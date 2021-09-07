Ця сума є відповідною теперішньому розміру мінімальної зарплатні. Про це 7 вересня повідомили в громадській організації "Чесно".

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Як визначають розмір застави

У порівнянні з минулим роком, застава стала більшою приблизно на 60 тисяч гривень. Необхідну суму вираховують за чіткою формулою. Для цього 4 мінімальних заробітні плати, які встановлені на день початку виборчого процесу, множать на кожні 90 тисяч виборців.

У Харкові станом на кінець серпня нараховують близько 1,07 мільйона виборців. Проте важливо, що кількість до 11 вересня може змінитися.

Коротко про попередні вибори мера Харкова