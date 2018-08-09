Подорожі Україною: дивовижні місця Житомирщини, які слід побачити на власні очі

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – неймовірні місця Житомирщини, які по-справжньому вражають.

Житомирщина – це чарівний поліський край, багатий на прекрасні краєвиди: густі ліси, чистоводні озера, стародавні архітектурні пам’ятки, оповиті загадковістю та духом живих легенд.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Цей край – по-справжньому особливий та заспокійливий. Якщо вибагливому мандрівнику хочеться добре відпочити та розслабитись на лоні природи, то Житомирщина може стати тим самим ідеальним, тихим та спокійним місцем.



Житомирська область: які місця варто відвідати

Цікаво, що історики досі сперечаються щодо походження назви обласного центру. Мовознавці переконані: Житомир – це скорочена форма від слова "животомир", яке означає мирне, спокійне життя.

Житомир

Житомир є одним із найдавніших міст України: його заснували у 884 році. За однією версією, назва міста пішла від імені руського дружинника київських князів Аскольда та Діра – Житомира, який відмовився служити Олегу та оселився на високій скелі поміж лісів неподалік від місця, де зливаються в одну ріки Тетерів та Кам’янка.



Соборна площа в Житомирі

За іншою версією, обґрунтованою чеським істориком-славістом Павлом Шафариком, місто найменоване так через плем’я житичів, основним заняттям якого було хліборобство. Є історичні свідчення про те, що в давнину навіть у центрі міста сіяли жито та ячмінь.

Сам обласний центр не є багатим на архітектурні пам’ятки, проте тут є місця, які обов’язково слід відвідати мандрівнику.

Скеля Чацького

Одним із символів Житомира є гранітна скеля з вершинним каменем, який має форму людської голови. Височіє ця кам’яна глиба над рікою Тетерів у межах міста.



Голова Чацького у Житомирі

Слід наголосити, що це природна пам’ятка, а не спеціально зроблена скульптурна композиція. Вона утворилася в результаті вивітрювання гранітних порід.

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За легендою, свою назву скеля отримала від імені козака Чацького, який, не маючи шансів втекти від польських вояків, стрибнув із конем у річку Тетерів.

За іншою версією, назва скелі передає шану житомирян видатному діячу освіти Тадеушу Чацькому.



Скеля "Голова Чацького" у Житомирі

До слова, хто бачив житомирську скелю, при погляді на портрет Чацького помічає неймовірну схожість його характерного профілю з обрисом кам’яної "голови".

Підвісний пішохідний міст через річку Тетерів

Однією з головних окрас Житомира є Підвісний пішохідний міст через річку Тетерів у парку імені Гагаріна.



Підвісний міст у Житомирі – місце, яке полюбляють закохані пари

Унікальною ця конструкція є також тим, що коли її будували, то за основу взяли проект мосту через Босфор.

Підвісний міст у Житомирі входить до числа найвищих мостів в Україні. Він розташований на висоті 43 метри та утримується металевими вантовими конструкціями на двох пілонах висотою в 70 метрів.

Тут можна відчути себе птахом та вдосталь насолодитись екстримом, спробувавши роуп-джампінг.

По-особливому красивою та романтичною може стати прогулянка біля мосту ввечері, коли працює ілюмінація.



Підвісний пішохідний міст у Житомирі

Музей космонавтики імені Корольова

Ви не були у Житомирі, якщо не відвідували Музей космонавтики імені Сергія Корольова.



Музей космонавтики імені Корольова

На одній вулиці – Дмитрівській – розташовані два музейні комплекси: дім-музей Корольова (в будинку народився та виріс вчений) та музей космонавтики.

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У першому можна подивитися на речі, які належали Корольову, походити його домом та почути цікаві факти із біографії конструктора.

У іншому – переглянути експозицію, яка захопить і дітей, і дорослих: скафандри, макети супутників, місяцехід та обладнання, яке побувало у космосі. Хіба це не звучить захопливо?



Експозиція музею

Вхід у музей – платний, ціна вхідного квитка коливається від 10 до 80 гривень в залежності, чи хочете ви подивитись на експозиції самостійно, а чи ж скористатись послугами екскурсовода.

Соколовський кар’єр

Соколовський кар’єр розташований у Житомирі та є одним із улюблених місць українських дайверів. Чому дайверів?



Соколовський кар'єр із бірюзовою водою

Водойма має глибину понад 100 метрів, видимість – 10-15 метрів. У південній частині, на глибині 5-15 метрів – багато дерев. За відгуками дайверів, там створюється враження, ніби пливеш у лісі, пробираючись крізь чагарники, – тільки без листя і трави під ногами.

