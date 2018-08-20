Подорожі Україною: мальовничі місця Тернопільщини, які захоплюють подих

24 канал до Дня незалежності України підготував спецпроект про найцікавіші місця в кожному регіоні країни. Сьогодні розповімо, які дивовижні місця приховує Тернопільщина та чому їх варто відвідати.

Тернопільська область належить до трьох історико-етнографічних земель України – Волині, Поділля та Галичини, а також поділяється на 17 районних центрів. Незважаючи на історичні передумови, які були властиві усім сучасним українським регіонам, Тернопілля зберегло свою унікальну ландшафтну та історичну спадщину, якою пишаються місцеві жителі.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

На Тернопільщині можна знайти відпочинок для душі на будь-який смак: таємничі печери, які відомі у всьому світі, багаті повноводні річки, водоспад та каньйони, десятки замків, пам’ятників, музеїв та інших архітектурних споруд. Гостинна тернопільська земля і справді часто згадується як територія України з найбільшою кількістю історичних споруд, що збереглись у відмінному стані.



Тернопільська область: які місця варто відвідати

Пропонуємо познайомитись з гостинним тернопільським краєм, який не залишить вас байдужими і змусить повернутись до нього ще не один раз!

Тернопіль – озеро, парки та святині

Місто обласного значення Тернопіль було засноване ще у 1540 році поляком Яном Амором Тарнавським і наразі у ньому проживає більше 200 тисяч осіб. Свого часу містечко було справжньою ареною для багатьох міжусобиць князів та правителів – Тернопіль перебував в складі Речі Посполитої, Австрійської імперії, Австро-Угорщини, ЗУНР, і це ще не весь перелік державних утворень, в склад яких входив регіон.

Внаслідок таких швидкоплинних історичних змін та людей, які проживали у Тернополі, місто зберегло багато архітектурних та природних пам’яток, які варто відвідати українському туристу.



Затишне місто Тернопіль

Справжня перлина міста Тернополя – Тернопільський став, або ж озеро, яке було штучно створене ще у 1548 році засновником Тернополя і власником місцевої фортеці вищезгаданим Тарновським. Водойму створили у заплаві річки Серет з метою оборони поселення від нападів турків і татар. В той час довжина ставу становила 7 кілометрів, а ширина – 2-3 кілометри. Після кількох століть занепаду та відродження штучної водойми величне Тернопільське озеро тепер охоплює 300 га, що вносить його у список найбільших штучних озер України.



Тернопільський став (озеро) є справжньою окрасою міста

В часи Радянського Союзу Тернопільський став мав назву "Комсомольський", і у 1980-х роках на озері створили два миловидних острови – острів "Закоханих" та "Чайка". На останньому можна брати на прокат катамарани і відпочивати в межах великого гідропарку "Топільче". Останніми роками на території Тернопільського озера проводяться Чемпіонати Світу з водно-моторного спорту, на які з’їжджаються тисячі шанувальників. Також озеро все частіше зазнає позитивних урбаністичних змін, де облаштовуються комфортабельні пляжі та лаунж-зони, а фестивалі з різноманітною тематикою тішать тернополян впродовж цілого року.

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Неможливо оминути увагою Театральний майдан і Бульвар Тараса Шевченка, які розташовані зовсім поряд. Окрім низки смачних та затишних закладів, які компактно розмістились на цих вулицях, варто звернути увагу на величний Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка, який є справжньою окрасою міста. Що зручно – ці місця розташовані зовсім поряд з Тернопільським ставом.



Тернопільський драматичний театр імені Тараса Шевченка в центрі міста

Також не забудьте прогулятись такими мальовничими вулицями міста в центрі Тернополя? як Валова і Гетьмана Сагайдачного. Щодо історичних пам’яток, то варто навідатись до Тернопільського замку на узбережжі озера (XVI ст.), Воздвиженської церкви (XV ст.), Собору Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці (XVIII ст.) і Церкви Різдва Христового (XVII ст.). Також залюбки проведіть день із сім’єю у Парку імені Тараса Шевченка та Парку Національного відродження.



Собор Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці

До Тернополя курсує багато потягів та автобусів, які прибувають з різних куточків країни, тому дістатись міста не складе вам особливих проблем.

Плебанівський віадук

Не лише у фільмах про "Гаррі Поттера" можна побачити дивовижні мости-віадуки, які слугують наче справжнім порталом з одного схилу поселення до іншого. Такий віадук можна зустріти і на Тернопільщині, а саме – в селі Плебанівка Теребовлянського району. Його збудували ще у 1896 році австрійські інженери, коли прокладали залізницю Тернопіль-Копичинці.



Плебанівський віадук наче зі справжньої казки!

