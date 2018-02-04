Подорожчання сигарет, алкоголю та бензину: на скільки зросте ціна та коли очікувати

У 2018 році в Україні очікується підняття ставок акцизних зборів на тютюнову та алкогольну продукцію, що призведе до їх подальшого подорожчання. Зросте ціна і на паливо.

Про це йдеться у інфляційному звіті Національного банку України.

Тютюнова продукція зросте у ціні через продовження підвищення Урядом України ставок акцизних зборів (зокрема у рамках узятих Україною зобов’язань щодо гармонізації ставок тютюнових акцизів до рівнів акцизного навантаження в ЄС). За даними НБУ, тютюнова продукція зросте на 18 відсотків, алкогольна – на 11 відсотків у 2018 році, та на 9-13% – у наступних періодах.

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Прогноз зростання цін на паливо (10,8 відсотків у поточному році з уповільненням до 5,0-5,5 відсотків на рік у подальшому), як раніше, ґрунтується на зміні світових цін на нафту в гривневому еквіваленті.