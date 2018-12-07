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      Події дня: "Шахтарю" не можна втрачати очки, Лунін потрібен "Леганесу"

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      Головні спортивні події 7 грудня
      Головні спортивні події 7 грудня

      24 Канал презентує рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Маріуполь" – "Шахтар"

      Подія: 18 тур УПЛ

      Дата та місце: 7 грудня о 17:00, стадіон ім. В. Бойка

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      Анонс: "Маріуполь" перед матчем проти свого старшого брата займає досить комфортну шосту позицію. В разі ймовірної поразки "Шахтарю" підопічні Олександра Бабича нижче сьомої сходинки не впадуть, а відставання від верхньої половини таблиці не становитиме більше двох очок. Перед очима гравців "Маріуполя" є приклад "Львова" та "Олімпіка", які в двох останніх матчах скористались з розслабленості гірників.

      "Шахтар" в УПЛ не зміг виграти два поєдинки поспіль. Спочатку хлопці Паулу Фонсека не змогли забити у ворота "Львова" (0:0), а потім недорахувалися очок у грі з "Олімпіком" (2:2). Однак варто зауважити, що матчі "Маріуполя" і "Шахтаря" зазвичай виходять досить простими для донецького клубу.

      Прогноз: "Шахтарю" категорично не можна втрачати очки і підопічні Паулу Фонсеки будуть боротися до кінця. Перемога "гірників".

      "Леганес" – "Хетафе"

      Подія: 15 тур Ла Ліги

      Дата та місце: 7 грудня о 22:00, "Estadio Butarque"

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      Анонс: "Леганес" в останніх турах всерйоз зайнявся завданням збереження прописки в елітному дивізіоні. Підопічні Маурісіо Пеллегріно у двох попередніх турах зуміли заробити шість очок. Спочатку команда обіграла вдома мінімально "Алавес" (1:0), а потім на виїзді здолали "Вальядолід" (4:2). Продовжили переможний хід "лісники" і в Кубку Іспанії, в якому після успіху в Мадриді над "Райо Вальєкано" (1:0), завдяки вдалим діям українця Андрія Луніна пройшли в 1/8 фіналу.

      "Хетафе" теж успішно відіграв останні поєдинку. Причому, якщо раніше перемоги команді давалися важко, то ця тенденція була перервана. На рідній арені в рамках чемпіонату в попередньому турі "сині" взяли три очки в матчі з "Еспаньолом" (3:0), після чого винесли в Кубку Іспанії "Кордобу" (5:1).

      Прогноз: "Леганес" помітно додав у домашніх матчах. Команда виграла три поєдинки з чотирьох останніх на своїй арені, але "Хетафе" вже й не така проста команда. Прогнозуємо нічию, можливо і нульову.

      Біатлон

      Подія: Кубок світу, спринтерська гонка у чоловіків

      Дата та місце: 7 грудня о 15:15, Поклюк

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      Анонс: дивно, але якщо в індивідуальній гонці букмекери не вірили в те, що Йоханнес Бьо заїде до трійки (і мали рацію), то тепер вважають його головним фаворитом спринтерської гонки. А як же Мартен Фуркад? Ну, по-перше, він вчора витратив занадто багато сил в боротьбі з розбитою до кінця гонки трасою і мало не упустив перше місце. А, по-друге, по чистій швидкості Бьо-молодший був найкращим в гонці, випередивши Фуркада майже на 2 хвилини. З урахуванням того, що промахи в спринті не так критичні, мотивація у Йоханнеса вже максимальна.

      Серед українців на старт нарешті вийде капітан збірної Дмитро Підручний, який не брав участі в індивідуальній гонці. Першим із "синьо-жовтих" на трасу піде Сергій Семенов (10-й стартовий номер), далі – Артем Прима (49), Дмитро Підручний (82) та Віталій Кільчицький (108). Загалом у списку 110 біатлоністів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Андрій Лунін УПЛ Шахтар ФК Маріуполь Дмитро Підручний Сергій Семенов Артем Прима
      Джерело: 24 Канал
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