Подорожі Україною: найпривабливіші місця Кіровоградщини, які варто відвідати кожному

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої батьківщини. До вашої уваги – список принад Кіровоградщини, про які варто знати і які просто необхідно побачити.

Про природні та рукотворні шедеври на території Кіровоградської області ми знаємо менше, ніж про принади Криму чи Карпат. Туристичні маршрути мальовничими місцями цього регіону і досі не розвинуті. Але ж у області насправді чимало принад.

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Серед степів повноводний Інгул прорізав у скелях неймовірної краси каньйон „Монастирище”, а скромна річка Бука сформувала урочище "Каскади" з велетенськими химерними брилами та низкою чарівних водоспадів. У прадавні часи сформувалось таємниче озеро Берестувате, яке люди називають "Чорним". Та і місто Кропивницький, серце області, відзначається неабиякою красою.



Кіровоградська область: які місця варто відвідати

Кропивницький – "відкрите серце" України

Мешканці Кропивницького люблять своє місто, і далеко не безпідставно називають його українськими Афінами або маленьким Парижем.



Місто Кропивницький – "українські Афіни"

Засноване місто як Єлисаветград (на честь російської цариці), потім носило недовго назву Зінов'євське, за іменем відомого меншовика, а коли до влади прийшли більшовики – стало Кіровоградом. Втім, ні Єлизавета, ні Зінов'єв, ні Кіров не зробили для слави міста більше, ніж засновник першого українського драматичного театру Марко Кропивницький.



Академічний український музично-драматичний театр імені Кропивницького

Так, саме в цьому місці закладено наріжний камінь національного театру українців. У цій будівлі творили Іван Карпенко-Карий, Марія Заньковецька, Микола Садовський, виступали відомі композитори Микола Лисенко і Ференц Ліст. Марку Кропивницькому, великому режисерові, акторові і композитору, перед входом до театру встановлено пам’ятник.



Пам'ятник Марку Лукичу Кропивницькому

Окрім театру, справжньою окрасою міста є велична набережна ріки Інгул. Мешканці Кропивницького вважають її найромантичнішим місцем світу.

Втім, ні мешканці, ні гості міста ніколи не оминуть увагою ще одну візитівку Кропивницького.



"Відкрите Серце" Кропивницького

"Відкрите Серце" – знакове місце. Велике і відкрите серце символізує і любов до міста, і до України, і батьківську віддану любов, і щире кохання. А ще цією арт-інсталяцією місто наче говорить: "Ми відкриті для світу".

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Тож Кропивницький знають добре. А от область – ні. Кіровоградщина – терра інкогніта як для українських, так і іноземних туристів. А тут же є безліч заповідних територій, курганів, гротів з унікальною флорою і фауною. Оповитий легендами степовий край славиться багатою культурною спадщиною та численними пам’ятками природи.

Природні дива Кіровогорадщини

Каньйон Монастирище у селі Завтурово Устинівського району розташований за 100 кілометрів від Кропивницького. Дорога до нього складна, але заради такої краси – цю дорогу варто здолати. Каньйон – місце унікальне, і для української культури означає не менше, ніж піраміди для Єгипту. Тут протікає ріка Інгул і розкинулись величні кам'яні брили неймовірних розмірів. Кажуть, їх поява пояснюється застиганням магми навколо метеориту, який упав 45 мільйонів років тому.



Каньйон для української культури означає не менше, ніж піраміди для Єгипту

На верхівці головного каменю туристи залишають "жертви" – хліб, печиво, цукерки – щоб задобрити духів. Місцеві ж мешканці запевняють, що у людей, які проводять тут хоч кілька днів, відкриваються надприродні здібності.



Десь між брилами заховано скарби – кажуть місцеві

А ще розповідають легенди про таємну печеру, в якій заховані скарби – чи то татарські, чи то козацькі.

Урочище "Каскади" у селі Злинка Маловисківського району розташоване в каньйоні ріки Буки.



Урочище "Каскади"

Це – складна система природних водоспадів, яка, здавалося б, не може існувати на рівнинній частині України.



Складна система водоспадів

Урочище унікальне і з біологічної точки зору – безліч місцевих видів рослин та тварин є рідкісними або вимираючими.



Ідеальна місцина для єднання з природою

Велику радість туристам приносить пірнання зі скель, рибальство та просто єднання з природою.

Урочище "Розлитий камінь" у Компаніївському районі Кіровоградської області займає полощу у 25 гектарів. Схоже воно на кам’яний водоспад, що навіки застиг у своєму падінні до річки Сугоклея. Наче казковий велетень споруджував незламну переправу через річку широкою гранітною смугою.



"Розлитий" граніт в урочищі "Розлитий камінь"

Дендропарк "Веселі Боковеньки" у селі Іванівка Долинського району існує з 1893 року і займає площу у 110 гектарів. Тут створено п’ять основних пейзажів, які демонструють ландшафт певної географічної зони, і росте тут майже тисяча дерев та кущів з усього світу. Тож дуже шкода, що туристів тут менше, ніж в уманській "Софіївці".



Дендропарк "Веселі Боковеньки"

І "Софіївка", і "Веселі Боковеньки" створені завдяки коханню. Автор парку Микола Давидов був закоханий у дочку сусіда-поміщика. Проте, кохання не було взаємним, тож парк не назвали на честь гордої панянки.

