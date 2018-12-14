Події дня: чоловічий спринт у Хохфільцені, збірна України зіграє 5 матч на чемпіонаті світу

24 Канал презентує рубрику, де ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

Біатлон

Подія: Кубок світу, спринт, чоловіки

Дата та місце: 14 грудня о 15:15, Хохфільцен, Австрія

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Анонс: ситуація навколо Мартена Фуркада настільки незрозуміла, що поки краще залишити його в спокої. Чи то зміна тренерів з лиж і стрільби цього літа так радикально на нього вплинула, чи щось наплутали французькі фармакологи, і організм титану дав збій.

Зрозуміло інше – на колишній рівень він поки повернутися не готовий, значить Йоханнес Ббо залишився без принципового і гідного суперника. З рештою Бьо-молодший розбирається граючи, що показали дві останніх гонки в Поклюці. Судячи з усього, і спринт в Хохфільцені не стане для нього серйозною проблемою – чекаємо третього поспіль золота від нового короля біатлону.

Що стосується українських біатлоністів, то після першого етапу в Поклюці досить непогано виглядає Артем Прима, який знаходиться в топ-10 рейтингу. Також своєю стрільбою радує Сергій Семенов. Ситуація з капітаном збірної Дмитром Підручним досі незрозуміла.

Україна U-20 – Словенія U-20

Подія: чемпіонат світу з хокею

Дата та місце: 14 грудня о 14:00, Польща

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Анонс: команди провели між собою 3 матчі. Дві перемоги у словенці та одна у збірної України. Наразі Словенія випереджає Україну в турнірній таблиці дивізіону IB на 5 очок. До прикладу, словенці у серії булітів перемогли Угорщину, яка нанесла Україні розгромну поразку 9:3.

Україна є четвертою збірною на чемпіонаті світу за кількістю закинутих шайб (всього – 13), Словенія за цим показником йде другою – 6 шайб. Україна посідає друге місце за пропущеними шайбами (16), Словенія пропустила 10 разів за турнір.

"Сельта" – "Леганес"

Подія: 16 тур Ла Ліги

Дата та місце: 14 грудня о 22:00, Estadio Municipal de Balaidos

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Анонс: "Сельта" в минулому турі грала на виїзді проти "Вільярреалу". Гостьова зустріч пройшла успішно і завершилася перемогою клубу з Віго з рахунком 3:2. Ця перемога стала для нього вже другою поспіль і третьою за сім останніх поєдинків. За тур до цього "Сельта" обіграла вдома "Уеску" з результатом 2:0. Дві поспіль перемоги дозволили їй піднятися на 11-е місце в турнірній таблиці. Від першої шістки команда відстає зараз на чотири очки.

У минулому турі "Леганес", за який виступає українець Андрій Лунін, зіграв внічию з "Хетафе" (1:1) на домашній арені. Це був вже п'ятий поєдинок поспіль, в якому команда не програла. Мало того, в двох турах до цього вона зуміла обіграти на рідній арені "Алавес" (1:0) і на виїзді "Вальядолід" (4:2). В цілому ж за вісім останніх поєдинків "Леганес" зазнав лише однієї поразки, коли програв у гостях "Леванте" (0:2). На даний момент клуб знаходиться в турнірній таблиці Прімери на 16 місці, на три очки попереду від зони вильоту.

Прогноз: безпрограшна серія "Леганесу" перерветься. Перемога "Сельти".

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