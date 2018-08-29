Подружжя Бекхемів відправилось у круїз з Елтоном Джоном

Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом наразі перебуває у сонячній відпустці на розкішній яхті. Компанію їм склало інше подружжя чоловіків – Елтона Джона і Девід Ферніш.

Компанія наразі весело та затишно проводить свій час у Французькій Рив'єрі. Якщо раніше зіркові батьки брали літні відпустки для відпочинку зі своїми дітьми, то зараз вони розважаються лише в компанії дорослих. Яскравими фотографіями знаменитості діляться на своїх Instagram-сторінках.

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Закінчення моєї літньої відпустки з цими рідними людьми,

– йдеться в дописі у Елтона Джона.



Елтон Джон з Вікторією і Девідом Бекхемами

ЇЇ чоловік Девід Бекхем у свою чергу зазначив, що вже багато років дружить з легендарним Елтоном і неймовірно щасливий від цього: "Дядечку Елтон, ми знаємо одне одного вже 25 років. Веселі часи одне з одним".



Елтон Джон і Девід Бекхем

Чоловік Елтона Джона, Девід Ферніш, у свою чергу теж опублікував світлину, на якій троє чоловіків обнімають одне одного.