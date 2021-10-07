Відповідне рішення ухвалили в міськраді Одеси 7 жовтня. Проте ціна стане більшою лише на початку наступного місяця.

До теми В українських містах стрімко ростуть ціни на громадський транспорт

Як пояснили підвищення цін

У тролейбусах і трамваях проїзд коштуватиме 8 гривень при оплаті готівкою. Проте буде дешевше проїзд, якщо оплачувати його онлайн – 7 гривень. На фунікулері ціна буде трішки вищою – 10 гривень.

Рішення про підняття цін пояснили тим, що теперішні тарифи є дуже застарілими. Мовляв, їх встановили у 2016 році, а застаріла ціна вже через 2 роки.

Підвищення тарифів обумовлено підвищенням тарифних ставок, цін на запчастини, основні й допоміжні матеріали, збільшенням витрат зарплату, тарифів на електроенергію і комунальні послуги,

– заявили в Муніципальному департаменті транспорту.

Раніше було інше подорожчання

В Одесі 15 вересня підвищили вартість проїзду в маршрутках. У міськраді вирішили, що одна поїздка має коштувати 10 гривень. Проте перевізник заявив, що оптимальним був би тариф 14 – 15 гривень.

Слід зауважити, що в Одесі всі маршрутки належать одній компанії перевізнику. Тому вона теоретично може встановлювати будь-які ціни.