Він привертає увагу туристів та місцевих жителів своїми високими 9 арками на під’їзді до Теребовлі з боку Чернівців. Гігантські кам’яні укріплення не лише слугують опорою для залізничного сполучення, а й чудовим місцем проведення фотосесій та прогулянок.

У це село ви можете добратись маршрутним таксі з міста Теребовля, які щодня відправляються у Плебанівку.

Червоногородський (Джуринський) водоспад

Унікальна пам’ятка природи, яку обов’язково варто відвідати на Тернопільщині – це Червоногородський, або як ще його називають, Джуринський водоспад. Розташована окраса Тернопілля біля сіл Нирків та Устечко Заліщицького району. Неподалік мальовничої водойми височіють рештки Червоногородського замку. За легендою, татари прокопали нове русло для річки Джурин, утворивши водоспад, щоб полегшити собі доступ до замку.



Червоногородський (Джуринський) водоспад

Незважаючи на велику кількість водоспадів у сусідніх областях в Карпатах, Джуринський водоспад не менше вражає своєю красою, оскільки вважається найбільшим рівнинним водоспадом України. Повна висота складає 16 метрів, ширина – близько 20-ти і має він три каскади. Сюди часто приїжджають туристи з тернопільського регіону, тому літом тут особливий ажіотаж. А найкраще сюди відправлятись на відпочинок власною автівкою.

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Вишнівецький палац

Чудова історична споруда, датована XVI століттям, розташована у місті Вишнівець Збаразького району. Побудований палац на місці оборонного замку XIV століття. Свого часу вона була головною резиденцією князівського роду Вишневецьких, зокрема, останнього зі знаменитого роду – великого польського магната Михайла Сервація. Після його смерті палац перейшов у власність польських шляхтичів Мнішеків.



Вишнівецький палац вражає своєю помпезністю

Мальовничий палац був збудований в стилі класицизму з елементами французького ренесансу згідно з проектом архітекторів Якуба Бланже Депре та Владислава Городецького. Як колись, так і сьогодні він вражає своє красою, де з балкону палацу відкривається чудовий краєвид на Вишнівецький став та Вознесенську церкву, у якій російський цар Лжедмитрій брав шлюб з Мариною Мнішек.

Що цікаво, у 1848 році тут побував навіть знаменитий французький письменник Оноре де Бальзак, який відзначив, що палац у Вишнівці є "малим Версалем". Тут часто проводяться екскурсії та виїзні тури, тому приїхати сюди можна як з обласного, так і районного центру автобусом.

Дністровський каньйон

Одне з природніх чудес України, яке обожнюють українські туристи та тернополяни – це Дністровський каньйон, який утворює особливо красиву "підкову" в місті Заліщики. Він є найбільшим каньйоном в Україні та одним із найбільших у Європі, а свій початок бере в районі села Нижнів Івано-Франківської області і завершується аж біля Хотина Чернівецької області. Його "шлях" пролягає через чотири райони Тернопільської області – Монастириський, Бучацький, Заліщицький та Борщівський.



Місто Заліщики дивує своє унікальною природою

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Звертаємо вашу увагу на місто Заліщики, яке з усіх боків омивають води Дністровського каньйону. Якщо ви хочете побачити вражаючу панораму міста, вам варто відправитись в селище Хрещатик, а як дістатись на оглядовий майданчик вам обов’язково розкажуть місцеві жителі. Щодо проїзду, то з Тернополя постійно курсують автобуси, які швидко довезуть вас до міста Заліщики.

Костел святого Станіслава

Домініканський костел святого Станіслава збудований в стилі неоготики в XVII столітті на місці старого собору і тривалий час входив в комплекс оборонного домініканського монастиря, який оточували стіни з вежами та бійницями. Але вже перед Першою світовою війною його повністю перебудували, залишивши від попередньої історії лише один фрагмент оборонного муру.



Костел святого Станіслава в Чорткові наче переносить нас у старовинну Європу

Наприкінці XIX століття старий костел довелось перебудувати, щоб вмістити на літургії більше прихожан, і за проектом польського архітектора Яна Саса-Зубжицького було зведено новий храм в стилі надвіслянської готики. Сьогодні костел є сховищем ікони Божої Матері Святої Вервиці, до якої можна прийти помолитись. До Чорткова можна добратись автобусом з обласного центру.

Печера "Оптимістична"

Найбільшу гіпсову печеру в світі, яка занесена у Книгу рекордів Гіннеса і має довжину у близько 250 кілометрів, ви можете знайти саме на Тернопільщині! Печера "Оптимістична" вважається п’ятою за довжиною карстовою печерою у світі, яку можна знайти в селі Королівка у Борщівському районі. Що цікаво, природнє утворення ще й досі до кінця не досліджене.



