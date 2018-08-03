Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – сім визначних місць Рівненщини, які варто відвідати.

Рівненщина – дивовижний український край, який славиться красою природи та духом історії. Щороку тисячі туристів приїжджають до області, щоб побачити природні феномени, старовинні замки, приголомшливі краєвиди та відчути відгомін минулих епох.

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Якщо ви ще не планували мандрівку Рівненщиною – саме час зробити це! Адже цей край по праву можна назвати особливим, бо найвибагливіші мандрівники знайдуть тут місця, які закарбуються у їхній пам'яті.

Рівненщина приголомшує романтичним Тунелем кохання, величним і загадковим Тараканівським фортом, унікальними Базальтовими стовпами, дивовижним Білим озером, мальовничим Острогом. Та це ще далеко не все, чим може здивувати Рівненська область. Саме на її території у XVI столітті завершили роботу над створенням Пересопницького Євангелія. Книга має надзвичайну цінність та є одним із символів української нації.



Рівненська область: які місця варто відвідати

Рівне

Величне місто Рівне підкорює своїм затишком з перших хвилин перебування. Під час Другої світової війни багато будинків тут були вщент знищені, у післявоєнний період будівлі відновили. Безумовно, це вплинуло на архітектуру міста, яка стала дещо однотипною.



Рівне з висоти пташиного польоту

Та є у Рівному місце, яке не залишає байдужим жодного туриста – це центральний парк. За останні десятиріччя він кілька разів змінював назву, однак місцеві жителі традиційно на нього кажуть "Лебединка". Все тому, що на озері оселились чорні та білі лебеді, які стали своєрідними "зірками" Рівного. Мабуть, ще не знайшлось людини, яка б втрималась від селфі з дивовижними птахами.

Окрім цього, всім мандрівникам варто податись на окраїну Рівного. Там щоліта зацвітає макове поле, яке вражає своїми барвами. Мільйони квітів приголомшують красою та створюють враження "червоного моря".



Макове поле у Рівному

Також у Рівному є своєрідна цікавинка – це старі тролейбуси, які наче переносять в іншу епоху. Місцеві жителі жартують, що такого раритетного транспорту, як в них, більше в Україні не знайти. Однак в цьому і є якийсь шарм – туристи можуть здійснити своєрідну мандрівку в часі.

Тунель кохання

Біля селища Клевань розташоване найромантичніше місце України – Тунель кохання. І хоч тут ніколи не жили принци чи королі, не влаштовували розкішних балів, але все ж панує неймовірна атмосфера любові. Творять її ті романтики, які приїжджають сюди, щоб побачити справжнє нерукотворне диво.

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Як не дивно, з'явився Тунель кохання зовсім випадково. Колись на цьому місці була звичайна залізнична колія, що вела до військової бази. Щоб замаскувати потяг, вздовж висадили дерева. Згодом садженці розрослись, а від щоденного руху транспорту гілки утворили рівну арку, яка вражає своєю красою.



Тунель кохання восени

Сюди можна приїжджати у будь-яку пору року, адже взимку від засніженого Тунелю кохання неможливо відірвати погляд, навесні та влітку він вкритий густим шаром зеленого листя, а восени – буяє різними кольорами, створюючи неймовірну картину. Однак в теплий період року варто взяти з собою засоби від комарів, адже через підвищену вологість їх чимало.

Тунель кохання, хоч існує недовго, однак вже встиг обрости не тільки гіллям, але й традиціями. Подейкують, що коли пара побачить потяг, який тут досі курсує, їй слід загадати бажання. Місцеві жителі запевняють, що задумане обов'язково здійсниться. Правда це чи ні – складно сказати, але все ж тисячі людей щороку приїжджають на Рівненщину, щоб відтворити цей ритуал.

У Клевані також можна подивитися на руїни замку князів Чарторийських. Його побудували ще у XV столітті. Одна з головних його архітектурних особливостей – віадучний міст. Таких в Україні залишилися одиниці. Добре зберігся й один з бастіонів фортеці. А от сам маєток занепав.



Замок у Клевані



Віадук на Рівненщині

Острозький замок

Одним із найрозкішніших міст Рівненської області є Острог. Це старовинний населений пункт, який ще називають "Волинськими Афінами". Славиться місто не тільки непересічною історією, але й архітектурою. Тут розташована перша у Східній Європі академія, яку заснували ще у 1576 році за часів правління князя Костянтина-Василя Острозького.

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В острозькому науковому осередку сформувалось найпотужніше тоді видавництво – друкарня Івана Федорова. Відтак саме на Рівненщині вперше було надруковано підручник та повне видання Біблії.

