Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен

До Дня Незалежності України 24 канал підготував спецпроект про наймальовничіші куточки кожного регіону нашої країни. До вашої уваги – найцікавіші місця Дніпра та області, які варто відвідати кожному.

Дніпропетровщина – це не лише індустріальні міста, а й неймовірна природа, величні архітектурні пам’ятки та місця козацької слави. Тут можна чудово відпочити на березі Дніпра і дізнатися безліч нового у крутих, сучасних музеях.



Дніпропетровська область: що варто відвідати

Тут давні часи тісно переплетені з індустріалізацією, а пам'ять про минулі дні – з сучасними проектами розвитку. Якщо ви досі не мандрували Дніпропетровщиною, саме час планувати поїздку!

Більше регіонів у спецпроекті: Мальовнича Україна: найкрасивіші куточки країни, які варто побачити

Дніпро: що варто побачити

Вважаєте Дніпро великим індустріальним містом? Частково так і є, але це лише одна з характеристик величного міста. На гостей тут чекають безліч зелених зон, просторих проспектів, цікавих музеїв та театрів на різні смаки. Дніпро – дуже сучасне місто, де кожен знайде чим зайнятися.



30 км набережної!

Звісно, основною окрасою міста є річка Дніпро. Тож радимо одразу піти туди. Набережна тут простягається на 30 кілометрів і вважається найдовшою у Європі. Безліч кафе і ресторанів (частина з них – над самою водою) запропонують смачні страви. Або ж можна влаштувати пікнік з панорамою на ріку чи вирушити у річкову подорож на екскурсійному кораблику.

Частини міста з’єднують мости, серед них варто звернути увагу на Мерефо-Херсонський міст. Він є пам’яткою архітектури. Міст проходить через знаменитий Монастирський острів.

На сам острів теж просто необхідно потрапити. Це одне з найулюбленіших місць жителів Дніпра. З одного боку острова – величні гранітні скелі, з іншого – піщана коса. На Монастирський острів можна добратися по пішохідному мосту чи канатною дорогою.



Відпочинок на острові чудовий: тут є чим зайнятися

Острів поділений на паркову та пляжну зони. Тут є усе для цікавого відпочинку: атракціони, зоопарк, річковий причал, кінний двір, човники в оренду та безліч кафе. Також тут збудований храм Святого Миколая. Та стоїть один з найбільших пам’ятників Тарасу Шевченкові. А ще на вас чекає штучний водоспад та чудовий оглядовий майданчик.

Читайте також: Подорожі Україною: найцікавіші місця Черкащини, які захоплюють дух

Ввечері гарно прогулятися Катеринославським бульваром. Це одна з найкоротших вулиць у місті. Тим не менше городяни люблять тут гуляти, заходити в торгові центри, кафе і ресторани. На бульварі чудове освітлення, бруківка, зручні лавки, ще й чарівний фонтан!

Окремої уваги заслуговує єврейський комплекс "Менора". Він, до речі, найбільший у світі. Головна ідея центру – не лише об’єднання євреїв Дніпра і України, але й поширення толерантності. Тут знайдете освітні центри, ресторани, готель, хостел, музей, концертний зал. А також оглядовий майданчик, на який обов’язково треба піднятися.



Тут є усе: від розваг до освітніх центрів

І на кінець у Дніпрі варто віддати Аерокосмічний музей, адже в Україні він такий єдиний. Тут можна побачити справжні бойові ракети, супутники і космічні станції. У захваті будуть і дорослі, і діти.



Один з найцікавіших музеїв України

"Козацька Січ" поблизу села Гречане

Є що глянути не лише в Дніпрі, але й в області. Дніпропетровщина – край козаків. Тож тут можна якнайкраще зануритися в козацькі часи: побачити їхній побут, оглянути особисті речі козаків, відчути себе частиною історії.

Радимо відвідати етно-хутір "Козацька Січ". Він розташований поблизу села Гречане. У 17 столітті тут осіли запорожці і власне відтоді й з'явилося поселення, на основі якого створений етнографічний комплекс. Неподалік є також хутір "Галушківка" (імпровізоване козацьке поселення, розташоване на території села Гречане).



Тут можна побачити справжні шоу

Створити такий козацький хутір для сучасників хотів ще у 1991 році Василь Скуратівський під час етнографічної експедиції. Але тоді йому не вдалося втілити ідею в життя. За два десятиліття музей-хутір таки відкрив свої двері відвідувачам.

То що ж тут можна побачити? Комплекс садиб 19-20 століття, а також курені, вежі, огорожа, бойові знаряддя. Ще одна садиба – приклад житла козаків у 17 столітті.

