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      Події дня: "Леганес" може дати шанс Луніну, Коноплянка буде грати з суперником "Шахтаря" у ЛЧ

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      Головні спортивні події 1 грудня
      Головні спортивні події 1 грудня / Фото із відкритих джерел

      24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Манчестер Сіті" – "Борнмут"

      Подія: 14 тур англійської Прем'єр-ліги

      Дата та місце: 01.12 о 17:00, "Etihad Stadium"

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      Анонс: "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, виглядає на голову сильніше за інші команди в англійській Прем'єр-лізі. І це чемпіонат, де раніше таке здавалося неможливим. Проте, "містяни" підходять до поєдинку з "Борнмут" з п'ятиматчеву переможною серією в АПЛ, протягом якої команда Гвардіоли тричі виграла з розгромним рахунком.

      "Борнмут" теж в цьому чемпіонаті виглядає досить сильно, хоча з "Манчестер Сіті" команду Хау порівнювати, звичайно, не варто. Після успішного шестиматчевого періоду без поразок, "Борнмут" зараз вперше в сезоні вступив у "чорну смугу".

      Прогноз: після нічиєю у Лізі чемпіонів "містяни" будуть налаштовані рішуче. Впевнена перемога "Манчестер Сіті".

      "Вальядолід" – "Леганес"

      Подія: 14 тур Ла Ліги

      Дата та місце: 01.12 о 17:15, "Estadio Jose Zorrilla"

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      Анонс: достойно виглядає "Вальядолід" в рідних стінах. На стадіоні "Хосе Сорртлья" він в поточному чемпіонаті поступався тільки представникам зони Ліги чемпіонів, не дозволивши їм більше одного разу відзначитися в своїх воротах. У лазареті знаходяться правий фулбек Хаві Мойя, а також центральні захисники Кіко Олівас і Мохаммед Саліс.

      Гідні результати "Леганес", за який виступає українець Андрій Лунін, останнім часом демонструє в домашніх зустрічах. Далеко від рідних стін справи складаються у нього не кращим чином. Давно не домагалися "пепінерос" успіху в гостьових поєдинках. Чимало кадрових проблем у них накопичилося. Шість футболістів ризикують не зіграти. Серед них можна виділити голкіпера Івана Куельяра, форварда Майкла Сантоса і лівого вінгера Дієго Ролана. Та чи зіграє сьогодні Андрій Лунін?

      Прогноз: у цьому поєдинку відіграє велику роль фактор домашнього поля. Але ризикнемо припустити, що команди зіграю внічию.

      "Загреб" – "Мотор"

      Подія: гандбольна Ліга чемпіонів

      Дата та місце: 01.12 о 18:00, "Враждін Арена"

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      Анонс: "Мотор" вже третій тур поспіль не змінює склад. На гру проти "Загреба" вирушили всі ті ж гандболісти, які перемогли "Нант", а потім не залишили шансів "Цельє".

      У попередній очній грі "Мотор" впевнено переміг хорватську команду на домашньому майданчику – 35:27

      Прогноз: "Мотор" продовжить феєрити і здобуде чергову перемогу у Лізі чемпіонів.

      "Хоффенхайм" – "Шальке"

      Подія: 13 тур Бундесліги

      Дата та місце: 01.12 о 19:30, "Wirsol Rhein-Neckar-Arena"

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      Анонс: "Хоффенхайм" в Бундеслізі і Лізі чемпіонів грає в надрезультативний футбол. Далеко не завжди відкрита манера гри призводить до позитивних наслідків. Так, в першій половині осені "селяни" поступилися на своєму полі з однаковим рахунком 1:2 "Лейпцигу" і "Айнтрахту". Далі футболісти Юліана Нагельсманна дозволили собі серію з чотирьох перемог із загальним рахунком 13:3. У минулому турі перестрілка з "Гертою" завершилася миром (3:3).

      "Шальке", за який виступає українець Євген Коноплянка, непросто виступати в двох серйозних турнірах. У Лізі чемпіонів "нуль четверті" за всіма статтями програли лідеру – "Порту", ​​але при цьому пройшли в плей-офф. У Бундеслізі діючий віце-чемпіон поки далекий від торішніх висот. Лише в кінці вересня команда Доменіко Тедескі набрала перші очки. Зараз у неї в багажі 13 пунктів і зовсім незавидне чотирнадцяте місце. Тиждень тому вони розгромили "Нюрнберг" (5:2).

      Прогноз: Обидва колективи витратили сили в Лізі чемпіонів. Прогнозуємо результативну нічию.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Гандбол Євген Коноплянка Андрій Лунін Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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