Будівля Острозької академії, на жаль, не збереглась, як і книгодрукарня. На їхньому місці зараз утворився парк. Однак навчальний корпус академії обладнали в стінах монастиря капуцинів, що теж виглядає вражаюче.



Острозька академія

Навіть досвідченим туристам варто відвідати Острозький замок. Споруду побудували на місці дерев'яного укріплення, зруйнованого монголо-татарами 1241 року. Спершу це була башта-донжон, яку тепер називають Мурованою вежею. На місці діє краєзнавчий музей, в якому представили рідкісні експонати.

Окрім цього, в Острозі є Кругла, Луцька і Татарська вежі, Богоявленська церква та Свято-Троїцький Межиріцький монастир-фортеця.

Тараканівський форт

Неподалік від міста Дубно розташоване село Тараканів, де зберігся унікальний форт ХІХ століття. Колись це була оборонна споруда, яка захищала кордони Російської імперії. У часи Першої світової війни тут велись запеклі бої, а вже після військових дій потреба в оборонній споруді зникла.



Тараканівський форт

Наразі природа впевнено захоплює Тараканівський форт: дерева та кущі вкрили колишні оборонні мури. Відтак поспішіть з мандрівкою туди.

Базальтові стовпи

Ще одне дивовижне місце на Рівненщині – базальтові стовпи. Вони розташовані в урочищі Іванова Долина, що поблизу села Базальтове Костопільського району.



Базальтові стовпи

Мало хто знає, що колись на Рівненщині діяв вулкан. На його місці із застиглої лави й утворились базальтові стовпи, висота яких сягає 30 метрів. Цей гірський камінь видобувають на тамтешніх кар’єрах, які й досі працюють.

Відомо, що з базальту викладали бруківкою вулиці Парижа, Брюсселя, Відня, Москви, Берліна і Варшави. Камінь використовують під час виготовлення космічних кораблів та вогнетривкого одягу для пожежників.

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Неподалік від базальтових стовпів розташований мальовничий кар’єр. В урочищі Янова Долина посеред водойми утворився маленький острів у формі серця, який романтично назвали "Островом кохання".

Біле озеро



Мандрівка Рівненщою: Біле озеро

Біле озеро – це єдина в Україні водойма, яка має підвищений рівень гліцерину. Тому, заходячи у воду, ви одразу ж відчуєте, наскільки вона шовковиста на дотик. Через таку особливість Біле озеро славиться лікувальними властивостями, адже такі гліцеринові "ванни" загоюють проблемні ділянки шкіри.

Перше, що впадає у вічі на Білому озері – це його чистота. Навіть на глибині 2 метрів можна побачити дно водойми. Пологий схід у воді дозволяє туристам їхати на Біле озеро з дітьми. До того ж, за помірні ціни мандрівникам пропонують винайняти катамарани, човни чи пограти у пляжні ігри, зокрема, волейбол.



Біле озеро з висоти пташиного польоту

Краса природи тут повністю затьмарює жахливий сервіс та незручності. Так, до Білого озера потрібно їхати бездоріжжям, а обравши маршрутку – ще й в тисняві з десятками інших мандрівників. Житло заздалегідь забронювати неможливо, тому питання про нічліг вирішується на місці відпочинку. Та всі ці незручності забуваються, коли потрапляєте на Біле озеро.

Соколині гори

Є на Рівненщині й унікальний природний комплекс, який назвали Соколиними горами. Туристи з усієї країни приїжджають сюди, щоб помилуватись красою природи.

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Соколині гори заворожують не тільки своєю красою, але й легендою створення, яку знають всі місцеві жителі. На одній з височин розташовувався Губківський замок, який знищили татари ще в 1504 році. У величній споруді мешкав князь Семашко, що з розповідей дуже нагадував графа Дракулу. Місцеві жителі переконані, що чоловік мав магічну силу та був дуже жорстоким.

Семашко наказав своїй доньці не одружуватись з простим селянином. Щоб дівчина не ослухалась його, її закрили в одному з підземель замку. Та сила кохання пари була настільки потужною, що вони перетворювались на соколів та щовечора вирушали на побачення один з одним. Дізнавшись про це, князь перетворив їх на птахів, які навіки оселились в урочищі. Від цієї легенди пішла і назва гір – Соколині.



Соколині гори

Це далеко не все, чим Рівненщина зможе зачарувати туристів. Мальовниче Дубно, Музей бурштину, розкішні храми, копальні каменю, руїни середньовічних замків та містичні легенди – ось що можна знайти в цій області. А ще – приголомшлива природа та простори, в яких хочеться оселитись.

Подорожуйте Україною, бо наш край настільки багатий на красиві та ще незвідані місця!

Фото: tvd.rv.ua, Zaxid.net, День, Instagram.