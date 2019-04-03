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      Події в Азові показали відхід Росії від звички гібридних дій, – НАТО

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      Події в Азові показали відхід Росії від звички гібридних дій, – НАТО
      Події в Азові показали відхід Росії від звички гібридних дій, – НАТО / Фото з відкритих джерел

      Захоплення українських моряків в Азовському морі стало першим свідченням того, що Росія змінює тактику і відходить від звичних гібридних дій.

      Під час подій в Керченській протоці НАТО вперше побачила військові сили російського флоту в уніформі, які обстрілювали українців. Таку заяву зробила заступниця генсека НАТО Роуз Гетемюллер під час дискусії у Вашингтоні, присвяченій 70-річчю альянсу, пише "Європейська правда".

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      Заступниця генсека НАТО сказала, що раніше це завжди були гібридні дії, "зелені чоловічки", яких ніколи не можна було ідентифікувати.

      Тепер же це був перехід від звички прихованих гібридних дій,
      – наголосила Гетемюллер.

      Вона підтвердила, що голови МЗС країн альянсу на зустрічі у США розглянуть пакет заходів для посилення присутності в Чорному морі, включаючи подальші візити кораблів НАТО в українські порти і проведення навчань.

      Гетемюллер зазначила, що НАТО завжди підтримувало європейські санкції. Крім того, посилення оборони альянсу та програма стримування напряму пов'язана із подіями 2014 року в Україні, коли Росія незаконно анексувала Крим та підтримала сепаратистів на Донбасі.

      Саме тому ми зараз маємо чотири бойові групи у країнах Балтії та Польщі, до розміщення цих передових сил залучені практично всі союзники,
      – додала вона.

      Зазначимо, у відповідь на агресію Росії поблизу Керченської протоки санкції запровадили ЄС, США, Канада та Автралія. До санкційних списків потрапили російські моряки з кораблів "Смарагд", "Суздалец", "Дон" і прикордонники, які брали участь в захопленні українських моряків. Окрім того, обмеження ввели проти низки компаній.

      Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії НАТО Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
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