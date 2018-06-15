Подруга Бейонсе розповіла, хто вкусив співачку і фліртував з Jay-Z

Ще у лютому подруга американської співачки Бейонсе, Тіффані Хеддіш, натякнула в ЗМІ, що на одній вечірці голлівудська актриса перейшла межу і спричинила конфлікт. Тепер ж стало відомо ім’я цієї жінки.

Про це повідомляють на The Hollywood Reporter.

За словами Хеддіш, на вечірці Jay-Z, присвяченій випуску альбому "4:44", актриса на ім’я Сена Латан поклала свої руки на груди реперу, через що спричинила сцену ревнощів між нею та Бейонсе.

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Кіноактриса Сена Латан відома за такими фільмами як "Кохання та баскетбол", "Темний цукор" і "Чужий проти Хижака". Також Тіффані Хеддіш поділилась, що та навіть вкусила Бейонсе за обличчя, однак сама Сена Латан всі звинувачення відкидає.

Я бачила, як вона підійшла до Бейонсе і вкусила її. Співачка відштовхнула її і покликала Jay-Z. Вони відійшли в куток кімнати. Я ще подумала: "Що зараз взагалі сталося?". І тут мені подруга каже: "Ти можеш в це повірити? Ця сука тільки що вкусила Бейонсе!",

– розповіла Хеддіш.

Вона додала, що запропонувала співачці помститися за укус, але Бейонсе сказала, що воно того не варте: "Не треба, не роби цього. Ця сука на наркотиках. Вона навіть не п'яна. Просто веселися".

Раніше подруга Бейонсе не називала імені актриси, оскільки товаришує з її рідними і обіцяла не руйнувати своїми зізнаннями їй кар'єру.



Сена Латан



Сена Латан

Нагадаємо, що причини для ревнощів Бейонсе все ж мала, адже в одному з інтерв’ю репер Jay-Z зізнався, що зраджував дружині у спільному шлюбі.