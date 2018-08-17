Подорожі Україною: первозданна Миколаївщина, яку неодмінно варто побачити

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої Батьківщини. До вашої уваги – захопливі туристичні місця Миколаївщини, які не залишать байдужими і найзатятішого мандрівника.

Миколаївщина через своє вдале розташування має історію, яка почалася ще з незапам’ятних часів. Область розкинулася на річках Південний Буг та Інгул і має вихід у Чорне море, що й дозволило їй бути так званими вікном у Середземноморський світ.

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити



Миколаївська область: які місця варто відвідати

На що подивитися у Миколаєві

У порівнянні з історією краю – Миколаїв модерний та юний, але і тут є на що подивитися. Місто звели наприкінці 18 століття та назвали на честь однойменного святого – покровителя моряків. Місто збудували за спеціально складеним планом, тому йому характерні прямі вулиці та квартали правильної форми.



Панорама Миколаєва

Від початку своєї історії місто фактично було морською столицею з дуже розвиненим кораблебудуванням. Цікаво, що усі авіаносці СРСР були побудовані саме у Миколаєві.

Тут розташовані два унікальні розвідні мости – Інгульський та Варварівський. Перший має найбільшу підйомну частину у Європі, другий – єдиний в Україні, розведення якого виконують горизонтально з поворотом на 90 градусів. Таке видовище справді вражає!



Обсерваторія у Миколаєві

Варто відвідати у Миколаєві і знамениту обсерваторію, яка є однією з найстарших у Європі. Здавна її використовували, щоб складати морехідні, зоряні карти та навчати штурманів. Окрім того, будівля внесена у список світової спадщини ЮНЕСКО та є однією з найкрасивіших у місті. Також тут можна оглянути унікальну колекцію астрономічних приладів, годинників, книг, фотографій та карт.

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Музей суднобудування та флоту – ще одна місцина, яку не потрібно оминати у місті. У музеї є понад три тисячі експонатів, починаючи з часів Київської Русі.

Яхт-клуб особливо приваблює туристів у час, коли відбуваються змагання. Сама історія клубу – трагічна, у час світових воєн він був повністю зруйнований. Проте під час регат та змагань з вітрильного спорту тут є на що подивитися.



У Миколаєві варто побачити змагання вітрильників

Кінбурнська коса

Безумовно, це одна з найкрасивіших місцин області. Саме на Кінбурнській косі прихисток можуть знайти мандрівники, які втомилися від переповнених пляжів та готелів. Кінбурн ідеально підійде тим, хто хоче жити у наметі, без постійного доступу до материка. Тут є і невеликі кемпінги, які роблять перебування на косі комфортнішим.



Кемпінг на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса – це заповідна територія з чудовими піщаними пляжами, сосновими масивами та неймовірним різноманіттям рослин та червонокнижних тварин. Коса тягнеться на 40 кілометрів, 20 з яких ідеально підходять для пляжного відпочинку.



Кінбурнська коса манить чистими піщаними пляжами

Мигійські пороги

Мигійські пороги – це центр плавання на байдарках та рафтах. Саме тут розташована друга за складністю сплаву траса України. Пороги є частиною ландшафтного парку "Гранітно-степове Побужжя".

Щоб відвідати пороги, варто дістатися невеличкого села Мигія, розташованого серед просторих степів. А місциною, яку не можна пропустити на порогах, є Червоні ворота – вони захоплюють своєю унікальною формою.



Світанок на Мигійських порогах

Древня Ольвія

Напевне, не має українця, який не чув про Ольвію. Це місто-держава було одним з найбільших у своєму роді на чорноморську узбережжі. Воно проіснувало понад тисячу років і попри те, що його добряче розграбували у радянські часи, тут все ще є на що подивитися.

Наразі Ольвія є найбільшим археологічним заповідником України. Тут досі ведуть розкопки, адже під землею залишаються не знайденими унікальний театр та храми.



Антична Ольвія

Грізні каньйони

У долині річки Мертвовод розкинулися два дивовижні каньйони – Актівський та Петропавлівський. На їхній території є видовищні водоспади, могутні гранітні валуни та скелясті береги, які змушують затамувати подих.

Особливо красивими каньйони є у весняну пору, до настання літньої засухи. У цей час тут чарує ще й різноманіття рослин. Тут, неподалік від села Актове, розляглося головне на планеті місцезростання реліктового і ендемічного виду – меринги бузької.

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Місцевість має дуже складний рельєф та є непридатною для сплаву, втім, цим вона приваблює екстремалів – особливо скелелазів та альпіністів.



Каньйони Миколаївщини

Унікальна святиня Миколаївщини

Подорожуючи областю, не варто минати Свято-Михайлівський жіночий монастир. Передовсім він буде цікавий тим, хто цікавиться релігією.

Монастир розташований посеред первозданної природи степу – далеко від шумних трас у селі Пелагеївка. Сама будівля вимощена з червоної цегли та прикрашена 12 позолоченими баштами. Здалеку вона нагадує величезну свічку.

Цікаво, що у хрести храму вмонтовані вузькі смужки гранованих дзеркал. Саме тому неймовірно красивим монастир стає на заході сонця – дзеркала виблискують усіма можливими кольорами.



Свято-Михайлівський Пелагеївський жіночий монастир

Разом із монастирем можна відвідати і розкопки, які ведуть неподалік – на місці розташування поселення з двохтисячолітньою історією. Також місцевість чарує просторими садами та виноградниками.

Озеро Солонець-Тузли

Солонець-Тузли – чудова місцина для тих, хто хоче оздоровитися. Унікальні грязі та солі озера мають потужні лікувальні властивості. Єдиним мінусом місцини є її популярність серед туристів, тому тут не варто очікувати на спокійний відпочинок.

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Озеро Солонець-Тузли добре підійде для оздоровлення

Озеро розташоване у пішій доступності від популярного курорту Рибаківка.

Окрім усього, на озері можна побачити ще й неймовірно красивих білих та рожевих пеліканів. Поруч з озером розташований красивий сосновий ліс, а неподалік – неповторний острів Березань.

Фото – ukraine-is.com, Ukraїner, zruchno.travel