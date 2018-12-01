Події дня: "Леганес" може дати шанс Луніну, Коноплянка буде грати з суперником "Шахтаря" у ЛЧ

24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

"Манчестер Сіті" – "Борнмут"

Подія: 14 тур англійської Прем'єр-ліги

Дата та місце: 01.12 о 17:00, "Etihad Stadium"

Читайте також: Реал – Валенсія: прогноз букмекерів на матч чемпіонату Іспанії

Анонс: "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, виглядає на голову сильніше за інші команди в англійській Прем'єр-лізі. І це чемпіонат, де раніше таке здавалося неможливим. Проте, "містяни" підходять до поєдинку з "Борнмут" з п'ятиматчеву переможною серією в АПЛ, протягом якої команда Гвардіоли тричі виграла з розгромним рахунком.

"Борнмут" теж в цьому чемпіонаті виглядає досить сильно, хоча з "Манчестер Сіті" команду Хау порівнювати, звичайно, не варто. Після успішного шестиматчевого періоду без поразок, "Борнмут" зараз вперше в сезоні вступив у "чорну смугу".

Прогноз: після нічиєю у Лізі чемпіонів "містяни" будуть налаштовані рішуче. Впевнена перемога "Манчестер Сіті".

"Вальядолід" – "Леганес"

Подія: 14 тур Ла Ліги

Дата та місце: 01.12 о 17:15, "Estadio Jose Zorrilla"

Читайте також: Найкращим клубним тренером 2018 року став безробітний

Анонс: достойно виглядає "Вальядолід" в рідних стінах. На стадіоні "Хосе Сорртлья" він в поточному чемпіонаті поступався тільки представникам зони Ліги чемпіонів, не дозволивши їм більше одного разу відзначитися в своїх воротах. У лазареті знаходяться правий фулбек Хаві Мойя, а також центральні захисники Кіко Олівас і Мохаммед Саліс.

Гідні результати "Леганес", за який виступає українець Андрій Лунін, останнім часом демонструє в домашніх зустрічах. Далеко від рідних стін справи складаються у нього не кращим чином. Давно не домагалися "пепінерос" успіху в гостьових поєдинках. Чимало кадрових проблем у них накопичилося. Шість футболістів ризикують не зіграти. Серед них можна виділити голкіпера Івана Куельяра, форварда Майкла Сантоса і лівого вінгера Дієго Ролана. Та чи зіграє сьогодні Андрій Лунін?

Прогноз: у цьому поєдинку відіграє велику роль фактор домашнього поля. Але ризикнемо припустити, що команди зіграю внічию.

"Загреб" – "Мотор"

Подія: гандбольна Ліга чемпіонів

Дата та місце: 01.12 о 18:00, "Враждін Арена"

Читайте також: "Шахтар" креативно запросив уболівальників на гру з "Ліоном": відео

Анонс: "Мотор" вже третій тур поспіль не змінює склад. На гру проти "Загреба" вирушили всі ті ж гандболісти, які перемогли "Нант", а потім не залишили шансів "Цельє".

У попередній очній грі "Мотор" впевнено переміг хорватську команду на домашньому майданчику – 35:27

Прогноз: "Мотор" продовжить феєрити і здобуде чергову перемогу у Лізі чемпіонів.

"Хоффенхайм" – "Шальке"

Подія: 13 тур Бундесліги

Дата та місце: 01.12 о 19:30, "Wirsol Rhein-Neckar-Arena"

Читайте також: Ліга Європи: результати матчів та відео голів 29 листопада

Анонс: "Хоффенхайм" в Бундеслізі і Лізі чемпіонів грає в надрезультативний футбол. Далеко не завжди відкрита манера гри призводить до позитивних наслідків. Так, в першій половині осені "селяни" поступилися на своєму полі з однаковим рахунком 1:2 "Лейпцигу" і "Айнтрахту". Далі футболісти Юліана Нагельсманна дозволили собі серію з чотирьох перемог із загальним рахунком 13:3. У минулому турі перестрілка з "Гертою" завершилася миром (3:3).

"Шальке", за який виступає українець Євген Коноплянка, непросто виступати в двох серйозних турнірах. У Лізі чемпіонів "нуль четверті" за всіма статтями програли лідеру – "Порту", ​​але при цьому пройшли в плей-офф. У Бундеслізі діючий віце-чемпіон поки далекий від торішніх висот. Лише в кінці вересня команда Доменіко Тедескі набрала перші очки. Зараз у неї в багажі 13 пунктів і зовсім незавидне чотирнадцяте місце. Тиждень тому вони розгромили "Нюрнберг" (5:2).

Прогноз: Обидва колективи витратили сили в Лізі чемпіонів. Прогнозуємо результативну нічию.

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24