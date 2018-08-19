Подорожі Україною: неймовірний Крим, в який варто поїхати після деокупації

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – найцікавіші місця українського Криму, які обов’язково варто відвідати.

Автономна республіка Крим вже 5-й рік поспіль тимчасово окупована Росією. Попри те, що Україна втратила контроль над півостровом, Крим все одно залишається українським.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Пропонуємо вашій увазі топ-7 цікавих та небанальних місць Криму, які обов'язково варто побачити хоча б раз у житті.

З міркувань безпеки радимо відвідувати Кримський півострів, коли він остаточно повернеться під контроль української влади. Законодавство України забороняє в'їжджати на територію тимчасово окупованого півострова з території Росії. З території материкової України у Крим можна потрапити через спеціально облаштовані пункти в'їзду та виїзду з території Херсонської області.



Крим: які місця варто відвідати

Сімферополь

Сімферополь є найбільшим містом і фактично столицею півострова.

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Багатовікову історію столиці Криму можна пізнати через Неаполь Скіфський, який розташований на території міста. Саме там у ІІІ столітті до н.е. виникло перше античне поселення.

На сьогодні тут збереглись руїни стародавньої фортеці, а поруч розташований музейний павільйон, де можна роздивитись знайдені у цій місцевості артефакти.



Руїни фортеці на території комлексу "Неаполь Скіфський" у Криму/Wikimedia Commons

Надовго затримуватись у столиці не варто, адже Крим вражає перш за все своєю неповторною природою та неймовірними історичними пам’ятками.

"Малий Єрусалим"

Таку незвичну назву має пішохідний екскурсійний маршрут у Євпаторії. Він охоплює храми одразу восьми конфесій, які до анексії Криму Росією не одне століття мирно співіснували на території сучасного міста.

Впродовж прогулянки цим маршрутом, що пролягає Старим містом Євпаторії, можна відвідати Мечеть Джума Джамі, Турецькі лазні XVI століття, Вірменську та Свято-Миколаївську церкви, комплекс Текіє Дервішів, Гезлевські ворота Дров'яного базару, Караїмські кенаси, синагогу Егія-Капа та інші.



Мечеть Джума Джамі у Євпаторії

Херсонес Таврійський

Якщо ви дістались до Севастополя, то гріх буде не відвідати руїни унікального давньогрецького міста-держави Херсонесу Таврійського, які досі збереглись на території Криму.

Під час розкопок на початку 19 століття Херсонес отримав ще одну цілком заслужену назву – "Руські Помпеї", адже з-під багатовікових нашарувань почали "виринати" цілі вулиці, площі та храми стародавнього міста.

У 2013-му Херсонес Таврійський був внесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО.



Руїни Херсонесу//Getty images

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Мис Фіолент

Якщо доля вас уже закинула в Севастополь, не марнуйте багато часу в місті, поїдьте побачити неймовірної краси морські пейзажі – наприклад, мис Фіолент.

Його недарма вважають одним з найкрасивіших місць у всьому Криму – кришталево чисте море і потужні гори роблять цей краєвид казково незабутнім.

Однією з візитівок самого мису Фіолент є скеля Святого Явлення. За легендою, саме на цій скелі рибалки знайшли ікону свого рятівника Святого Георгія. Понад 100 років тому на ній встановили хрест, на честь тисячоліття від часу заснування на мисі Свято-Георгіївського монастиря.



Мис Фіолент у Криму

Ластівчине гніздо

Однією з найвпізнаваніших будівель Криму є замок "Ластівчине гніздо", розташований на 40-метровій скелі Ай-Тодорського мису у селищі Гаспра недалеко від Ялти.

Наприкінці 19 століття на будівлі сучасного "Ластівчиного гнізда" звели дерев'яний будинок. Сучасний вигляд замок отримав завдяки німецькому баронові Штейнгелю, якому подобалось відпочивати у Криму.

Вже в 1912 році на невеликому майданчику на скелі з'явився оригінальний готичний замок, який ми називаємо "Ластівчине гніздо".



Замок "Ластівчине гніздо"

Влітку 2017-го окупаційна влада Криму почала проводити розкопки та інженерні роботи неподалік від замку, а саму будівлю нібито закрили на реставрацію.

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Пішохідний маршрут з Малого Маяка в Утьос

Опинившись на південному березі Криму, дозвольте собі сповна насолодитись незабутніми краєвидами, а найкращими для цього будуть піші прогулянки.

Наприклад, із селища Малий Маяк недалеко від Алушти можна влаштувати гірський спуск до санаторного комплексу "Утьос".

В Утьосі не пошкодуєте, якщо побуваєте на мисі Плака, звідки відкривається красивий вид на набережну. У селищі також розташований палац княгині Гагаріної, на території якого зараз розташований санаторій.

З Малого маяка також починається стежка Талма-Богаз на усамітнену скелю Парагільмен.



Краєвид на мис Плака

Ай-Петрі

Ця гора, висотою 1234 метри, по праву вважається однією з наймальовничіших вершин Кримських гір. Вона рошташована між Алупкою та селищем Кореїз. Тим, кому не надто комфортно підкорювати гірські вершини пішки, в пригоді стане канатна дорога Місхор – Ай-Петрі.

Довжина маршруту – приблизно 3,5 кілометри, і приблизно за 20 хвилин, милуючись чудовими краєвидами Кримських гір, можна дістатись на станцію "Ай-Петрі", яка розташована на висоті близько 1152 метри над рівнем моря.



Канатна дорога Місхор – Ай-Петрі у Криму//Getty images

На південному схилі гори розташований найвищий в Україні водоспад Учан-Су. Він спадає з висоти 390 метрів, а протяжність самого природного дива – майже 100 метрів.

Дорогою з Ялти на Ай-Петрі можна зупинитись на скелі з оглядовим майданчиком під назвою Орлиний заліт, звідки відкривається фантастична панорама на сам водоспад.



Найвищий водоспад України Учан-Су