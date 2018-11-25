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      Події дня: "Динамо та "Олександрія" боряться за 2 місце в УПЛ, "Мотор" грає в Лізі чемпіонів

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      Головні спортивні події 25 листопада
      Головні спортивні події 25 листопада

      24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Олександрія" – "Динамо"

      Подія: 16 тур української Прем'єр-ліги

      Місце та час: 25.11 о 19:30, стадіон "Нива"

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      Анонс: у минулому турі "Динамо" та "Олександрія" здобули впевнені перемоги: кияни розгромили "Маріуполь" (4:0), олександрійці перемогли "Арсенал-Київ" (3:0).

      До матчу в Олександрії обидві команди підходять з дискваліфікованими футболістами: у господарів це захисник Антон Шендрик, а у "Динамо" – Микола Морозюк. Обидва назбирали по чотири жовті картки. Також Володимир Шаран навряд чи зможе розраховувати на Віталія Пономаря. У "Динамо" ж вибув зі складу Микита Бурда, у нього розтягнення литкового м’язу, через яке захисник займається за індивідуальною програмою.

      Прогноз: матч обіцяє бути безкомпромісним. Ставимо на перемогу "біло-синіх" в один м'яч.

      "Мотор" – "Цельє"

      Подія: Ліга чемпіонів

      Місце та час: 25.11 о 18:00, Запоріжжя

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      Анонс: "Мотор" сенсаційно в останньому поєдинку в Лізі чемпіонів переграв (27:23) "Нант". Завдяки цій перемозі команда піднялася на сьому позицію в квартеті В. Для попадання в плей-оф потрібно продовжувати набирати максимум очок в найближчих зустрічах.

      "Цельє" в цьому розіграші Ліги чемпіонів провів чотири матчі на виїзді і все програв, маючи різницю забитих і пропущених м'ячів -32.

      Прогноз: домашня перемога "Мотора".

      "Лейкерс" – "Орландо"

      Подія: НБА

      Місце та час: 25.11 о 22:30, "Стейплс Центр", Лос-Анджелес

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      Анонс: "Лейкерс", за який грає українець Святослав Михайлюк, набирає впевнених хід. "Озерні" перемогли у трьох попередніх матчах. У всіх матчаї "король Джеймс" був на висоті і в сумі набрав 105 очок.

      Після трьох чудових перемог "Орландо" поступився вдома лідеру Східної конференції "Торонто", а також на виїзді "Денверу". Поїздка в Лос-Анджелес обіцяє вийти не такою вже і легкою, проте хлопці Стіва Кліффорда готові зараз до всього.

      Прогноз: впевнена перемогу команди Леброна Джеймса та Святослава Михайлюка.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Динамо ФК Олександрія УПЛ Гандбол Баскетбол Святослав Михайлюк
      Джерело: 24 Канал
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