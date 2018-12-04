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      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ЗАТРИМАННЯ УКРАЇНЦІВ В ГРУЗІЇ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Подорож у часі і просторі: як виглядають милі годинники у вигляді панельних будинків

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      Художник з Франкфурта Гвідо Циммерман втілив у життя незвичну ідею – традиційні настінні годинник він вирішив зробити у формі будинків.

      Як зізнається автор, його надихали як відомі світові споруди, так і звичайні панельні будинки, пише ArchDaily.

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      Один із годинників став практично ідентичною копією готелю La Flaine архітектора школи "Баухауз" Марселя Броєра.

      Найчастіше настінні годинники траплялись у буржуазних оселях і вважались одним з символів забезпеченості, а панельні споруди – навпаки – призначались для масового будівництва бюджетного житла.

      Гвідо Циммерман годинники-будинки
      Художник Гвідо Циммерман робить незвичні годинники у вигляді будинків

      Окрім настінних годинників, творіння Гвідо Циммермана можна побачити у вигляді вигадливих годівниць для птахів.

      будинок годівниця Гвідо Циммерман
      Окрім годинників, німецький художник виготовляє годівниці у вигляді будинків

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      Теги: Новини нерухомості Архітектура і дизайн Фотоновини Мистецтво
      Джерело: 24 Канал
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