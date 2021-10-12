Подробиці про жорстоке вбивство мами донькою на Вінниччині: що кажуть сусіди

У Вінницькій області 16-річну дівчину підозрюють у вбивстві власної матері. На тілі жінки виявили десятки ножових поранень. ЗМІ пишуть, що у справі є багато дивних суперечностей.

Олександру затримали за підозрою у вбивстві 35-річної матері у селищі Глухівці Вінницької області. Сусіди і знайомі не вірять, що сварка могла зайти настільки далеко.

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Сусіди не можуть повірити у те, що сталось

Це просто якийсь кошмарний сон! Уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала рідну матір – просто неможливо!

– розповіли сусіди журналістам.

Знайомі запевняють, що родина була цілком благополучна і скандали в ній не траплялись.

Дівчина сама зізналась у скоєному

Проте Олександра сама зізналась у скоєному, хоча і деякі моменти – досі не зрозумілі. Дівчина казала, що вдарила матір близько 10 разів, хоча на тілі, за словами поліції, нарахували близько 30 поранень.

Також, пишуть ЗМІ, незрозуміло, як дівчина перетягнула тіло та вимила так добре будинок.

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