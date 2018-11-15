Подрібнений на метри ремонт доріг: що вигадали чиновники, аби обійти правила тендерів

Знизити поріг закупівель через прозорий конкурс з 200 до 50 тисяч гривень, щоб уникнути махінацій – таку пропозицію ще влітку в Раду вніс президент України. В Уряді сподіваються, що в найближчий пленарний тиждень парламент ухвалить законопроект, адже українські чиновники вже добре навчились обходити правила тендерів.

Ремонт дороги в селі Ласківці на Тернопільщині зупинився кілька тижнів тому.

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Спочатку у місцевих виникли зауваження до якості підготовчих робіт. Переймались, щоб не вийшло, як на Волині. Там асфальт компанія поклала прямо в багнюку.



Дороги на Тернопільщині

Коли попросили в будівельників документи, їх не було. А потім з'ясувалось, щоб відремонтувати 1,5 км дороги, чиновники її поділили по 40 метрів. Ремонт кожного шматку замовили, як окрему послугу. "Укладено було 30 прямих договорів без тендеру, просто прямі", – зазначив очільник тернопільського осередку "Автомайдану" Ігор Василів.

Все це вигадали чиновники міської ради, щоб уникнути закупівлі через тендер на ProZorro. Її треба здійснювати, якщо сума покупки перевищує 200 тисяч гривень. Один шматок в тернопільських чиновників вийшов по 124 000. Так вони оминули конкурсну процедуру і закупили послугу у "своїх". Фірма, яка мала ремонтувати дорогу, напряму пов'язана з заступником голови Тернопільської ОДА.

Фірму Global Building Engineer пов'язують з депутатом Верховної ради Романом Заставним. Його товариш, перший заступник Барни, проходить по YouControl як співзасновник ще однієї фірми з власником Global Building Engineer,

– розповів очільник тернопільського осередку "Автомайдану" Ігор Василів.

А от чиновник профільного департаменту Тернопільської обласної адміністрації, який і ділив дорогу, так не вважає. Каже, закупівлю поділили на частини для швидкої угоди.

Активісти це, я вважаю, люди непрофесіонали, які не мали би вказувати мені, як і що я маю робити. Скажіть, будь ласка, що я порушив? Ви вважаєте, нічого не порушили?

– відреагував начальник управління капітального будівництва Тернопільської ОДА Віктор Кузяк.

Та про те, що чиновники порушили закон "Про публічні закупівлі" кажуть не лише активісти. Написав про це і "Укравтодор". Це вже другий випадок в області. Кілька місяців тому саме за такою схемою і саме в Тернопільській області по 40 метрів на 177 шматків поділили іншу дорогу. Хоча це зробило інше відомство – Служба автомобільних доріг, яка, до речі, підпорядковується саме "Укравтодору". Послугу закуповували теж не через ProZorro. Профільний міністр апелює до правоохоронців.

Мало місце відверте шахрайство. На жаль, реакції не було. Керівник відбувся доганою. В мене позиція була інша, але, я сподіваюсь, це стане наукою, що такі випадки не повторюватимуться,

– підкреслив міністр інфраструктури України Володимир Омелян.



Дороги на Тернопільщині ремонтують по 40 метрів

Дробити закупівлю послуги на допорогову ціну ProZorro – це одна із схем, яку чиновники використовують, аби нажитись на державних закупівлях, –каже Максим Нефьодов. Розповідає, що це роблять не тільки з дорогами. Це лазівка для крадіжки, яка призводить до надзвичайно поганої якості роботи.

Ми бачимо якісь аномальні піки закупівель по 199 тисяч гривень. Це той випадок, коли статистика і математика викривають корупціонерів краще, ніж прослушки чи негласні слідчі дії,

– наголосив заступник міністра економіки України Максим Нефьодов.

Та на кожну дію, мовляв, знайдеться протидія. Каже, парламент найближчими тижнями має розглядати президентський законопроект, яким максимальну суму закупівлі без тендеру знизять з 200 до 50 тисяч гривень. На порушення має миттєво реагувати державна аудиторська служба. А віднедавна її роботу автоматизовано.

"Закупівля, починаючи від оголошення, буде перевірятись за 35 ризик-критеріями. Як тільки буде певна кількість балів, то тендер автоматично направляється до Держаудитслужби для перевірки", – додав Нефьодов.

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Тож сховати подріблений на метри ремонт дороги вже не вдасться. Це допоможе зупинити чиновників, які звикли все "ділити".