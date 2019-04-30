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      Подкасти, Instagram та вебінари: які є дієві методи підготовки до ЗНО

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      На цьогорічне ЗНО зареєструвалось понад 350 тисяч людей. Випускники мають обов'язково скласти оцінювання з трьох навчальних предметів. Це українська мова і література, математика або історія України, а також третій предмет на вибір.

      Одинадцятикласниця Катерина мріє пов'язати своє життя з журналістикою або з рекламою. Вступатиме в кілька вищих навчальних закладів. Нині наплічник майбутньої студентки вщент заповнений книжками.

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      Окрім англійської складатиме українську мову та літературу, а також історію України. Дівчина розповіла, що почала готуватись до ЗНО ще з вересня 2018 року. Щодня приділяє підготовці щонайменше годину.

      Я склала пробне ЗНО, а також проходжу тести онлайн. З англійської мови ходжу на курси, а з історії України до репетитора. Проте іноді мені цього не вистачає, тому ще й слухаю онлайн,
      – додала учениця 11 класу Катерина Бревнова.

      Марія наймолодша колега-журналіст 24 каналу. Вона складала ЗНО чотири роки тому. Тоді за українську мову з літературою та англійську отримала максимум – по 200 балів. За історію України, до якої готувалась з репетитором, найменше – 193.

      Результати ЗНО
      Результати ЗНО

      З такими результатами вона вступила на бюджет до омріяного інституту журналістики. Марія радить систематизувати знання. В один блокнот вона вмістила підготовку до трьох предметів.

      "ЗНО – це якраз те місце, де паперові джерела наше все. Коли це все клеїш, пишеш, вирізаєш, заповнюєш, то воно все краще запам’ятовується", – розповіла кореспондентка 24 каналу Марія Писаренко.

      Цього року ЗНО буде проходити 354 тисячі осіб, а минулого року було на 18 тисяч менше. Так відбулося, бо змінились деякі умови проходження ЗНО випускниками професійно-технічних навчальних закладів, а також коледжів. Наразі вони проходять оцінювання, як державну підсумкову атестацію,
      – пояснив заступник міністра освіти і науки Вадим Карандій.

      Вадим Карандій
      Вадим Карандій

      Для молоді, яка бажає готуватись в режимі онлайн, громадська організація "Освіторія" розробила портал з підготовки до ЗНО – ilearn. Керівник проекту розповіла, що спочатку почали готувати до ЗНО вихованців інтернату, використовуючи Skype.

      Ті учні, які регулярно відвідували Skype-вебінари, то вони успішно склали ЗНО. Такий досвід надихнув нас на створення відкритої національної платформи. Щоб абсолютно кожна дитина могла підготуватись до ЗНО та вступити до того ВНЗ, про який вона мріє,
      – розповіла керівник освітніх проектів громадської організації "Освіторія" Анна Сидорук.

      Нині на порталі 13 тисяч активних користувачів. З яких понад півтори тисячі з тимчасово непідконтрольних територій. Безкоштовно переглядати відеолекції, слухати подкасти, а також проходити тести можуть всі охочі, які зареєструвались.

      У кожного користувача є власний кабінет. Аби вчитись було цікавіше, за правильні відповіді надають "вчибакси", які можна обміняти на героя-аватара для свого профілю.

      ЗНО
      Нові методи заохочення готуватися до ЗНО від ГО "Освіторія"

      Зараз покажемо Instagram профіль одного з київських князів – Олега. Намагаємось зробити так, щоб дітям було цікаво і не нудно вивчати історію України,
      – пояснив керівник освітніх проектів громадської організації "Освіторія" Олександр Папіш.

      Готуватись, готуватись та зберігати спокій – радять ті, хто вже пройшов цей складний етап.

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Новини України ЗНО Освіта
      Джерело: 24 канал
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