Подорож у часі і просторі: як виглядають милі годинники у вигляді панельних будинків

Художник з Франкфурта Гвідо Циммерман втілив у життя незвичну ідею – традиційні настінні годинник він вирішив зробити у формі будинків.

Як зізнається автор, його надихали як відомі світові споруди, так і звичайні панельні будинки, пише ArchDaily.

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Один із годинників став практично ідентичною копією готелю La Flaine архітектора школи "Баухауз" Марселя Броєра.

Найчастіше настінні годинники траплялись у буржуазних оселях і вважались одним з символів забезпеченості, а панельні споруди – навпаки – призначались для масового будівництва бюджетного житла.



Художник Гвідо Циммерман робить незвичні годинники у вигляді будинків

Окрім настінних годинників, творіння Гвідо Циммермана можна побачити у вигляді вигадливих годівниць для птахів.



Окрім годинників, німецький художник виготовляє годівниці у вигляді будинків