Подружжя Бекхемів відправилось у круїз з Елтоном Джоном
Вікторія Бекхем з чоловіком Девідом наразі перебуває у сонячній відпустці на розкішній яхті. Компанію їм склало інше подружжя чоловіків – Елтона Джона і Девід Ферніш.
Компанія наразі весело та затишно проводить свій час у Французькій Рив'єрі. Якщо раніше зіркові батьки брали літні відпустки для відпочинку зі своїми дітьми, то зараз вони розважаються лише в компанії дорослих. Яскравими фотографіями знаменитості діляться на своїх Instagram-сторінках.
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Закінчення моєї літньої відпустки з цими рідними людьми,
– йдеться в дописі у Елтона Джона.
Елтон Джон з Вікторією і Девідом Бекхемами
ЇЇ чоловік Девід Бекхем у свою чергу зазначив, що вже багато років дружить з легендарним Елтоном і неймовірно щасливий від цього: "Дядечку Елтон, ми знаємо одне одного вже 25 років. Веселі часи одне з одним".
Елтон Джон і Девід Бекхем
Чоловік Елтона Джона, Девід Ферніш, у свою чергу теж опублікував світлину, на якій троє чоловіків обнімають одне одного.
Елтон Джон, Девід Ферніш і Девід Бекхем