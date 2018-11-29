09:37
29 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Як наповнюватимуть бюджет Росії. Підлабузник Михалков
      Вєсті Кремля
      21:27, 28 листопада
      Вєсті.UA. (Не)Виконані обіцянки Яценюка. Військова служба українських дітей
      Вєсті.UA
      20:32, 28 листопада
      Як бізнесмени в Україні допомагають РФ виробляти небезпечну зброю
      ЦРУ
      09:00, 28 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Суботники і недільники
      Згадати все
      00:56, 28 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Події дня: збірна України грає зі Словенією, "Динамо" та "Ворскла" боряться в Лізі Європи

      144 Читать новость на русском
      Головні спортивні події 29 листопада
      Головні спортивні події 29 листопада / ФБУ

      24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми публікуємо топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      Україна – Словенія

      Подія: Кубок світу з баскетболу, кваліфікація, другий раунд

      Дата та місце: 29.11 о 19:00, Запоріжжя

      Читайте також: Через воєнний стан на баскетбольний матч в Україні направили спеціальну делегацію

      Анонс: головний тренер збірної України з баскетболу Євген Мурзін у цьому матчі розраховує на перемогу. Як заявив сам керманич національної команди, на гру проти Словенії команда налаштована, як на останню, адже у разі поразки збірна України фактично втратить шанси на вихід у фінальну частину ЧС-2019.

      Словенці є нещасливою для України командою. У восьми очних протистояннях команд перемогу здобули саме вони.

      Прогноз: Україні без легіонерів з НБА буде дуже важко. Прогнозуємо перемогу словенської збірної.

      "Астана" – "Динамо"

      Подія: Ліга Європи

      Дата та місце: 29.11 о 17:55, "Астана-Арена"

      Читайте також: Чи зуміє "Динамо" перемогти "Астану": прогноз букмекерів на матч Ліги Європи

      Анонс: "Астана" відмінно себе проявляє в групі і має дуже високі шанси опинитися в плей-оф турніру. Після чотирьох матчів "містяни" мають в активі вісім балів і є лідером квартету, випереджаючи "Динамо" за додатковими показниками.

      "Динамо" припустилося кількох серйозних помилок в Лізі Європи, через які кияни поки не гарантували собі місце в плей-оф. У минулому матчі "динамівці" не залишили шансів "Ренну" на своєму полі, обігравши його з рахунком 3:1, дозволивши французам забити в кінці лише гол престижу.

      Прогноз: "Динамо" та "Астана" є рівними командами. Прогнозуємо результативну нічию.

      "Ворскла" – "Арсенал"

      Подія: Ліга Європи

      Дата та місце: 29.11 о 19:55, стадіон "Олімпійський"

      Читайте також: Які шанси на перемогу у "Ворскли" у матчі проти "Арсеналу": прогноз букмекерів

      Анонс: "Ворскла" підходить до поєдинку з "Арсеналом" з триматчевою програшною серією та великим відставанням від третього місця в чемпіонаті. Втім, у команди Сачка вже траплялися схожі відрізки в сезоні. При цьому в Лізі Європи, крім домашньої поразки від азербайджанців, "Ворсклу" дорікнути нема в чому.

      "Арсенал" теж пережив не найприємніший період, тому англійцям дуже бажано домогтися зручного результату. В останніх шести матчах "каноніри" чотири рази зіграли внічию. Однак перед зустріччю з "Ворсклою" не можна не враховувати той факт, що в наступні вихідні "Арсеналу" доведеться зіграти в дербі з "Тоттенхемом". Тому проти "зелено-білих" виразно вийде дублюючий склад.

      Прогноз: "Арсенал" фактично вже гарантував собі місце в плей-оф Ліги Європи, тому грати "каноніри" будуть в півсили. Прогнозуємо мінімально перемогу гостей.

      "Мальме" – "Генк"

      Подія: Ліга Європи

      Дата та місце: 29.11 о 22:00, "Stadion"

      Читайте також: Одразу двоє українців потрапили до символічної збірної туру в чемпіонаті Бельгії

      Анонс: "Мальме" не зміг у нинішньому сезоні захистити чемпіонський титул. Без трофею команда не залишилася, домігшись тріумфу в Кубку Швеції. Підопічні Уве Реслер підходять до важливих єврокубкових матчів в хорошій формі. Вони в одинадцяти останніх зустрічах гіркоти поразок не відчували. Кадрових втрат "небесно-блакитним" уникнути вдалося.

      В останніх чотирьох матчах "Генк", за який виступає українець Руслан Маліновський, успіху не досягав, а в минулому турі Жюпіле Ліги вони і зовсім зазнали першої домашньої поразки в сезоні, поступившись "Серкль Брюгге" (1:2). Атакуючий потенціал "шахтарів" помітно знизився, а надійністю тилів "Генк" і раніше не відрізнявся.

      Прогноз: дуже важко назвати фаворита зустрічі, але ми віддамо мінімальну перемогу господарям поля.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Баскетбол Ліга Європи ФК Ворскла Динамо
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      сьогодні , 08:40 Як і чому майже всі українці допомагають Путіну
      Олексій Чибісов 2225
      "Удачный пожар" на российском ледоколе
      28 листопада , 22:01 "Удачный пожар" на российском ледоколе
      Злой Одессит 4692
      Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      28 листопада , 16:30 Викрасти за 60 секунд: найзухваліші пограбування в кіно
      1031
      Як вуса рятують чоловіче життя
      28 листопада , 21:00 Як вуса рятують чоловіче життя
      Олександр Бевза 1341
      Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      28 листопада , 20:04 Смартфони з найкращою камерою – рейтинг Техно 24
      2650
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Валентіно Россі у 2011 році перейде в "Ducati"
       1 липня 2010 , 18:17
      СКА переміг учетверте поспіль
       19 січня 2011 , 22:21
      Кличко побажав Неймару швидкого одужання. ФОТО
       6 липня 2014 , 12:32
      Чигринський підписав контракт з "Дніпром"
       3 лютого 2015 , 19:32
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук