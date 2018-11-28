Події дня: "Шальке" Євгена Коноплянки бореться за перше місце в групі Ліги чемпіонів

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"Порту" – "Шальке"

Подія: Ліга чемпіонів

Дата та місце: 28.11 о 22:00, стадіон "Драгау"

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Анонс: у Лізі чемпіонів "Порту" дуже успішні – після чотирьох турів вони мають 10 очок і нуль в графі поразок. В останньому поєдинку "дракони" без зусиль обіграли вдома "Локомотив" з рахунком 4:1. Таким чином, "Порту" досить обіграти "Шальке", щоб гарантувати собі першу сходинку.

Незважаючи на глибоку кризу, "Шальке", за який виступає українець Євген Коноплянка, непогано проявляє себе в Лізі чемпіонів і має солідні шанси на вихід в плей-оф. У чотирьох турах "Шальке" зумів набрати вісім очок, з якими і розташовується на другій сходинці в групі, поступаючись першому "Порту" два бали. В останньому матчі команда Тедескі легко обіграла "Галатасарай" на своєму полі з рахунком 2: 0, закріпившись в зоні плей-оф.

Прогноз: на нашу думку команди покажуть не результативну гру і матч закінчить внічию.

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