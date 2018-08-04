Подорожі Україною: неймовірні місця Херсонщини, які вражають красою

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про дивовижні місця в кожному регіоні країни. Сьогодні розповімо, які куточки Херсонщини буде цікаво відвідати кожному українцю.

Не морем єдиним: на Херсонщину варто з'їздити не тільки заради лінивого відпочинку на пляжі та золотавої засмаги. Тут є все: гори, озера, "мертве море", острови, ріки та навіть найбільша в Європі пустеля, а ще – екзотичні тварини та вина зі сторічною історією.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Двома словами і не розповісти того різноманіття, яке зустрінуть допитливі туристи на Херсонщині. Журналісти 24 каналу пілготували підбірку усіх цікавинок, які варто відвідати.



Херсонська область: які місця варто відвідати

Херсон – ностальгія за минулим

Це місто ніби законсервувалось. Тут особливо нічого не змінюється роками. І, можливо, для інфраструктури це не дуже добре, а от для природи – якнайкраще.



Набережна Херсона

Оскільки Херсон стоїть на Дніпрі, туристам пропонють поплавати річкою на байдарках, човнах, прогулянкових катерах і навіть яхтах. Окрім цього, містом організовують екскурсії, де розповідають цікаві історії про колишню таврійську фортецю.

Щоб рухатись далі Херсонщиною без автомобіля, скористайтеся розкладом руху автобусів на сайті автовокзалу м. Херсон.

Виноробне господарство князя П. М. Трубецького

Відстань від Херсона: 70 км

Чим дістатись: автобусом Херсон – Нова Каховка з автостанції біля залізничного вокзалу до села Веселе

"Вина Трубецького" виготовляються недалеко від Херсона у виноробному господарстві з 1900 року. Напої цієї марки відомі не тільки в Україні, але і далеко поза її межами.



Тут найсмачніші вина південної України

Тут є готель на 10 номерів, ресторан і вісім галерей винних підвалів (де зберігається понад 10 тисяч пляшок напою). Мінімальна вартість групової екскурсії – 150 грн з людини, але також є індивідуальні, VIP-екскурсії тощо.

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Окрім того, неподалік від села Веселе, в якому, власне, розташувалось виноробне господарство, в селі Ольгівка можна покататися човном по Дніпру.



Неймовірний Дніпро на Херсонщині

Тут є все для тих, хто любить воду і зелень: місцеві канали (кращі, ніж у Венеції, бо наповнені природою, а не бездушними будинками), водні лілії та латаття, плавні, а також скелі з ракушняка.



Під час мандрівки Дніпром на вас чекає неймовірної краси природа

У селі Ольгівка можна зайнятися еко-туризмом: порибалити, зварити юшку або ж просто відпочити на новому пляжі.



Село Ольгівка Херсонської області

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Рожеві озера Сиваша

Відстань від Херсона: 100 км

Чим дістатись: автобусом до Чаплинки або Григор'ївки, звідки маршруткою до Щасливцевого; поїздом до Новоолексіївки, звідки автобосум чи електричкою до Генічеська, а звідти маршруткою до Щасливцевого.



Корисні озера

Деякі озера на Херсонщині є конкурентами Мертвому морю, адже щільність води в них навіть вища, ніж в Ізраїлі. Окрім того, вони ще й мають незвичне забарвлення – рожеве, завдяки унікальним водоростям.



Озеро забарвлене в рожевий колір завдяки спеціальним водоростям Дуналіелла Солоноводна

Аналогів озера Сиваш у світі є всього три – вже згадане вище Мертве море, затока Кара-Богаз-Гол (Туркменістан) і Солене Озеро (США).



Відпочинок на Рожевих озерах

Острів Джарилгач

Відстань від Херсона: 105 км

Як доїхати: від Херсона автобусом до Скадовська або Лазурного, звідти човном, кораблем, яхтою.



