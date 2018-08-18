Подорожі Україною: неймовірні місця Вінничини, від яких перехоплює подих

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – неймовірні місця Вінничини, які не залишать нікого байдужим.

Вінничина – це частина прекрасного Поділля, багатого на природні пам’ятки: мальовничі печери та скелі, чисті озера та родючі ліси.

У цьому краї відчувається давній дух історії, оповитий таємничістю та загадковістю: поселення скіфських часів, мури давніх замків, містичний бункер одного із найжорстокіших тиранів 20-го століття.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Вінничина – багатогранна: тут кожен заповзятий мандрівник віднайде щось для себе!



Вінницька область: які місця варто відвідати

Вінниця

Вінниця – надзвичайно мальовниче та давнє місто. Перша згадка про нього у літописах Великого князівства Литовського датується 1363 роком. Саме у цей рік на території теперішньої Вінниці було зведено дерев'яну фортецю на високій кручі, нижче місця впадання в Буг його лівої притоки – річки Віннички.



Вулиця Соборна у Вінниці

Відома нам тепер назва міста вперше зустрічається в документі, підписаному 13 червня 1385 року в Кракові.

Є багато версій щодо походження назви міста: "вінниця" — винокурня, де варилися винні пива, старослов'янське "вьно" – посаг, придане (мовляв, Вінниця і землі, що оточують її, були в 14 столітті визволені від татар литовським князем Ольгердом і подаровані ним його племінникам).

Ще одна версія походження назви обласного центру – від найменування річки Віннички, що протікає тут.

Вінницька арка і шпиль

Одним із символів міста є сніжно-біла арка при вході у Центральний парк. Її звели ще у 1961 році, проте вигляд вона має доволі футуристичний. Поруч із нею височіє металевий шпиль, який чимось нагадує ракету.



Вінницька арка-"кішка"

Ввечері конструкція красиво підсвічується різнобарвною ілюмінацією.

Цікаво, що арку і стелу проектували як символ космонавтики: композиція з арки та шпилю символізує собою поверхню земної кулі та стрімкий політ ракети.

У місті конструкцію називали по-різному, навіть "ластівкою", проте зовсім недавно дружина архітектора Романа Мархеля зізналася, що її чоловік дуже любив котів, а іграшкова фігурка кішки несподівано стала праобразом арки. Споруда ніби відтворює її вигнуту спину і також спирається на чотири основи, як на котячі лапи. А якщо підключити уяву, то й стрімку стелу можна уявити витягнутим вгору котячим хвостом-трубою.

Водонапірна вежа

Ця історична споруда є справжньою візитівкою Вінниці, вона розташована на Європейській площі. Її звели у 1912 році на тогочасній найвищій точці міста та використовували як оглядову вежу та каланчу.

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Пам’ятка чудово збереглася та практично має первозданний вигляд. Відмінністю від початкового проекту служить лише розташування головних міських годинників із двометровими циферблатами: після реконструкції вони змістилися ярусом нижче і кожну годину тішать городян і гостей міста мелодійним дзвоном.

Загальна висота споруди – 28 метрів. Із Водонапірної вежі відкривається фантастичний краєвид на Вінницю.

З 1985 року у приміщенні вежі розташовані музейні експозиції. А з 2008 її обладнали підсвіткою.



Водонапірна вежа у Вінниці

Ввечері вежа виглядає по-особливому романтично.

Вулиця Соборна

Вінниця – взагалі дуже романтичне місто. Такий висновок можна зробити, хоча б прогулюючись центральною Соборною вулицею. Тут роз’їжджають милі трамвайчики, а око милують давні пам’ятки: Преображенський собор, білосніжний костел Діви Марії та готель "Савой".

Вінницькі мури

Однією із найстаріших історичних пам’яток міста є комплекс оборонних і монастирських споруд Вінницькі мури.

У 17 столітті у Вінниці звели єзуїтський монастир, костел, колегіум та конквіт. Усі ці споруди оточили потужними фортечними стінами з контрфорсами, бійницями і бойовими вежами. Таке укріплення стало головною оборонною спорудою міста.



Вінницькі мури

Від надійних мурів тепер залишились невеликі частини – зокрема кутова південно-західна вежа із південною і частиною західної стін, проте навіть їхній вигляд захоплює. А ось монастир перетворився у Краєзнавчий музей, де можна ознайомитись із історією міста.

Фонтан Roshen

Ви не були у Вінниці, якщо не гуляли вздовж міської набережної та не бачили величного Південного Бугу, розкішного Центрального мосту, перекинутого через цю ріку та славнозвісного фонтану Roshen.



