Подорожчала посада мера Харкова: назвали розмір застави кандидатів
7 вересня 2021 , 18:17Читать новость на русском
Джерело:"Чесно"
Виросла вартість участі у виборах мера Харкова. Тепер за мерство в місті потрібно внести приблизно 288 тисяч завдатку.
Ця сума є відповідною теперішньому розміру мінімальної зарплатні. Про це 7 вересня повідомили в громадській організації "Чесно".
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Як визначають розмір застави
У порівнянні з минулим роком, застава стала більшою приблизно на 60 тисяч гривень. Необхідну суму вираховують за чіткою формулою. Для цього 4 мінімальних заробітні плати, які встановлені на день початку виборчого процесу, множать на кожні 90 тисяч виборців.
У Харкові станом на кінець серпня нараховують близько 1,07 мільйона виборців. Проте важливо, що кількість до 11 вересня може змінитися.
Коротко про попередні вибори мера Харкова
- 25 жовтня 2020 року жителі Харкова втретє поспіль обрали мером Геннадія Кернеса. Тоді він майже 2 місяці з'являвся на публіці.
- 9 грудня відбулося перше засідання нового скликання міської ради. Мера там не було, проте його представники пообіцяли, що він з'явиться в кінці місяця
- Проте 17 грудня 2021 року повідомили, що Геннадій Кернес помер від ускладнень після COVID-19.
- Його повноваження офіційно припинили лише 24 лютого 2021 року.
- Нові вибори мера Харкова могли призначити на березень. Проте це не вдалося через бюрократичні тонкощі. Тому їх вирішили провести 31 березня.