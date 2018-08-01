Подорожі Україною: найцікавіші місця Запорізької області, у які можна закохатися

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – десять визначних місць Запоріжжя, де побувати повинен кожен.

Щоб відвідати Запорізьку область, туристу не потрібні якісь особливі аргументи. Понад мільйон людей щороку приїжджає сюди, адже тут – серце Козацької України. Втім, приваблює край між Дніпром та Азовським морем і іншими, іноді доволі несподіваними цікавинками.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Багато століть мандрували степом різні народи – кіммерійці, скіфи, сармати, готи і гуни, авари, хазари, половці, печеніги, слов'яни. Під час існування Запорізької Січі та після її зникнення до родючих чорноземів вабило не тільки українців, а й німців, болгар, поляків, сербів, греків, албанців. Ба, навіть зараз у Запорізькій області мешкає понад 130 народностей. І кожна залишала і залишає сліди своєї культури та пам’ятки своєї історії.



Запорізька область: що варто відвідати

Запоріжжя

За роки ж незалежності Запоріжжя стало центром розвитку передових технологій. Найбільша у Європі атомна станція – Запорізька АЕС, найпотужніша теплова електростанція України – Запорізька ТЕС, легендарний об’єкт гідроенергетики – запорізький ДніпроГЕС, разом виробляють близько чверті всієї електроенергії в Україні.

Особливої уваги заслуговує Дніпровська гідроелектростанція, розташована у Запоріжжі на бульварі Вінтера, 1.



ДніпроГЕС вдень

Велична пам’ятка доби індустріалізації краю. На відміну від Колізею, який краще виглядає зовні, ніж зсередини, ДніпроГЕС особливі емоції викликає якраз тоді, коли вийти безпосередньо на греблю, на міст. Хоча ця споруда зі сталі і бетону, могутня сила води змушує її тремтіти. І людина на мосту усіма фібрами відчуватиме ці вібрації і страх перед силами природи. Але крім того – відчуватиме непереборну силу людського розуму і людських рук, здатних реалізовувати настільки масштабні проекти.



ДніпроГЕС вночі

Адже довжина греблі – 1300 метрів, висота – 60 метрів, а це висота понад двох стандартних дев'ятиповерхівок. Гребля утримує понад три мільярди кубометрів води. Будова ДніпроГЕСу розпочалась у 1927 році, а перший запуск відбувся у 1932. Втім, це коштувало українському народу значних зусиль і жертв. Особливо враховуючи те, що під час Другої Світової греблю було зруйновано, тож довелось відновлювати будівництво майже з нуля.

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Мало хто знає, що історія Ассуанської греблі, найбільшого гідровузла Єгипту, починалась у Запоріжжі. Тут було створено зменшену у 50 разів копію єгипетського проекту, де проводились випробування і коригування перед тим, як приступати до спорудження оригінальної греблі у Африці. І дотепер експеримент можна спостерігати на території Правобережного кар’єру.



"Ассуанську греблю" випробовували українські майстри саме у Запоріжжі

А ще у Запоріжжі працює унікальний для країни музей ретро-автомобілів "Фаетон", що на вулиці Виборзькій. Вартість відвідин – 60 та 40 гривень для дорослих і дітей відповідно.

У музеї – понад 150 автомобілів з різних країн. Вони змушують туристів буквально ходити з відкритим ротом. Навіть якщо вони зовсім не фанати автомобілебудування. Укладачі колекції збирають унікальні експонати, реставрують їх, а іноді навіть повертають їх "на хід". Деякі автомобілі доступні для оренди – всього за 500 гривень на годину. Крім авто, тут міститься вело-, мото- і навіть військова техніка.



У музеї "Фаетон" – понад 150 ретроавтомобілів з різних країн

А ще до складу Запоріжжя входять острови Хортиця і Байда, які варті окремої розповіді.

Острів Хортиця

У 2009 році на території острова Хортиця відкрилась "Запорізька Січ" – узагальнений образ козацьких січей XVI-XVIII століть і символ слави українського козацтва. Комплекс і острів Хортиця загалом стали не тільки найцікавішим туристичним об'єктом Запорізького краю, а й символом відродження духовності і національної самосвідомості українців.

Комплекс зачинено у понеділок, в інші дні його можна відвідати за 24 гривні для дорослих та 12 гривень для дітей.

