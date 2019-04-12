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      Подобова оренда житла: нюанси з бронюванням і передоплатою

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      Подобова оренда квартир: що треба знати про бронювання
      Подобова оренда квартир: що треба знати про бронювання / Колаж 24 каналу

      Напередодні великодніх свят та вихідних у травні українці планують мандрівки, аби насичено та яскраво відпочити від буднів. Тоді й виникає питання, де зупинитись, мандруючи в інше місто.

      Що варто знати про подобову оренду помешкань, аби не втрапити в халепу і не бути ошуканим? Такий вид оренди все частіше обирають як дешевшу альтернативу готелям чи хостелам. Журналісти 24 каналу зібрали поради, що варто знати про подобову оренду житла, аби не стати жертвою шахраїв.

      Читайте також: Оренда квартири: найпоширеніші шахрайства, про які треба знати

      Шукаючи квартиру для нетривалої оренди, звертайте увагу на відгуки користувачів. Зазвичай, у випадку, якщо помешкання не відповідало опису, пожильці про це пишуть.

      Особливості бронювання

      Якщо плануєте поїздку на вихідні чи свята, займіться пошуками житла якомога раніше. Бо з наближенням очікуваної дати пропозицій буде все менше і, зазвичай, залишаються лише дорогі чи ненадійні варіанти.

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      Перед бронюванням врахуйте власні потреби та побажання щодо тимчасового житла: адресу і зручність розташування, зручності, наявність інтернету, телебачення, кондиціонера тощо.

      Поцікавтесь, чи є в помешканні фен, праска, пральна машина чи інша побутова техніка, яка вам може знадобитись під час перебування.

      via GIPHY

      Що треба знати про розрахунок і передоплату?

      Дуже часто серед оголошень про подобову оренду квартири можна натрапити на ті, де вимагають завдаток.

      Якщо у вас вимагають всю суму наперед без жодних гарантій натомість, крім номера телефону, адреси, фото в інтернеті та без жодних відгуків – з великою ймовірністю ви маєте справу з шахраями.

      Перед тим, як переказувати будь-яку суму потенційному орендодавцеві, почитайте відгуки про помешкання на порталах з пошуку нерухомості.

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      На що звернути увагу при розрахунку готівкою?

      Якщо для здійснення оплати за помешкання ще до заселення вас запрошують в офісне приміщення, а не безпосередньо за адресою зйомного житла – швидше за все, ви маєте справу з шахраями.

      Також варто насторожитись, якщо особа, яка називає себе власником, призначає зустріч не за адресою квартири, а в іншому місці і спершу бере з вас гроші за житло, а потім обіцяє провести і віддати ключі.

      Оптимальним варіантом в такому випадку буде, якщо ви домовитесь про зустріч за адресою житла, яке хочете орендувати, власник вам його показує, віддає ключі, розповідає про нюанси, а ви йому – віддаєте гроші.

      оренда квартири подобова оренда житла
      Що треба знати про оплату за подобову оренду житла

      Більше читайте у матеріалі: Як винайняти житло подобово і не втрапити в халепу: поради і нюанси

      Дивіться, яке незвичне житло пропонують для оренди у Великій Британії.

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      Теги: Новини нерухомості Новини нерухомості України Оренда нерухомості Ринок нерухомості Поради Гроші Шахрайство
      Джерело: 24 канал
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