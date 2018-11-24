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      Події дня: Зінченко може зіграти проти команди Ярмоленка, Коноплянка має допомогти "Шальке"

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      Головні спортивні події 24 листопада
      Головні спортивні події 24 листопада

      24 Канал презентує нову рубрику, де кожного дня ми будемо публікувати топ-спортивні події, які відбуваються за участі збірної України чи українських спортсменів. Також тут будуть найбільш цікаві події з чемпіонатів України.

      "Вест Хем" – "Манчестер Сіті"

      Подія: 13 тур англійської Прем'єр-ліги

      Дата та місце: 24.11 о 17:00, "London Stadium"

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      Анонс: "Вест Хем" поступово позбувся статусу аутсайдера чемпіонату і перейшов в категорію середняків. Багато в чому цьому посприяли останні успіхи команди. "Манчестер Сіт" стане вже шостим суперником з топ-шістки для "Вест Хема" в першому колі. До кадрових втрат у вигляді Ярмоленка, Санчеса і Райана Фредерікса, у "молотобійців" додався ще основний півзахисник Роберт Снодграсс.

      У "Манчестер Сіті", за який грає українець Олександр Зінченко, все виглядає абсолютно безхмарно. Команда Гвардіоли легко і невимушено розбирається практично з усіма суперниками, продовживши переможну серію до семи матчів. З нових втрат у "Манчестер Сіті" до Кевіна Де Брюйне приєднався Бенжамен Менді. Крім того, зі збірних з ушкодженнями повернулися Бернарду Сілва і Ніколас Отаменді.

      Прогноз: "Вест Хем" на тлі "Манчестер Сіті" виглядає слабенько, ще й з втратами Андрія Ярмоленка і Райана Фредерікса. Прогнозуємо впевнену перемогу "містян".

      "Шальке" – "Нюрнберг"

      Подія: 12 тур Бундесліги

      Дата та місце: 24.11 о 19:30, "Фельтінс-Арена"

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      Анонс: один з кращих клубів сезону-2017/18 займає непривабливе чотирнадцяте місце у Бундеслізі. "Шальке" періодично показує хорошу гру і поступово відвойовує позиції в турнірній таблиці.

      Новачок – "Нюрнберг" є сусідом в турнірній таблиці з віце-чемпіоном – "Шальке". Команда Міхаеля Келльнер – п'ятнадцята з 10 очками після 11 матчів.

      Прогноз: навіть в нинішній критичній ситуації "Шальке" є фаворитом матчу. Домашні трибуни мають допомогти команді українця Євгена Коноплянки. Перемога "Шальке" з різницею в 1 м'яч.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Євген Коноплянка Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко
      Джерело: 24 Канал
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