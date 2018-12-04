Подорож у часі і просторі: як виглядають милі годинники у вигляді панельних будинків
Художник з Франкфурта Гвідо Циммерман втілив у життя незвичну ідею – традиційні настінні годинник він вирішив зробити у формі будинків.
Як зізнається автор, його надихали як відомі світові споруди, так і звичайні панельні будинки, пише ArchDaily.
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Один із годинників став практично ідентичною копією готелю La Flaine архітектора школи "Баухауз" Марселя Броєра.
Найчастіше настінні годинники траплялись у буржуазних оселях і вважались одним з символів забезпеченості, а панельні споруди – навпаки – призначались для масового будівництва бюджетного житла.
Художник Гвідо Циммерман робить незвичні годинники у вигляді будинків
Окрім настінних годинників, творіння Гвідо Циммермана можна побачити у вигляді вигадливих годівниць для птахів.
Окрім годинників, німецький художник виготовляє годівниці у вигляді будинків