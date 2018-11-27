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      Події дня: "Шахтар" бореться за вихід з групи в Лізі чемпіонів, зірковий час для Зінченка

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      Головні спортивні події 27 листопада
      Головні спортивні події 27 листопада

      24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Хоффенхайм" – "Шахтар"

      Подія: Ліга чемпіонів

      Дата та місце: 27.11 о 22:00, "Wirsol Rhein-Neckar-Arena"

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      Анонс: шанси на вихід до наступного кола "Хоффенхайм" зберігає, але для цього потрібно обов'язково брати три очки у зустрічі з "гірниками". Серйозних втрат у складі німецького клубу практично немає. Травмований півзахисник Флоріан Грілліч, дискваліфікацію буде відбувати захисник Касім Адамс Нуху.

      За чотири тури "Шахтар" набрав в групі всього два очки, одне з яких вдалося добути в поєдинку з майбутнім суперником. Причому по ходу того поєдинку "чорно-помаранчевим" довелося двічі відіграватися і в підсумку задовольнитися нічиєю 2:2. Точно не зіграє в матчі травмований форвард Фернандо Педро, захисник Ярослав Ракицький та Марлос. Під питанням участь у поєдинку Богдана Бутка.

      Прогноз: "Хоффенхайм" зараз набрав гарну форму. Команда багато забиває як в чемпіонаті, так і в Лізі чемпіонів. До того ж фактор рідної арени зіграє не останню роль. Прогнозуємо мінімальну перемогу німецького клубу.

      "Ліон" – "Манчестер Сіті"

      Подія: Ліга чемпіонів

      Дата та місце: 27.11 о 22:00, "Groupama Stadium"

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      Анонс: несподіваний тріумф в поєдинку з "Манчестер Сіті" є єдиним для "Ліона" в цій Лізі чемпіонів. Він же і є головною причиною, чому "ткачі" знаходяться на другому місці в групі. Під питанням участь у майбутньому матчі Лео Дюбуа і капітана Набіла Фекіра, який як раз забивав англійцям.

      "Манчестер Сіті", за який виступає українець Олександр Зінченко, усіма подальшими матчами в Лізі чемпіонів довів, що перемога "Ліона" була випадковістю. Точно не допоможуть "Манчестер Сіті" в майбутньому поєдинку Кевін Де Брюйне і Бенжамін Менді. Під питанням і участь Бернарду Сілви.

      Прогноз: без вагань прогнозуємо впевнену перемогу "містян".

      АЕК – "Аякс"

      Подія: Ліга чемпіонів

      Дата та місце: 27.11 о 22:00, Олімпійський стадіон

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      Анонс: АЕК, за який виступає українець Дмитро Чигринський, не зміг себе якісно проявити в чотирьох поєдинках Ліги чемпіонів і вже не має шансів поборотися за вихід в плей-оф. Проте, провальним виступ греків також назвати не можна – вони гідно боролися з "Баварією" і "Бенфікою", хоч в результаті і програли обом.

      "Аякс" також сильний – на даний момент в його активі є вісім очок, що на два менше, ніж у першої "Баварії", і на чотири більше, ніж у третьої "Бенфіки".

      Прогноз: фаворита виділити дуже складно у цій зустрічі. Ризикнемо припустити, що команда Чигринського виявиться трішки сильнішою.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Ліга чемпіонів Шахтар Олександр Зінченко
      Джерело: 24 Канал
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