Набережна Вінниці

Фонтан Roshen збудований в руслі Південного Бугу, поблизу острова Кемпа у Вінниці. Це найбільший в Україні і в Європі плавучий фонтан. За оцінками експертів, він входить у десятку найкращих і найбільш видовищних фонтанів світу. Його унікальність полягає у так званій "зимуючій технології", яка дозволяє опускати конструкцію під лід.

Найбільш розкішний вигляд фонтан має у вечірню пору. Саме в цей час подивитись на нього на набережну приходять безліч містян та гостей міста. Все це через ефектне світло-музичне та лазерне шоу.



Набережна Вінниці: фонтан

До речі, використання лазерного проектора з екраном, який складається із водно-повітряної суміші, що розподілена по всій довжині фонтану, дозволяє демонструвати на конструкцію відео у форматі 3D.

Фонтан Roshen у Вінниці:

Відвідини такої краси – чудова ідея для романтичного вікенду.

Острів Кемпа

Поблизу фонтану Roshen розташований унікальний та один із найбільших островів на Південному Бузі – Кемпа.

Вінничани дуже пишаються таким мальовничим куточком природи у середмісті.



Острів Кемпа

На сьогоднішній день острів вважають заповідною територією. Також він має друге ім'я – Фестивальний. Таку назву він отримав після проведення на його території фестивалю "Зорі над Бугом" у 70-80-х роках минулого століття.

Музей "Автомотовелофоторадіо"

Поціновувачів раритетної техніки у Вінниці може привабити музей під дивною назвою "Автомотовелофоторадіо".

В основі експозиції авто-ретро-музею – приватна колекція раритетних автомобілів та іншої техніки вінницького колекціонера Стрембіцького.

У музеї представлено понад 100 експонатів, зібраних за 35 років. Серед них – раритетні автомобілі, мотоцикли, велосипеди, патефони, телевізори, фотоапарати, радіоприймачі.



Музей раритетних речей у Вінниці

Автомобільна колекція вражає армійським ГАЗ-67, рідкісним тривісним "Вілліс", ГАЗ-М-20 "Перемога", також тут можна поглянути на "Москвичі" та "Волги" різних років випуску.

Розташований музей у центрі міста – на вулиці Соборній.

Ціна вхідного квитка для дітей, старших 7 років – 10 гривень; для дорослих – 20 гривень. Діти до 7 років можуть безкоштовно відвідати музей.

Музей-садиба Пирогова

Ще одне обов’язкове для відвідин місце у Вінниці – Національний музей-садиба Пирогова.

Він розташований у південно-західній частині міста, у живописній садибі Вишня, де з 1861 по 1881 роки жив і працював видатний вчений, геніальний хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник Товариства Червоного Хреста, педагог і громадський діяч Микола Пирогов.



Музей-садиба видатного українського вченого Миколи Пирогова у Вінниці

До об’єктів культурної спадщини і пам'яток садово-паркового мистецтва тут входять: будинок, в якому жив Пирогов, і де розміщена експозиція про його життя і діяльність, музей-аптека з інтер'єрами приймальні та операційної Пирогова, церква-некрополь, де покоїться набальзамоване тіло ученого та меморіальний парк, в якому збереглися дерева, посаджені науковцем.

Музей належить до найважливіших об'єктів культурної спадщини України.

Ціни на вхідні квитки у різні частини музейного комплексу коливаються від 10 до 25 гривень для учнів та студентів і від 20 до 50 грн – для дорослих.

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А тепер перейдімо до мальовничих місць Вінницької області, які неможливо залишити поза увагою!

Ставка Гітлера

Одне із найбільш містичних та загадкових місць на Вінничині – колишня ставка Адольфа Гітлера під назвою "Вервольф" поблизу села Стрижавка.

Колись це був потужний комплекс, який складався із 80 (!) зовнішніх будівель та декількох підземних бункерів.

Тепер на його місці – величезні купи бетону, проте навіть їхнє розміщення дозволяє уявити масштаби цих споруд, адже товщина бункерних стін становила кілька метрів.



Одне із наймістичніших місць України – ставка Гітлера на Вінничині

Будівництво ставки було розпочато восени 1941 року і тривало аж до кінця 1943 року. За словами істориків, в якості робочої сили німці використовували військовополонених та місцевих жителів. Всього до будівництва було задіяно понад 10 тисяч людей, майже всіх їх вбили по завершенню робіт.