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Острів на Дніпрі народився майже одночасно з планетою, тож пам'ятає дуже багато. Музеї, історичні комплекси та реконструкції, панорами – все це допоможе відвідувачу пізнати історію Хортиці з давніх часів, а особливо час українського козацтва, коли острів був колискою Запорізької Січі. Окрім Хортиці, до заповідника входять ближні острови і скелі: Близнюки, Три Стоги, Середня, Байда, урочище Вирва і Кам'янська Січ.



Реставрована "Запорізька Січ"

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" – це реставровані житла козаків, укріплення з гарматами, курені, господарські будівлі. Якісна деталізація допоможе відчути атмосферу тих часів, наочно побачити, як жили козаки, як навчались та воювали. Також у цьому посприяють костюмовані вистави і постановки з трюками Фольклорно-етнографічного кінного театру "Запорізькі козаки" .



Козацький кінний театр

Історико-меморіальний комплекс "Скіфський стан" – музей просто неба. Тут не лише чарівний вид на місто Запоріжжя, Дніпро і ДніпроГЕС з найвищої точки острова Хортиця, а й стародавні та реставровані кургани, ровесники Єгипетських пірамід, святилища, скіфські "баби" та величезна кількість інших історичних об’єктів.



"Скіф" на Зоровій Могилі у Скіфському Стані

Музей козацького флоту "Чайка". У 1999 році поблизу Хортиці з-під води підняли козацьку чайку, яка, на диво, добре збереглась. З того часу можна вести початок музею, де зараз є і бригантина, і байдак, і човни-однодеревки. Жодного подібного музею в Україні більше немає.



Козацька "Чайка"

На Верхній Хортиці можна побачити унікальну природну пам’ятку – Запорізький Дуб, який давно був символом Запорізького козацтва та місцем паломництва мільйонів людей, а сьогодні є візитною карткою Запоріжжя. Дубу понад 700 років, до нього часто навідувались пари під час весілля, щоб відчути його Силу та Козацьке Коріння. Нареченому треба було взяти на руки наречену і нести її навколо дуба. І далеко не в кожного вистачало на це сил.



Запорізькому дубу – понад 700 років

На жаль, вік таки дається взнаки, і лише декілька зелених гілок залишилось на дубі. Хоча колись діаметр крони складав понад 60 метрів, про що писали навіть у Візантійських хроніках.



Зелена візитка Запоріжжя ще не так давно мала 63 метри у діаметрі

Тож, щоб побачити це диво – варто поспішити.

Острів Байда

Поблизу Хортиці розташований острів першої Січі – Байда.



Байда – острів першої Січі

Князь Дмитро Вишневецький, оспіваний у піснях народний герой, збудував на острові укріплення. Саме тут українці боронили свої землі від набігів кочовиків, і саме тут зародилась козацька вольниця.

Заповідник "Кам'яна могила"

Національний історико-археологічний заповідник "Кам'яна могила" розташований у селищі Мирному Мелітопольського району за адресою вулиця Заповідна, 1. Вхідний квиток на територію заповідника коштує для дітей та студентів 17 гривень, для дорослих – 27 гривень. Окремо вхід у музей обійдеться у 10 та 15 гривень відповідно. Учні, студенти, військовослужбовці, пенсіонери можуть відвідати заповідник безкоштовно в останній день місяця.



Колись це місце було дном Сарматського моря

Якщо глянути здалеку на долину ріки Молочної, можна помітити розлогий жовтий острів з велетенських кам'яних брил заввишки до 12 метрів. Мільйони років тому ця місцевість була дном Сарматського моря, потім пустелею, льодовиком. Вода, сонце, повітря у шаленому багатотисячолітньому танці створили складне плетиво гротів і печер, маленьку гірську країну серед безкрайого степу.



Кам'яні "баби" українського степу

Сотні і тисячі племен і народів ховались, молились, приносили жертви своїм богам у цих печерах. Археологи віднайшли щонайменше 70 місць із наскельними малюнками та вівтарями, які активно використовувались людьми від Кам’яного віку і аж до Середньовіччя.



Наскельні малюнки давніх людей

Одним із найцікавіших є грот Дракона зі скульптурою голови змієподібної істоти – поширеного в давнину образу міфічних створінь, наділених здатністю поглинати сонце і зорі, викрадати красунь, охороняти багатства і воду.