В печері "Оптимістичній" розмістилось справжнє підземне царство

Гіпсова печера, яку туристи можуть знайти в нетрях урочища "Королівка", має загальнодержавне значення в Україні та входить до складу національного природного парку "Дністровський каньйон". Екстремали-мадрівники можуть відвідати унікальну печеру лише зі спеціальним спорядженням в супроводі інструктора-спелеолога, а також побачити цікаве дійство в арт-музеї, який відкрився у 2012 році. Найкраще сюди потрапити власним ходом на автомобілі, послуговуючись картами.

Збаразький замок

Ідеально збережена та відреставрована фортифікаційна оборонна споруда в місті Збараж Тернопільської області приваблює туристів з усієї України. Збаразький замок наразі є основним осередком національного заповідника "Замки Тернопілля" і одним з найкраще збережених замків тернопільського регіону. Розташований замок на Замковій горі, звідки також відкривається красива панорама на Збараж.



Збаразький замок не поступається іншим величним пам'яткам України та світу

Збудували споруду ще у XVII столітті князі Христофор і Юрій Збаразькі за проектом архітектора Вінченцо Скамоцці. Мальовничий замок в стилі ренесансу та ранішнього бароко у 1649 році був центром воєнних дій, коли українські козаки на чолі з Богданом Хмельницьким тримали його в облозі. Тоді ж у ньому засіли поляки, але "взяти" замок українським козакам так і не вдалось. Згодом Збаразький замок декілька століть служив резиденцією литовських князів і польських шляхтичів, а сьогодні приймає сотні туристів для проведення екскурсій мурами споруди.

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Як і до всіх інших місць, сюди легко добратись з Тернополя, оскільки міста розташовані близько одне до одного.

Зарваницький духовний центр

Справжній тернопільський "Ватикан" в маленькому селі Зарваниця Теребовлянського району щороку збирає сотні тисяч прихожан УГКЦ зі всього світу. Зарваницький духовний центр ще з XIX століття є важливим відпустовим місцем для вірян, які приїжджають та приходять у село пішки на Всеукраїнські прощі.



Зарваницький духовний центр

В часи Радянського Союзу церковні споруди Зарваниці нищили та спалювали, але після здобуття незалежності України Зарваниця знову почала відроджувати свої святині та скликати у святе місце українських християн. Потрапити у село Зарваниця найкраще автомобілем та автобусом.

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Описати всі неймовірні та дивовижні місця Тернопільщини неможливо, тому пропонуємо додатковий довідник з туристичних місць, які теж обов’язково варто відвідати.

Печери: "Вертеба" (с. Більче-Золоте, Борщівський район), "Млинки" (с. Залісся, Чортківський район), Кришталева печера (с. Кривче, Борщівський район), "Озерна" (с. Стрілківці, Борщівський район), "Перлина" (с. Крутилів, Гусятинський район).

Замки: Скалатський замок (м. Скалат, Підволочиський район), Токівський замок (с. Токи, Підволочиський район), Кременецький замок (м. Кременець), Золотопотіцький замок (с. Золотий Потік, Бучацький район), замок Творовських (с. Підзамочок, Бучацький район), Чортківський замок (м. Чортків), Ягільницький замок (с. Нагірянка, Чортківський район), Червоноградський замок (с. Нирків, Заліщицький район), Бучацький замок (м. Бучач), Кудринецький замок (с. Кудринці, Борщівський район), Скала-Подільський замок (смт. Скала-Подільська, Борщівський район), Сидорівський замок (с. Сидорів, Гусятинський район), Теребовлянський замок (м. Теребовля), замок Потоцьких (смт. Золотий Потік, Бучацький район), Буданівський замок (с. Буданів, Теребовлянський район), замок Концкіх (с. Кривче, Борщівський район).

Палаци: палац Бадені (смт. Коропець, Монастирський район), Язловецький палац (с. Язловець, Бучацький район), Микулинецький палац (смт. Микулинці, Теребовлянський район), палац Голуховських (с. Струсів, Теребовлянський район), Раївський палац (с. Рай, Бережанський район), палац Дзембовських (м. Кременець), Білокриницький палац (с. Білокриниця, Кременецький район).

Церковні святині: Зарваницький духовний центр (с. Зарваниця, Теребовлянський район), Бучацький монастир (м. Бучач), костел святого Станіслава (м. Чортків), Кременецький колегіум (м. Кременець), костел-усипальниця Сапігів (с. Більче-Золоте, Борщівський район), синагога (с. Струсів, Теребовлянський район), синагога (смт. Гусятин).

Фото: Ольга Троханчук, "Відкривай Україну", "ВікіМандри", "PizzaTravel", Україна Інкогніта, Василь Седойкін, "Travels-Ukraine"