Під час наступу частин Червоної армії в березні 1944 року всі комунікації ставки були підірвані відступаючими фашистами.

До речі, у перекладі з німецької "Вервольф" означає перевертень. За даними вчених, обираючи місце для ставки, Гітлер консультувався із 400 магами, екстрасенсами і астрологами з Інституту окультних наук у Берліні.

Історики певні, у "Вервольфі" Гітлер був тричі, загальна тривалість перебування – 156 днів: за свідченнями його біографів, на жодній з інших ставок фюрер не провів так багато часу.



Ставка Гітлера "Вервольф"

"Вервольф" мав стати магічним центром. Навколо нього мали об’єднатися розрізнені країни Європи і початися завоювання світу. Про цю ставку говорила і відома віщунка Ванга.

Як добратися? Ставка Гітлера розташована всього за 5 кілометрів від Вінниці. Найпростіший спосіб – приїхати з Вінниці до села Стрижавки. Для цього можна скористатися 138-м автобусом, що курсує за маршрутом "Залізничний Вокзал – Коло-Михайлівка".

Іллінецька астроблема

Ще одним таємничим та унікальним місцем на Вінничині є Іллінецька астроблема. Це – найдавніший в Європі метеоритний кратер, віком близько 400 – 430 мільйонів років.



Місце падіння метеориту в Україні – Іллінецька астроблема

Численні наукові дослідження довели, що Іллінецький кратер має космічне походження і тепер є природним свідченням планетарного масштабу – зіткнення Землі з кометою або астероїдом.

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Через масштабне зіткнення утворився кратер з первинним діаметром близько 7 кілометрів і глибиною до 600 – 800 метрів. Космічне тіло, за припущеннями вчених, важило близько 40 мільйонів тонн, а в діаметрі могло досягати 300 метрів.

До речі, у 1974 році тут вперше були знайдені… діаманти! Це лише другий кратер на Землі, де були виявлені ці дорогоцінні камені.



Діамантова печера на території Іллінецького кратера

Найбільший у світі агат, який утворився в результаті зіткнення з метеоритом, відшукали також тут. Зараз він перебуває на експозиції в Берлінському музеї.

Додамо, що знайдені в цій унікальній місцевості уламки метеорита дуже високо цінуються у всьому світі. Наприклад, уламок, вагою в 3 кілограми, який зберігають у Вінницькому планетарії, оцінюють в 200 тисяч доларів. Туристи, які хочуть відвідати Іллінецьку астроблему, можуть спробувати власноруч знайти шматочок стародавнього метеорита.

Як добратися? Найзручніше – автобусом "Вінниця – Іллінець". Вартість квитка 70 – 80 гривень. Тривалість поїздки – півтори години.

Скіфські вали, або Немирівське городище

Скіфські вали, або Немирівське городище – це справжня перлина історичних артефактів, древніх легенд, міфів та доказів величності скіфів. Це – одне з найбільших міст скіфського часу (ранньої Залізної доби України), розташоване поміж Дністром і Дніпром.



Скіфські вали на Вінничині

Земляні вали тут ще й дотепер подекуди сягають 7 – 9 метрів висоти, завширшки – 32 метри, а по периметру їхня протяжність сягає до 4,5 кілометрів. Первинна висота валів становила понад 30 метрів.

Деякі історики датують Немирівське городище 7 – 5 століттям до нашої ери та вважають, що ці землі були місцем перебування скіфів. Доказів цьому – безліч: численні розкопки свідчать про те, що ці місця населяли древні народи. Вони залишили після себе бронзові та кістяні наконечники стріл, гончарні вироби, бронзові прикраси, предмети побуту та багато іншого.

Як добратися? Скіфські вали розташовані всього за 4 кілометри від міста Немирів. Найпростіше доїхати до історичної пам’ятки приміським поїздом "Вінниця-Гайворон" до зупинки "Сажки" (наступна після Немирова). Вартість проїзду – 12 гривень.

Немирів

Містечко Немирів прославилось на всю Україну своїми досягненнями у виробництві алкогольних напоїв, проте це ще й надзвичайно мальовничий куточок Вінничини.

При в’їзді до міста з боку траси на березі річки стоїть одна з візитівок Немирова – паровий млин-електростанція. Його збудували у 1905 році чеські майстри за проектом архітектора Пехера.



Одна із візитівок Немирова – колоритний паровий млин-електростанція

Одна з перших електростанцій в Україні має форми модернізованого центральноєвропейського бароко.

Проте головною окрасою міста є палац княгині Марії Щербатової.