"Мертве море" Кіровоградщини розташоване у селі Веселівка Бобринецького району. Мова йде про солене озеро на невеличкій річці Сухій. Солена вода тримає на поверхні навіть недосвідченого плавця, а блакитна глина, якою можна обмащуватись – унікальний лікувальний та косметичний засіб.



Солене озеро з лікувальною блакитною глиною

Але особливою красою вражає озеро Берестувате, що в народі називають "Чорним". Саме сюди, до Чорного лісу та Чорного озера, мандрують шукачі адреналіну та скарбів. Адже глибина озера сягає майже ста метрів, а ще, кажуть, десь під водою заховані скарби кримського хана Гірея і українського анархіста Нестора Махна.



Чорне озеро у Чорному лісі

Серед дивних цікавинок Кіровоградщини – трьохсотлітній дуб на узбережжі Бондарського озера. Тут бував Олександр Пушкін, який тісно товаришував з місцевим поміщиком Раєвським. Кажуть, саме цей дуб і ці береги слугували образом для створення знаменитого пушкінського "Лукомор’я".

На пагорбі, у сакральному місці злиття річок Сугоклеї та Сугоклейчика, неподалік села Нечаївка, розташована археологічна пам’ятка доби пізнього неоліту – Межові камені. Це два ряди з 15 пар паралельних кам’яних монолітів. Археологи з світовими іменами визнали, що подібних пам’яток у Європі дуже мало. А поблизу Межових каменів є курган періоду бронзи та грот Чортова печера, де знайшли багато свідчень життєдіяльності первісних людей.



Менгіри Кіровоградщини

Батьківщина відомих українців

Відома Кіровоградщина і як батьківщина видатних діячів української культури. Зокрема, в одному з мальовничих куточків Компаніївщини розкинулось село Нечаївка, де народився і провів свої дитячі роки знаменитий письменник Юрій Яновський, автор неперевершених історичних романів. Ще у 1972 році нечаївці на власні кошти збудували літературно-меморіальний музей Яновського.

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А от "Заповідник-музей "Хутір Надія" у селі Миколаївка Кіровоградського району – одне з найвідоміших місць регіону, адже заснував хутір на честь своєї дружини Надії український драматург, актор та громадський діяч Іван Тобілевич, більш відомий як Карпенко-Карий. Гостювали у Тобілевича і Кропивницький, і Заньковецька, і Саксаганський, тож експозиція музею включає не лише речі, які стосуються творчості Карпенка-Карого.



"Заповідник-музей "Хутір Надія"

"Рукотворні чудеса" Кіровоградщини

Графітовий кар’єр у містечку Завалля – не просто величезна дірка у землі. Тут видобувають графіт, і родовище це – друге за розмірами у світі. На жаль, Україна не є одним із лідерів видобування графіту, хоч матеріал цей використовується активно, від стрижнів для олівців – до оболонок для ядерних боєголовок. А ще – тут надзвичайно красиво.



Графітовий кар’єр у Заваллі

Гранітний Гайворон – багато туристів і гадки не мають про таку українську пам'ятку. Будувати так званий "гранітний квартал залізничників" у місті Гайворон почали у 1933 році. Товщина стін вражає – близько метра. Місцеві мещканці розповідають, що перекриття на будинках робили з залізничних рейок. Граніт же добували на місцевому кар’єрі.



Так видобувають граніт під Гайвороном на Кіровоградщині

Не дивно, що Гайворон неодноразово ставав знімальним майданчиком для фільмів – тут знімали епізоди "Поводиря" та "Дев'ять життів Нестора Махна".



"Гранітний квартал" у Гайвороні

Куди більш популярний Музей ракетних військ стратегічного призначення у селищі Побузьке Голованевського району. Тут демонструють могутність ядерної зброї. Колись суворо засекречена ракетна база стала унікальним музеєм зі зразками ракетних двигунів та ракет, зокрема тих, які зіграли вирішальну роль у Карибській кризі. Також тут представлена спеціальна військова техніка для транспортування, перевантаження і заправки ракет.



"Сатана"

Найбільшою популярністю користується ракета РС-20В (15А18М) "Воєвода" – саме її американці прозвали "Сатана".



Командний пункт ракетної бази – 40 метрів під землею

Особливість музею і в тому, що можна торкатись усіх експонатів, а за невеличку доплату до вхідного квитка – спуститись у підземний командний пункт.

У селі Луполовому на березі Південного Бугу стоїть будівля колишнього водяного млина, яка нагадує замок. І замку цьому може позаздрити більшість українських палаців.



Важко повірити, але це колись був лише водяний млин

Так, він без вікон і даху, і про нього не знають туристи, але щодо колориту – один із кращих в Україні замків. При тому, що "замок" – взагалі-то млин.



Замок-млин у селі Луполовому

"Геометричне" серце України

Точку географічного центру України вперше вирахували у 1989 році і відзначили місце пам’ятним знаком у селищі Добровеличківка однойменного району. Після численних наукових дискусій і суперечок, 24 серпня 2002 року тут встановили стелу з граніту.

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Втім, у 2005 році нові дослідження перенесли географічний центр України на Черкащину. Щоб не ображати Добровеличківку, їй присвоїли статус "Геометричний центр України".



Геометричний центр України

Щоправда, пам’ятний знак не демонтували і напис на ньому не змінювали.