Центральне ж святилище на "Кам’яній Могилі" споруджено за всіма канонами і нагадує відомий Стоунхендж, звідусіль відкритий для поглядів. Розташування у цій точці енергетичного центру з позитивним зарядом підтвердив ще у 1995 році один з найвищих лам Непалу лінії Карма Каг'ю Ринпоче Лопен Цечу.



Український "Стоунхендж"

Відвідайте гору Гостра – тут можна побачити вівтар грецького бога Ареса з тайнописом, який досі не розшифрували.



Вівтар Ареса

На території заповідника збудували музей "Первісного мистецтва Кам'яної Могили", де можна побачити зуб мамонта, зброю епохи мезоліту, кераміку, а також "чуринги" – священні обереги наших предків, які захищали їх від хвороб і злих сил.

Бердянськ

Розвиток міста як туристичного центру розпочався недавно, хоча місту вже майже 200 років. Тепер, окрім чудового моря поруч, місто славиться своїми неординарними пам’ятниками.



Азовське море у Бердянську

"Крісло, скелет риби і дірява кружка" на вулиці Набережній – не всі розуміють сенс такої композиції, а насправді пам’ятник містить в собі чимало натяків на дореволюційне життя міста. Мовляв, місто було осередком рибальства, а жили рибалки бідно.

"Крісло виконання бажань" на Приморській площі. Кажуть, "британські вчені" визначили місце перетину енергетичних потоків і сил, здатних реалізовувати бажання. І, як не дивно, це місце виявилося саме у Бердянську.



Крісло виконання бажань

"Пам’ятник дитячому велосипеду". Колись тут був проспект Леніну і пам’ятник серпу з молотом. Але мешканці Запорізької області та туристи асоціюють своє "щасливе дитинство" уже зовсім з іншими речами. Тож тут, тепер на Азовському проспекті, і з’явився невеличкий триколісний дитячий велосипед.

"Пам’ятник Айболитю" на вулиці Консульській. Ну а чим Бердянськ гірший за Одесу чи Вільнюс?



Славнозвісний добрий лікар Айболить

Загалом Бердянськ – все-таки курортне місто, яке щороку відвідує понад мільйон туристів.

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Єлисеївський кар'єр

Єлисеївський кар'єр прихований від очей людських невисокими пагорбами настільки добре, що можна пройти поруч у десяти метрах, і не помітити його. Проте, якщо піднятись на один з бортів кар’єру, погляд охопить неймовірний вид крутих скель, що переливаються на сонці різноманітними відтінками кольорових мінералів, та прозорої води. Там навіть можна купатись, ба більше, займатись снукерлінгом – пірнанням з масками, адже глибина у деяких місцях сягає 20 метрів.



Унікальне поєднання рукотворного і природного – у Єлисеївському кар'єрі

Єлисеївський кар'єр – рукотворне диво, де, як кажуть, можна знайти усю таблицю Менделєєва на площі у п’ять гектарів, іноді тут знаходять навіть дорогоцінні смарагди. І хоча добратись туди непросто, адже кар’єр розташований у селі Єлисеївка, що за 40 кілометрів від Бердянська, це місце однозначно варто відвідати.

Гуляйполе

Гуляйполе – давнє місто, засноване у 1785 році. Та найбільш відомим воно стало завдяки історичним подіям 1918 – 1921 років, пов’язаних з революційною діяльністю легендарного ватажка селянського руху в Україні Нестора Івановича Махна.

Нестор – у перекладі "той, що повертається". Він завжди повертався з усіх своїх доріг у рідне Гуляйполе. Народжений у бідній родині, він мріяв про заможне життя для усіх. Не маючи військової освіти, створив одну із найбільш боєздатних армій періоду громадянської війни.



Нестор Махно створив войовничу степову республіку

Експозиція музею його імені складає понад 17 тисяч експонатів.

Втім, подивитись у місті і попри музей Махна буде що, адже недарма Гуляйполе на початку ХХ століття називали "Маленьким Віднем".

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У Запорізькій області є й чимало об’єктів, які туристи часто оминають, а дарма. Хоча, звісно, відвідати усі понад триста історичних, культурних та природних пам’яток краю – не вистачить і цілого життя.

Подорожуйте Україною та відкривайте для себе і в собі безліч світів!

Фото: Укрінформ, Запорізька Січ, IgotoWorld, IndustrialArt, Anna Erm, Vsviti