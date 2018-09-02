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Подробиці гучного вбивства Захарченка та жахливе самогубство закоханої пари – топ-5 відео тижня

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Топ-5 відео тижня
Топ-5 відео тижня / 24 канал

Сайт "24" пропонує до вашої уваги найцікавіші та найпопулярніші серед наших читачів сюжети за тиждень.

Подробиці гучного вбивства ватажка "ДНР" Захарченка

Увечері 31 серпня у центрі окупованого Донецька біля ресторану "Сепар" пролунав вибух, внаслідок якого загинув лідер бойовиків так званої "ДНР" Олександр Захарченко. Вибухівка, якою убили ватажків донецьких терористів, була закладена у лампу в кафе. А привели пристрій в дію за допомогою телефонного дзвінка. Саме кафе, за попередніми даними, належало начальнику охорони Захарченка, тож заклад ретельно охороняли. І зрозуміло, що без допомоги своїх встановити бомбу було практично неможливо. Попри це в Росії очікувано у вбивстві Захарченка звинуватили Україну.

Дивіться відео про життя і смерть українського ворога Захарченка

Деталі жахливого самогубства підлітків у Дніпрі

Вони написали записку, взяли в руки трояндові пелюстки і вкоротили собі віку. У Дніпрі пара закоханих вистрибнула із вікна восьмого поверху готельного номеру. Обоє померли ще до приїзду медиків. А чому зважилися на такий крок – пояснили у передсмертній записці: "У свої роки ми вже пожили та пізнали життя" – виведено дрібним почерком. Правоохоронці кажуть, що підлітки кілька днів винаймали квартиру у хмарочосі. До самогубства обоє ретельно готувались.

Дивіться відео про самогубство закоханої пари у Дніпрі

"Томосу УПЦ – бути": Варфоломій оголосив своє рішення патріарху Кирилу

Константинопольський патріарх Варфоломій повідомив Московському патріарху Кирилу про імплементацію рішення про автокефалію в Україні. Хоча очільник російської церкви подолав тисячі кілометрів аби переконати патріарха Константинополя не визнавати єдину українську церкву. Одразу після зустрічі Грецьке православне видання пише: Україна отримує автокефалію. І вже ведуться відповідні процеси. Поки що точна дата – невідома. До кінця року документи мають підписати.

Дивіться відео долю Томосу для України

Найбільші військові навчання в Росії

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу оголосив про найбільші з 1981 року військові навчання "Схід-2018". Зазначається, що маневри пройдуть з 11 по 15 вересня вересня, всього в навчаннях візьмуть участь близько 300 тисяч військовослужбовців і близько 36 тисяч одиниць наземної техніки, більше тисячі вертольотів, літаків і безпілотників. До Росії також приєднається Китай та Монголія. Останні масштабні навчання Росія провела рівно рік тому "Захід-2017", вони змусили напружитись половину країн Європи.

Дивіться відео про початок військових навчань у Росії

"Ми всі такі гади": бійці ЗСУ розповіли про російський полон і ситуацію біля Новгородського

27 серпня на фронті поранили одного українського військового, загалом по позиціях ЗСУ стріляли сім разів. Але окрім поливання вогнем, ворог підпалює поля. Полум'я уже впритул наблизилося до позицій Збройних Сил України на околицях Новгородського. Через дим бійцям важко дихати, але гасити пожежу вкрай небезпечно. Адже робити це доводиться під прицілом ворожої зброї.  Боєць ЗСУ Михайло був у полоні російських військових. "Там говорили про деякі речі досить відкрито – про звання свої, про дружин-"хохлушок", і про те, що ми всі – гади", – розповів він.

Дивіться відео про ситуацію на Донбасі

 

Теги: Вбивство Захарченка Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Єдина помісна церква Збройні Сили України Відео тижня Самогубство Новини Дніпра
Джерело: 24 канал
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