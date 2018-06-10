Подружжя Бекхемів гнівно відреагували на новини про їх розлучення, – ЗМІ

Зіркове подружжя Девіда та Вікторії Бекхем щоразу демонструє сімейну ідилію. Однак у ЗМІ з'явилась інформація про можливе розлучення. На такі чутки відреагував голова сім'ї – екс-футболіст Девід Бекхем.

Як відомо, західні ЗМІ опублікували інформацію. що знамените подружжя Бекхемів переживає не найкращі часи. Хоч пара активно заповнює свої соціальні мережі милими сімейними фото, поза камерами Девід та Вікторія після 18 років шлюбу вирішили жити окремо один від одного. Інсайдери розповідали, що причиною такого рішення були не якісь побутові конфлікти, а те, що Вікторія Бекхем хоче оселитись у Великобританії, а її чоловік – в Лос-Анджелесі.

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Згодом у ЗМІ подейкували, що пара й зовсім перебуває на межі розлучення. Подейкували, що пара готується навіть оголосити про своє рішення в офіційній заяві. Відтак Девід Бекхем вирішив прокоментувати інформацію журналістів, поставивши крапку в тривалих обговореннях його шлюбу. Відповідний коментар з'явився у виданні People.



Вікторія та Девід Бекхеми на королівському весіллі

Нісенітниця. Журналістський зіпсований телефон і фейкові новини, які роздмухують соцмедіа. Нема ніякого оголошення, яке буцімто готується, ніякого розлучення!

– гнівно заявив Девід Бекхем.

Наразі у соціальних мережах пара продовжує публікувати чарівні фото зі своїми дітьми. Окрім цього, подружжя спільно бере участь у благочинній акції, щоб фінансово допомогти постраждалим від терористичної атаки в Манчестері. Для цього Вікторія та Девід Бекхем виставили на аукціон розкішне вбрання, яке вони засвітили на королівському весіллі.