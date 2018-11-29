Події дня: збірна України грає зі Словенією, "Динамо" та "Ворскла" боряться в Лізі Європи

24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

Україна – Словенія

Подія: Кубок світу з баскетболу, кваліфікація, другий раунд

Дата та місце: 29.11 о 19:00, Запоріжжя

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Анонс: головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін у цьому матчі розраховує на перемогу. Як заявив сам керманич національної команди, на гру проти Словенії команда налаштована, як на останню, адже у разі поразки збірна України фактично втратить шанси на вихід у фінальну частину ЧС-2019.

Словенці є нещасливою для України командою. У восьми очних протистояннях команд перемогу здобули саме вони.

Прогноз: Україні без легіонерів з НБА буде дуже важко. Прогнозуємо перемогу словенської збірної.

"Астана" – "Динамо"

Подія: Ліга Європи

Дата та місце: 29.11 о 17:55, "Астана-Арена"

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Анонс: "Астана" відмінно себе проявляє в групі і має дуже високі шанси опинитися в плей-оф турніру. Після чотирьох матчів "містяни" мають в активі вісім балів і є лідером квартету, випереджаючи "Динамо" за додатковими показниками.

"Динамо" припустилося кількох серйозних помилок в Лізі Європи, через які кияни поки не гарантували собі місце в плей-оф. У минулому матчі "динамівці" не залишили шансів "Ренну" на своєму полі, обігравши його з рахунком 3:1, дозволивши французам забити в кінці лише гол престижу.

Прогноз: "Динамо" та "Астана" є рівними командами. Прогнозуємо результативну нічию.

"Ворскла" – "Арсенал"

Подія: Ліга Європи

Дата та місце: 29.11 о 19:55, стадіон "Олімпійський"

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Анонс: "Ворскла" підходить до поєдинку з "Арсеналом" з триматчевою програшною серією та великим відставанням від третього місця в чемпіонаті. Втім, у команди Сачка вже траплялися схожі відрізки в сезоні. При цьому в Лізі Європи, крім домашньої поразки від азербайджанців, "Ворсклу" дорікнути нема в чому.

"Арсенал" теж пережив не найприємніший період, тому англійцям дуже бажано домогтися зручного результату. В останніх шести матчах "каноніри" чотири рази зіграли внічию. Однак перед зустріччю з "Ворсклою" не можна не враховувати той факт, що в наступні вихідні "Арсеналу" доведеться зіграти в дербі з "Тоттенхемом". Тому проти "зелено-білих" виразно вийде дублюючий склад.

Прогноз: "Арсенал" фактично вже гарантував собі місце в плей-оф Ліги Європи, тому грати "каноніри" будуть в півсили. Прогнозуємо мінімально перемогу гостей.

"Мальме" – "Генк"

Подія: Ліга Європи

Дата та місце: 29.11 о 22:00, "Stadion"

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Анонс: "Мальме" не зміг у нинішньому сезоні захистити чемпіонський титул. Без трофею команда не залишилася, домігшись тріумфу в Кубку Швеції. Підопічні Уве Реслер підходять до важливих єврокубкових матчів в хорошій формі. Вони в одинадцяти останніх зустрічах гіркоти поразок не відчували. Кадрових втрат "небесно-блакитним" уникнути вдалося.

В останніх чотирьох матчах "Генк", за який виступає українець Руслан Маліновський, успіху не досягав, а в минулому турі Жюпіле Ліги вони і зовсім зазнали першої домашньої поразки в сезоні, поступившись "Серкль Брюгге" (1:2). Атакуючий потенціал "шахтарів" помітно знизився, а надійністю тилів "Генк" і раніше не відрізнявся.

Прогноз: дуже важко назвати фаворита зустрічі, але ми віддамо мінімальну перемогу господарям поля.

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