Події дня: "Динамо та "Олександрія" боряться за 2 місце в УПЛ, "Мотор" грає в Лізі чемпіонів

24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

"Олександрія" – "Динамо"

Подія: 16 тур української Прем'єр-ліги

Місце та час: 25.11 о 19:30, стадіон "Нива"

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Анонс: у минулому турі "Динамо" та "Олександрія" здобули впевнені перемоги: кияни розгромили "Маріуполь" (4:0), олександрійці перемогли "Арсенал-Київ" (3:0).

До матчу в Олександрії обидві команди підходять з дискваліфікованими футболістами: у господарів це захисник Антон Шендрик, а у "Динамо" – Микола Морозюк. Обидва назбирали по чотири жовті картки. Також Володимир Шаран навряд чи зможе розраховувати на Віталія Пономаря. У "Динамо" ж вибув зі складу Микита Бурда, у нього розтягнення литкового м’язу, через яке захисник займається за індивідуальною програмою.

Прогноз: матч обіцяє бути безкомпромісним. Ставимо на перемогу "біло-синіх" в один м'яч.

"Мотор" – "Цельє"

Подія: Ліга чемпіонів

Місце та час: 25.11 о 18:00, Запоріжжя

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Анонс: "Мотор" сенсаційно в останньому поєдинку в Лізі чемпіонів переграв (27:23) "Нант". Завдяки цій перемозі команда піднялася на сьому позицію в квартеті В. Для попадання в плей-оф потрібно продовжувати набирати максимум очок в найближчих зустрічах.

"Цельє" в цьому розіграші Ліги чемпіонів провів чотири матчі на виїзді і все програв, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів -32.

Прогноз: домашня перемога "Мотора".

"Лейкерс" – "Орландо"

Подія: НБА

Місце та час: 25.11 о 22:30, "Стейплс Центр", Лос-Анджелес

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Анонс: "Лейкерс", за який грає українець Святослав Михайлюк, набирає впевнених хід. "Озерні" перемогли у трьох попередніх матчах. У всіх матчаї "король Джеймс" був на висоті і в сумі набрав 105 очок.

Після трьох чудових перемог "Орландо" поступився вдома лідеру Східної конференції "Торонто", а також на виїзді "Денверу". Поїздка в Лос-Анджелес обіцяє вийти не такою вже і легкою, проте хлопці Стіва Кліффорда готові зараз до всього.

Прогноз: впевнена перемогу команди Леброна Джеймса та Святослава Михайлюка.

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