники огірків" останнім часом серйозно поліпшили позиції. Команда Маурісіо Пеллегріно не програє вже чотири матчі поспіль. У цих поєдинках "Леганес" зіграв внічию з "Атлетіко" (1:1) і "Жироною" (0:0), переміг "Алавес" (1:0), а в минулому турі здолав на виїзді "Вальядолід" (4: 2). Завдяки таким успіхам підопічні Пеллегріно відірвалися від зони вильоту на п'ять очок. Чи зможе отримати Андрій Лунін шанс зіграти у Кубку Іспанії?

      Прогноз: команди мають доволі однаковий захист. Прогнозуємо результативну нічию.

      "Дніпро" – "Кременчук"

      Подія: 22 тур УХЛ

      Дата та місце: 4 грудня о 19:30, "Фаворит-Арена"

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      Анонс: у попередньому турі "Кременчук" перервав свою безпрограшну 11-матчеву серію, несподівано поступившись "Донбасу".

      "Дніпро" продовжує лік своїх перемог і має 5-матчеву безпрограшну серію. Точно не допоможе команді Юрій Шпак, який отримав дискваліфікацію на один матч.

      Очні зустрічі команд нараховують 5 матчей, де 4 рази сильнішими ставали кременчужани і лише 1 раз херсонці. В таблиці УХЛ команди розділяють 4 очки.

      Прогноз: завдяки рідній арена "Дніпро" зможе здолати лідера чемпіонату УХЛ за межами основного часу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

       

      Теги: Футбол Спорт Олександр Зінченко Андрій Лунін Хокей ХК "Кременчук" ХК "Дніпро"
      Джерело: 24 Канал
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