Події дня: "Динамо" прагне реваншу, Коноплянці потрібен ігровий час

24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

"Карпати" – "Динамо"

Подія: 18 тур УПЛ

Дата та місце: 8 грудня о 14:00, стадіон "Україна"

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Анонс: "Карпати" катастрофічно виступають на своєму полі. Бойчишин і Мораїш на пару програли на стадіоні "Україна" п'ять поспіль зустрічей із загальним рахунком 2:12. Єдина домашня перемога в сезоні датована ще липнем. У "Карпат" зовсім недавно трапилася чергова зміна на тренерській лаві: замість Жозе Мораїша очолює львів'ян тепер Олег Бойчишин, який вже встиг взяти виїзну нічию з "Арсеналом".

В останньому турі перед канікулами у "Динамо" є відмінна можливість через три місяці повернути борг. Правда, це більше можна назвати не можливістю, а турнірною необхідністю, адже ситуація для динамівців складається так, що вони можуть зимувати поза зоною Ліги чемпіонів. З поверненням Бесєдіна у киян з'являється дуже інтригуюче питання, пов'язане з позиціями на полі для Артема, Вербіча та Сідклея.

Прогноз: "Динамо" буде повертати борг і боротися за друге місце в УПЛ. Перемога киян.

"Шальке" – "Боруссія" Д

Подія: 14 тур Бундесліги

Дата та місце: 8 грудня о 16:30, "VELTINS-Arena"

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Анонс: провальний старт "Шальке", за яке виступає українець Євген Коноплянка, вже давно позаду. Команда Доменіко Тедескі поступово надолужує згаяне. До чотирнадцятого туру вона набрала 14 очок і розмістилася на дванадцятій позиції.

"Боруссія" Д – єдиний клуб Бундесліги з нулем в графі поразки. "Джмелі" відірвалися на пристойну відстань від чинного чемпіона – "Баварії" і на даний момент є основними претендентами на титул. Одноклубники з Менхенгладбаха – другі з відставанням у сім очок.

Прогноз: "Шальке" по старій пам'яті може становити загрозу для "Боруссії". Лідер ще не програвав. Ризикнемо поставити на нічию.

"Челсі" – Манчестер Сіті"

Подія: 16 тур АПЛ

Дата та місце: 8 грудня о 19:30, "Stamford Bridgе"

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Анонс: "Челсі" в останніх турах помітно підсів. Якщо ще не так давно команда намагалася скласти конкуренцію в боротьбі за перше місце, то вона веде боротьбу за місце в першій четвірці взагалі. У минулому турі лондонський клуб досить несподівано поступився в гостьовому поєдинку "Вулверхемптону". "Челсі" першим відкрив рахунком, але два провали в середині другого тайму коштували команді трьох очок.

А ось у "містян" є проблеми зі складом. Пропустить гру головний бомбардир клубу Серхіо Агуеро, на рахунку якого в нинішньому сезоні вісім голів. У лазареті також Бенжамін Менді, Кевін де Брюйне, Клаудіо Браво і Ельякім Мангала. Також під питанням участь українця Олександра Зінченка. У минулому турі "Манчестер Сіті" здобув чергову перемогу, обігравши на виїзді "Уотфорд" з рахунком 2:1. Для чинного чемпіона ця перемога стала в чемпіонаті вже сьомою поспіль, причому тільки в двох з матчів за цей відрізок манкуніанці забили менше трьох голів.

Прогноз: у минулому сезоні "Манчестер Сіті" виграв у "Челсі" обидва матчі. Прогнозуємо, що ця серія перерветься на бойовій нічиїй.

Біатлон

Подія: Кубок світу, спринтерська гонка у жінок

Дата та місце: 8 грудня о 15:15, Поколюк, Словенія

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Анонс: на першому етапі Кубка Світу в Поклюці спринтерську гонку проведуть жінки. Всього 7,5 км з двома вогневими рубежами – рівно половина від дистанції, яку спортсменки подолали в четвер у індивідуальній гонці. Хто зберіг більше сил і встиг швидше відновитися? – ось у чому питання.

Ще в минулому сезоні стало ясно, що у Кайси Мякяряйнен в пелотоні з'явилася нова гідна суперниця в лижному ході. Німкеня Деніз Херрман в змішаній естафеті на своєму етапі була другою за швидкістю, поступившись Кайсі 19 секунд. Але вже в індивідуальній гонці пройшла дистанцію з нею в одні ноги, показавши кращу швидкість в гонці. Трохи насторожують чотири промахи Деніз в індивідуальній гонці, але в естафеті промах у неї був всього один.

Також цікаво, що зможуть показати представниці України, які після індивідуальної гонки, де перемогла Юлія Джима, виглядають дуже конкурентно. Та й зі стрільбою в український біатлоністок все чудово.

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