Внучка Болеслава Потоцького, Марія, у 1880 році наказала розібрати старий палац та звести нову резиденцію. Будівництво палацу здійснювалося дуже довго – з 1885 по 1917 рік. Графиня декілька разів змінювала архітекторів, оскільки хотіла, щоб вони втілили її мрію – збудували палац, який вона колись бачила в Англії.



Вражаюча резиденція княгині Щербатової

Будувався палац так довго ще й тому, що ворожка напророкувала Щербатовій смерть по завершенню будівництва.

До слова, кінцевого вигляду палацу княгині так і не довелося побачити – її спіткала трагічна доля: Марію Щербатову разом із сином Дмитром і донькою Олександрою у січні 1920 року розстріляв п'яний червоноармієць.

Резиденція Щербатової у Немирові вражає своєю розкішшю, тут збереглося первісне планування і більшість деталей декору.

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Палац оточує величезний парк, який після 1885 року переробили на пейзажний. Згодом він розрісся і зараз його площа складає 85 гектарів. У цій мальовничій місцевості росте понад 150 видів дерев.

Як добратися: з автовокзалу Вінниці до Немирова щодня двічі на день курсують автобуси, їхня орієнтовна вартість – 50 гривень. Тривалість подорожі – 1 година.

Тульчин

Тульчин – ще одне, на перший погляд, провінційне, проте насправді славетне та відоме багатою історією містечко на Вінниччині.

Головною його окрасою є палац Потоцьких, зведений у 1785 році. Його ще називають Подільським Версалем та Верхнім палацом. У палаці раніше розташовувались: театр, манеж, бібліотека, картинна галерея, турецькі лазні, велика оранжерея та ландшафтний парк. Але, на жаль, на початку 20 століття велику частину історичних споруд зруйнували. Проте деякі будівлі збереглись непогано – з первинним плануванням, колонами і навіть величезним родинним гербом на одному з фасадів. Під маєтком є розгалужена система підземних ходів, які ведуть до інших об'єктів мальовничого містечка.



Палац Потоцьких у Тульчині

До речі, на території палацу проводять унікальний щорічний фестиваль оперної музики Opera Fest Tulchyn. За словами організаторів, фестиваль став однією з найбільших гучних професійних оперних подій в Європі та найбільшою в Україні.



Маєток Потоцьких, Тульчин

Ще одним знаковим місцем у Тульчині є музей-квартира видатного українського композитора Миколи Леонтовича.



Музей-квартира славетного українського композитора Леонтовича: тут народився "Щедрик"

Цікаво, що саме у Тульчині була створена композиція "Щедрик", яку у світі знають як "Carol of the Bells". До речі, у червні 2018 року у Тульчині відкрили пам’ятник, присвячений славнозвісній мелодії.



Пам'ятник "Щедрику"

Якщо ви зібралися в Тульчин, рекомендуємо обов’язково відвідати село Печера, розташоване неподалік від районного центру. Населений пункт вражає мальовничістю краєвидів: село розташоване на схилах Південного Бугу. Ріка у цій місцині з обох сторін затиснута поміж скель та утворює каскад порогів.



Південний Буг у селі Печера

Також у селі розташований шедевр видатного київського архітектора Владислава Городецького – мавзолей-каплиця Потоцьких-Свейковських.



Каплиця, спроектована Городецьким у селі Печера на Вінничині

Як добратися? Рейсовим автобусом із автовокзалу Вінниці. Ціна – близько 80 гривень, тривалість проїзду – близько 2 годин.

Черепашинці, або "Вінницькі Мальдіви"

Всього за 40 хвилин їзди від Вінниці, у Калинівському районі, розташоване село Черепашинці, у якому є озеро, що геть не поступається виглядом заморським курортам.



Неймовірні "Вінницькі Мальдіви"

Вода в озері неймовірно прозора та має блакитно-бірюзове забарвлення. Оточують водойму мальовничі скелясті береги та хвойна рослинність.



Прекрасний краєвид водойми у Черепашинцях

Ця водойма – затоплений гранітний кар’єр, береги навколо – глиняні та піщані урвища висотою до 7-8 метрів. Однак є тут і пологий пляж.

"Вінницькі Мальдіви":

Як добратися? 43 кілометри від Вінниці по Житомирській трасі та ще близько кілометра від центру села по ґрунтовій дорозі. Дістатися сюди можна як на власному авто, так і автобусом. Через село тричі на день курсує автобус "Вінниця – Голубівка".

Фото, відео з відкритих джерел