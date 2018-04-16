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Подружжя Бекхемів провело вихідні в Діснейленді, незважаючи на конфлікт у сім’ї

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Девід та Вікторія Бекхеми
Девід та Вікторія Бекхеми / Фото з відкритих джерел

Девід та Вікторія Бекхеми разом з дітьми чудово провели час в Діснейленд в Лос-Анджелесі, незважаючи на чутки про бажання подружжя жити окремо.

Фотографії та відеоролики з відпочинку Вікторія та Бекхем опублікували на сторінках в Instagram.

Девід Бекхем веселив своїх дітей Гарпер, Ромео і Круза кумедною кепкою з вухами Міккі Мауса, а Вікторія щасливо споглядала за сімейним дійством.

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"Не знаю, як я ставлюся до цих вух. Але це дуже смішно", – написала вона у мережі.

Хоч самої Вікторії на кадрах не помітно, але вона все зафіксувала у відеоролику. Сім’я розважалась на атракціонах та спостерігала за видовищними феєрверками над замками Діснейленду.

Нагадаємо, що найстарший син подружжя – 19-річний Бруклін Бекхем, який зараз розважається на фестивалі Coachella в Лос-Анджелесі, за чутками ЗМІ нещодавно зрадив своїй дівчині Хлої Морец, засвітившись з 20-річною моделлю Playboy Лексі Вуд. Однак про розірванння стосунків пара офіційно ще нічого не заявляла.

Теги: LifeStyle Діти Вікторія Бекхем
Джерело: 24 Канал
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