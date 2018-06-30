Подружжя легендарних біатлоністів екзотично відзначили вихід на спортивну пенсію: фото
Легендарна білоруська біатлоністка Дарья Домрачева разом зі своїм зірковим чоловіком – норвежцем Уле Ейнаром Бйорндаленом разом відсвяткували закінчення спортивної кар'єри.
25 червня 31-річна білоруска оголосила, що зробила нелегкий вибір на користь сім'ї та виховання дитини і вирішила завершити спортивну кар'єру.
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Тижнем раніше жива легенда біатлону 44-річний норвежець Уле Ейнар Бйорндален помпезно відзначив закінчення своїх виступів за збірну Норвегії. Про кінець своєї біатлонної кар'єри він оголосив ще у квітні.
Тепер же подружжя біатлоністів насолоджується заслуженим відпочинком.
Дарья Домрачева опублікувала фото у своєму Instagram.
Вирішили відзначити нашу спортивну пенсію одним днем на морі,
– написала Домрачева, додавши радісні фото.