Діє також дві експозиції: стародавніх хрестів та предметів побуту. Гості хутора можуть побачити справжні меблі, побутові дрібниці і навіть зброю. Тут можна оглянути все самостійно, або ж замовити наперед екскурсію.

Петриківка

Зовсім неподалік – історико-етнографічний комплекс "Козацька Сотня". Цей музей розташований у селі Петриківка. Тут, окрім експозиції, можна глнути кінні шоу та постріляти з лука.

Читайте також: "Петриківка" – візерунки, що зачарували 600 експертів з 95 країн світу

Але найбільше Петриківка відома своїм народним декоративним мистецтвом – петриківським розписом, який включений ЮНЕСКО до списку нематеріальної культурної спадщини людства. Чимало майстрів і сьогодні передають свою майстерність майбутнім поколінням. Тут є кілька музеїв, де можна роздивитися неймовірної краси малюнки місцевих митців. Більше того – навіть буденні речі, такі як автобусна зупинка чи паркан, місцеві мешкнці прикрашають яскравими орнаментами.



Петриківський розпис включений до списку ЮНЕСКО

Кодацький острів

Радимо відвідати острів з багатьма назвами: Пороховий, Кодацький, Кодачек, Козачковський, Козацький, Індри. Він розташований біля правого берега Дніпра на Південній околиці міста в селі Старі Кодаки. Це справжній музей старожитностей.



На острові можна відчути себе дослідником

По-перше, тут знайдено дві стоянки доісторичних людей. По-друге, тут безліч артефактів з життя козаків: розмальоване козацькою символікою каміння, елементи побуту і зброї, могили… До 90-х острів був закритий. Ходить безліч легенд, як використовувала його радянська влада.

Водоспад "Білі камені"

А якщо хочеться відійти від історії і просто помилуватися природою, варто поїхати на пороги річки Інгулець у Кривому Розі, аби побачити водоспад "Білі камені". Каміння якраз зовсім не біле, адже основа водограю – це граніт. Але вода тече з такою силою, що сходи водоспаду майже завжди покриті білою піною. Звідси й назва.



Погляньте: здається, що каміння справді біле

Читайте також: ТОП-10 корисних додатків для подорожі

Водоспад з’явився не так давно – після того як побудували Карачунівське водосховище (початок 30-х років). Але це диво природи вражає, адже його висота 12 метрів!

Токівський водоспад

Ще одне прекрасне місце для відпочинку в області – Токівський водоспад, інша його назва – Шолохіський, або ж "Червоні камені". Це каскадний водограй довжиною близько 14 метрів та висотою 6 метрів, в основі червоні гранітні плити.

Окрім води, яка ллється з висоти, тут утворилися так звані ванни, в яких люблять відпочивати мандрівники. З Дніпра сюди їхати 100 кілометрів. Навколо прекрасні пагорби, а неподалік – ще й озеро. Тож це прекрасне місце для зеленого відпочинку. А скелі утворюють каньйон: вважається, що це залишки древніх гір.

Науковці стверджують, що водоспад утворився 60 мільйонів років тому! Він дещо постраждав у радянські часи, коли поруч видобували граніт. Також із цим місцем пов’язані кілька легенд. Наприклад, є легенда, що червоні гранітні плити утворилися з намиста кіммерійської принцеси Таміріс, яка тікала від скіфів. А отаман Петро Калнишевський начебто саме тут сховав свої скарби: 150 тисяч сріблом.



Чудове місце для відпочинку з наметами

Місто Кам'янське

У Дніпропетровській області, окрім Дніпра є ще кілька доволі великих міст. Окремої уваги варте Кам'янське (до декомунізації Дніпродзержинськ). Місто також прийнято вважати індустріальним, але тут достатньо старовинних будівель і неймовірні пейзажі Дніпра.

Тут є чудові пляжі на островах. Дістатися сюди можна мостами. Дніпро і береги тут особливо гарні. Окрім природи, варто приділити увагу архітектурі. Архітектурну цінність мають будівлі Музею історії міста, Центральна міська бібліотека та музично-драматичний театр ім. Лесі Українки.



Костел Святого Миколая імітує середньовіччя

У Кам'янському є римо-католицький храм – Костел Святого Миколая. На сході України їх майже не збереглося. Ця будівля 1895 року будівництва є чудовим зразком класичних костелів. Він збудований за зразком готичного собору Середньовіччя. Зверніть увагу також на Свято-Михайлівський собор.

Фото: з відкрити джерел