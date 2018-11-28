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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Події дня: "Шальке" Євгена Коноплянки бореться за перше місце в групі Ліги чемпіонів

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      Головні спортивні події 28 листопада
      Головні спортивні події 28 листопада

      24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Порту" – "Шальке"

      Подія: Ліга чемпіонів

      Дата та місце: 28.11 о 22:00, стадіон "Драгау"

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      Анонс: у Лізі чемпіонів "Порту" дуже успішні – після чотирьох турів вони мають 10 очок і нуль в графі поразок. В останньому поєдинку "дракони" без зусиль обіграли вдома "Локомотив" з рахунком 4:1. Таким чином, "Порту" досить обіграти "Шальке", щоб гарантувати собі першу сходинку.

      Незважаючи на глибоку кризу, "Шальке", за який виступає українець Євген Коноплянка, непогано проявляє себе в Лізі чемпіонів і має солідні шанси на вихід в плей-оф. У чотирьох турах "Шальке" зумів набрати вісім очок, з якими і розташовується на другій сходинці в групі, поступаючись першому "Порту" два бали. В останньому матчі команда Тедескі легко обіграла "Галатасарай" на своєму полі з рахунком 2: 0, закріпившись в зоні плей-оф.

      Прогноз: на нашу думку команди покажуть не результативну гру і матч закінчить внічию.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Ліга чемпіонів Євген Коноплянка
      Джерело: 24 Канал
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