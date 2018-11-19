Подорожчає тепло і виростуть ціни: експерт розповіла, до чого призведе зростання еко-податку

В Україні можуть значно подорожчати опалення для Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) з котельнями і вирости ціни на продукції частини підприємств.

До цього може призвести ухвалення законопроекту, який в 25 разів підвищує плату за викиди СО2 відразу, про це OBOZREVATEL розповіла Керівник організації "Еко патруль" в Дніпропетровській області Тетяна Лампіка.

"Якщо ОСББ з котельною на даний момент змушене платити близько 20 тис. грн на рік, при збільшенні податку в 25 разів це вже буде 500 тис. в рік. А це вже вдарить по кишені членів ОСББ. Не кажучи вже про підприємства, які вже зараз платять 100, 200 тис. або мільйон", – розповідає експерт.

При цьому отримані кошти, на думку Тетяни Лампіки, розподіляються неефективно. Багато місцевої влади просто тримає їх на депозитах або витрачає на проведення свят. В результаті зібрані кошти можуть просто "зникнути".

Крім того, різке підвищення ставки може призвести до тінізації малого й середнього бізнесу. Підприємства будуть приховувати викиди для того, щоб не платити величезний внесок, вважає експерт.

За її словами, великий бізнес, який продовжить платити, буде змушений підвищувати ціни на свою продукцію. А це вплине на їхню конкурентоспроможність на зовнішніх ринках. І якщо це відобразиться на обсягах експорту – постраждає вся країна: скоротяться бюджетні надходження, кількість валюти в країні.

"У будь-якому випадку податки відображаються у вартості продукції. Ми вийдемо на той рівень цін, який існує у наших сусідів, тому що підприємства будуть змушені підвищувати ціни", – впевнена Тетяна Лампіка.

Нагадаємо, як раніше писав OBOZREVATEL, президент об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення екологічного податку в 25 разів призведе до скорочення темпів роботи підприємств та вдарить по економіці України.