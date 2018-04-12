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ВІЙНА У СИРІЇ МАРК ЦУКЕРБЕРГ ВІЙНА НА ДОНБАСІ САНКЦІЇ

Події у Сирії: про що домовляються США, Британія і Росія

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Велика війна за Сирію поки що на "паузі". Але вона може початися будь-якої миті. Дональд Трамп, який учора зухвало обіцяв відправити "гарні та розумні" ракети, 12 квітня заявив, що його неправильно зрозуміли. А от Британія, яка ще вчора була не готова до військової операції, сьогодні заявляє, що британський флот готується відпливати до берегів Сирії.

Росіяни з Асадом уже повністю контролюють Думу та Східну Гуту. Тим часом, Дональд Трамп, який ще вчора писав, мовляв, чекай, Росіє, ракети от-от полетять, у четвер, 12 квітня, різко змінив риторику.

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"Ніколи не говорив, коли відбудеться напад на Сирію. Він може трапитися дуже скоро або взагалі не так скоро! В будь-якому разі, Сполучені Штати за моєї адміністрації провели чудову роботу з очищення регіону від ІДІЛ. Де ваше "Дякую, Америко?" – написав американський гарант у своєму Twitter.

Експерти вважають, що найімовірніше удар відкладають, тому що Трамп із Путіним намагаються все-таки домовитись. І очільнику Росії дають останній шанс.

Всі розуміють, що якщо там зараз почнеться військова операція коаліцією за участі Туреччини, то місця Росії там може не виявитись. І Росії може бути запропоновано ганебно вивести свої війська, які незрозуміло що там робили,
– зазначив військовий експерт Михайло Самусь.

До того ж і Тереза Мей, яка ще вчора відмовлялась від військової операції, адже їй треба було, за її ж словами, "розібратись", сьогодні налаштована рішуче.

"Сирійський уряд відповідальний за використання хімічної зброї у Гуті. Ми разом із союзниками зробимо все можливе, аби запобігти її використанню в майбутньому", – наголосила прем'єрка Великої Британії Терез Мей.

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Ударні підводні човни Британії вже на відстані ракетного удару по базах Асада, а з військової бази на Кіпрі до сирійського узбережжя вирушив королівський флот. Тим часом російські кораблі втекли із сирійської бази у Тартусі. Кажуть, що на навчання.

Це смішно просто, вони просто виявили кораблі. Наскільки я знаю, у Тартусі стоять кораблі і сирійські. Тобто якщо будуть нанесені удари по сирійським кораблям, то, там буквально три пірси в тому Тартусі, можуть знищити і російські кораблі,
– вважає військовий експерт Михайло Самусь.

Експерт із сирійського питання Ілля Куса вважає, що ні ракетний удар, ні усунення Асада нічого не змінить. Ситуація в Сирії зайшла в глухий кут, з якого ніхто вже не вийде переможцем.

Альтернативи йому у Заходу немає, якщо ви обираєте ядро у вигляді головного компоненту. Якщо там не буде президента, правлячої партії, то почнеться хаос і настане вакуум влади, який терміно треба буде заповнити. Якщо його ніким не заповнювати, то це буде друга Лівія,
– підкреслив міжнародний експерт Ілля Куса.

Лівія зараз поділена на анклави. Держави фактично не існує. Цього сценарію ніхто не хоче для Сирії, але порушення Росією та Асадом міжнародних норм, як-то використання хімічної зброї, штовхає Захід на рішучі дії вже у найближчі дні, а то й години

Автор: Євген Назаренко
Теги: Новини політики Новини США Війна у Сирії Новини Росії Великобританія
Джерело: 24 Канал
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