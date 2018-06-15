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Подружжя, яке на камеру ґвалтувало свою 4-річну доньку, арештували

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Подружжя, яке на камеру ґвалтувало свою 4-річну доньку, арештували
Подружжя, яке на камеру ґвалтувало свою 4-річну доньку, арештували / Фото прес-служби поліції

Подружжя, яке у Кривому Розі створювало порноматеріали, експлуатуючи 4-річну доньку, суд призначив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Суддя Октябрського районного суду міста Полтави виніс рішення у відношенні сімейної пари, яка експлуатувала 4-річну доньку для створення порнографічних матеріалів. Їм обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на 60 діб без права внесення застави,
– йдеться у повідомленні поліції. 

Дії чоловіка та жінки кваліфіковано за ч. 5 ст. 301 (Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.


Зловмисників арештували строком на 60 діб

Нагадаємо, 13 жовтня у Кривому Розі викрили 28-річного чоловіка та його 30-річну дружину. Зловмисники вступали з 4-річною донькою у статеві зносини та фіксували процес на відео.

Теги: Кримінальні новини Новини Кривого Рогу Згвалтування Діти
Джерело: 24 Канал
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