Джарилгач – острів, який варто відвідати

Острів Джарилгач, який за певної погоди перетворюється на півострів, розташовується між Лазурним та Скадовськом. Тут туристи можуть поніжитися в блакитних лагунах, подивитися на дельфінів, які підпливають зазвичай до самого берега, побувати біля справжнього маяка, а також скуштувати борщ із м'ясом ската.

До речі, маяк на острові Джарилгач розроблений за проектом самого Густава Ейфеля.



Маяку на острові Джарилгач вже понад 100 років

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Острів Бірючий

Відстань від Херсона: 210 км

Як дістатись: автобусом до Генічеська, далі морем на човні; або через Запорізьку область, село Кирилівку.



Бірючий острів – для тих, хто хоче з'єднатись із природою

Сюди дістатись досить важко, але цей туристичний пункт однозначно вартий зусиль. Тут є можливість відпочити як у наметі, повністю з'єднавшись із природою, так і на невеличких базах. Ця місцина дає змогу кожному усамітнитись навіть при великому напливі відпочивальників.

Тут багато маленьких бухт, лагун і лиманів. Туристам із дітьми на Бірючому острові буде досить комфортно.

Тендрівська коса

Відстань від Херсона: 100 км

Як доїхати: автобусом до Залізного Порту (до південно-західного узбережжя), звідти човном.



Маяк на Тендрівській косі

Ще один маяк на ще одному острові, точніше на Тендрівській косі. Він був побудований у 1827 році.

Тендрівська коса входить до Чорноморського заповідника і це одне з небагатьох місць, де можна побачити диких коней у природних умовах. Щоправда, більша частина цієї території закрита, потрапити туди не так вже і просто.

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Херсонські гори

Відстань від Херсона: 50 км

Як доїхати: автобусом до села Станіслав або до Олександрівки.



Неймовірні гори Херсонщини

Для тих, хто любить гори, на Херсонщині також є чим зайнятись. Туристи це місце також називають Херсонським Гранд-Каньйоном. Розташовані Херсонські гори у ландшафтному заказнику "Станіславський".



Херсонські гори також називають Херсонським Гранд-Каньйоном

Тут зливаються два лимани: Дніпровський і Бузький. Але Станіславські кручі цікаві не тільки цим. В кожну пору роки вони виглядають по-різному.



Дельта Дніпра та острів Білогрудів

Відстань від Херсона: 45 км

Як доїхати: автобусом до Голої Пристані.



Дельта Дніпра

Ці місця вже більше розраховані на поціновувачів річного відпочинку. Тут можна наловити щук, відпочити у наметах і зробити багато гарних фото.

Білогрудів – це невеличкий острів, де живуть місцеві жителі (близько 300 осіб). Дістатися сюди можна тільки човном або переправою з Голої Пристані. Зупинитись на ночівлю краще, звісно, в Голій Пристані, тут і вибір є.



Пелікани у Голій Пристані

Олешківські піски

Відстань від Херсона: 40 км

Як дістатись: автобусом до Раденська, далі – пішки.



Найбільша пустеля в Європі

Друга набільша пустеля в Європі – це Олешківські піски, які займають 1600 квадратних метрів. Сюди варто їхати тільки із екскурсоводом і добре підготуватись заздалегідь. Витрачати більше, ніж день, на такий похід не варто. Але навіть за цей час ви отримаєте безліч колоритних фотографій, наприклад, на дюнах.

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Асканія-Нова

Відстань від Херсона: 150 км

Як дістатись: автобусом із Херсоно до Асканії-Нови



Заповідник Асканія-Нова – одне з 7-ми чудес України

Остання у цьому списку, але не остання за значенням – Асканія-нова. Це дивовижне місце занесене до 7 чудес України.



Дендропарк в Асканії-Нові

Описати усю красу цього заповідника у кількох абзацах не вийде. Варто просто приїхати і на власні очі впевнитись, наскільки тут вільно почувається кожен.

Та й взагалі Херсонщина дає змогу людині вдихнути на повні груди, по-справжньому розслабитись і тільки тоді видихнути.

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