Крім глибини і хорошої видимості, водних туристів приваблює багаторівневе дно та бірюзова водичка кар’єра.

Ще однією визначною пам’яткою водойми довгий час був затонулий автомобіль. Абсолютно цілі "Жигулі" перебували на дні кар’єра доти, поки з машини не стали протікати мастило і бензин. Тоді місцеві жителі подбали про те, щоб підняти автомобіль на поверхню.



Неповторні краєвиди Соколовського кар'єру

До речі, водойма утворилася понад 20 років тому на місці гранітного кар’єру. Хоча граніт там вже давно не видобувають, підприємство досі працює, тому Соколовський кар’єр розташований на закритій території.

Втім, місцеві жителі кажуть, що охоронці без проблем пропускають до водойми відпочивальників та дайверів.

А тепер перейдімо до мальовничих місць Житомирської області, на які варто звернути увагу.

Камінне село

Камінне село – це своєрідний поліський Стоунхендж, унікальна пам’ятка геології. Місце овіяне таємницями та легендами. І це не дивно, оскільки це урочище із валунами гігантських розмірів, які розкидані на кількох гектарах лісу.



"Будинки" Камінного села

Існує багато припущень про походження цих брил. Деякі вчені вважають, що валуни – це залишки древніх гір, інші – що камені були занесені льодовиком.

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А ось свою назву Камінне село отримало через дивне розташування каменів, яке нагадує розміщення домів у селищах. До речі, розміри деяких валунів відповідні розмірам будинків.

Звідси й легенда. Мовляв, колись це було красиве та заможне село, в яке вирішив навідатися Господь. Ніхто його не впізнав та не пустив до своєї домівки. За це він перетворив поселення на гору каменів, залишивши на одному свій слід.



"Слід ноги" на камені

До речі, на валуні зі "слідами Бога" можна справді помітити сліди людської стопи. Багато хто вірить, що цей камінь має особливу енергетику і здатний виконувати бажання.

Як добратися? Із Житомира автобусом до міста Олевськ. Звідти – рейсовим автобусом до села Рудня-Замисловецька. Поблизу цього села й розташоване урочище.

Можна замовити також 1-денну екскурсію у Камінне село. Автобус забирає вас із Житомира і везе просто до урочища. Вартість такого туру становить від 500 гривень.

Галявина Громовище

Ще однією загадковою та містичною місциною є Галявина Громовище. Це місце наче магніт притягує до себе блискавки під час грози.



Галявина Громовище

Місцеві мешканці під час негоди намагаються оминати його десятою дорогою. Та й взагалі – нечасто навідуються на галявину: вночі над нею не раз помічали дивне світло – у небо піднімається промінь, немов десь під землею вмикається прожектор. У більшості людей це місце викликає неспокій та перепади настрою.

Звучить не надто привабливо? Проте любителям містики і таємниць тут точно має сподобатись!

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До речі, аномалію із блискавками вчені пояснюють заниженим електричним опором певних ділянок земної кулі. Це так звані "місця сили", на яких раніше будували капища, поклонялись богам, приносили жертви та бачили чудеса. Тому не дивно, що у 90-х роках минулого століття тут були знайдені кам’яні блоки, бронзова статуя якогось ідола, а також безліч римських та боспорських монет.

Як добратися? Галявина Громовище розташована біля села Купище. Відстань від райцентру Коростеня до Купища – приблизно 19 кілометрів. Доїхати туди можна автобусом, який відправляється з автовокзалу. Сама галявина розташована на північ від села.

Поліський природний заповідник

На Житомирщині у селі Селезівка поміж ріками Уборть і Болотниця є острівець дикої природи – Поліський заповідник, площею у понад 20 тисяч гектарів.



Територія Поліського заповідника

Тут багато соснових лісів, мальовничих озер і струмків. У гущавині лісів водяться рисі та лосі.

На території заповідника можна відвідати музей просто неба "Древлянське село", а також – заночувати у зрубній хаті.

Як добратися? Доїхати можна до Овруча з Житомира, звідти – до села Селезівки рейсовим автобусом. Перед самостійними відвідинами заповідника слід звернутися до його директора.

Є екскурсійні тури: автобус забирає із Києва, триденний тур із двома ночівлями коштує від 1250 гривень.

