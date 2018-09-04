Подорожчання газу – неминуче, – Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман назвав неминучим зміну ціни на газ для населення.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів, інформує УНІАН.

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"Моя задача при неминучості зміни ціни – опрацювати всі механізми додаткового соціального захисту", – заявив Гройсман.

Прем'єр-міністр наголосив, що підвищення ціни на газ є однією з вимог Міжнародного валютного фонду для виділення Україні чергового траншу, який допоможе стабілізувати стан економіки.

Моя стратегія полягає в тому, що за 10 років Україна повинна отримати мінімальний вплив боргів на ВВП і на життя кожного українця. Ось у чому дискусія. І тому ми її ведемо близько року. Думаю, що ми її фіналізуємо вже у вересні,

– додав Гройсман.

Нагадаємо, Тимошенко заявила, що фракція "Батьківщина" вимагатиме відставки Кабінету міністрів у разі, якщо буде ухвалено рішення про підвищення ціни на газ для населення.