Мальовничі скелі

Мальовнича скеляста місцина розташована на берегах вже знайомої нам ріки Тетерів. Ця ріка прокладає свій шлях крізь виходи гранітів та утворює живописний каньйон і пороги.



Мальовничі скелі Дениші – улюблене місце альпіністів

З-поміж скель виділяються кам’яні профілі двох дельфінів – вода разом із вітром стали прекрасними природними скульпторами.

Завдяки скелям Дениші стали улюбленим місцем для тренувань альпіністів різних рівнів.

До речі, над річкою височіє унікальний дубовий ліс, вік деяких "велетів" тут сягає понад 300 років! Красу місцини доповнює Тригірський чоловічий монастир на узгір’ї.



Скелі височіють над річкою Тетерів, доповнює краєвид – Тригірський чоловічий монастир

Як добратися? Їхати автобусом із Житомира до санаторію Дениші маршруткою № 177 з автовокзалу, вийти на зупинці перед мостом на Тригір’я.

Маєток Ганських

Маєток Ганських у Верхівні є пам’яткою архітектури та садово-паркової культури кінця 18 – початку 19 століття.

Особливим це місце є зокрема тому, що тут деякий час проживав відомий французький письменник Оноре де Бальзак. У цій чудовій місцині, розташованій у серці Полісся, видатний письменник написав п’єсу "Мачуха" та працював над чотирма іншими творами.



Маєток Ганських – місце, де жив Бальзак

Що ж завело Бальзака на українське Полісся? Звісно ж, кохання.

Справа в тому, що маєток звів граф Ян Ганський. Його син, Вацлав, оселився там із дружиною Евеліною Ржевуцькою. Після смерті Вацлава жінка запросила до палацу свого коханця, а згодом – чоловіка Оноре де Бальзака. У маєтку пара прожила 4 роки.



Верхівня, парк Ганських

Тепер головна визначна пам’ятка Верхівні – літературно-меморіальний музей Оноре де Бальзака, який розташований у маєтку.

Як добратися? З Києва електричкою, автомобілем – трасою до Білої Церкви та через село Кривошиївці.

Якщо вас зацікавила романтична історія кохання Оноре де Бальзака – завітайте у Бердичів. У цьому колоритному містечку можна відвідати костьол Святої Варвари, де вінчався письменник, а також навідатися у краєзнавчий музей, де вам розкажуть про мандрівки видатного француза Україною.

До речі, з Бердичева Бальзак писав своїм друзям до Франції: "Я взяв шлюб з єдиною жінкою, котру кохаю ще більше, ніж раніше, і кохатиму до самої смерті".

Кляштор Босих Кармелітів



Головна окраса Бердичева – монастир-фортеця Босих Кармелітів

Монастир Босих Кармелітів є окрасою Бердичева. Його заснували у 1627 році. Згодом він перетворився на фортецю, яка майже два століття вважалася наймогутнішою в регіоні. Донині мури монастиря-фортеці виглядають дуже ефектно.

Архітектурна пам’ятка виконана у стилі бароко та розташована у історичному середмісті Бердичева.

Щороку католики з різних міст України, а також віряни з Польщі, Білорусі, Молдови та інших країн вирушають із прощею до святині. Вони збираються на площі перед Кляштором Босих кармелітів, аби вклонитися місцевій святині – Іконі Бердичівської Божої Матері

Фестивалі на Житомирщині

У Коростені кожного року у вересні відбувається Фестиваль дерунів. 2018 – стане ювілейним, 10 роком проведення події.



Фестиваль дерунів у Коростені

На Фестивалі дерунів коростенські господині, представники сусідніх районів Житомирщини, кухарі з різних регіонів та інших країн демонструють своє мистецтво приготування дерунів чи близьких до них страв з картоплі, а дегустатори та відвідувачі фестивалю визначають найкращі страви. Всі охочі можуть проголосувати за найсмачніший дерун, який їм сподобається найбільше.

Зовсім недавно, 28 липня, у селі Малинівка, що біля Малина, пройшов Фестиваль малини. Організатори зазначають, що це було перше свято в честь цієї ягоди не тільки на Житомирщині, а й в Україні.

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Гостям фестивалю пропонували спробувати 12 малинових страв, серед яких – борщ із малини, приготований за стародавнім чеським рецептом.

Щороку у Житомирі відбувається свято музики – жителі та гості міста приходять послухати джаз на фестивалі Jazzomyr. Переважно локація незмінна – Замкова гора, проте фестивальні дні можуть припасти як на осінню, так і на весняну пору.

Фото: з відкритих джерел