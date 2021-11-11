На місці аварії з підлітками у Харкові водійка збила патрульного
Джерело:Нацполіція Харківщини
У Харкові водійка Mazda збила поліцейського, який працював на місці ДТП, де нещодавно збили підлітків. У результаті аварії постраждав не лише правоохоронець, а й сама жінка.
Подія сталася 11 листопада близько 17:00 на проспекті Науки. Поліцейський оформлював ДТП, у якій постраждали підлітки, що сталася на 2 години раніше.
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Водійка раптово почала їхати
За попередніми даними, екіпаж патрульної поліції зупинив автомобіль Mazda за порушення правил дорожнього руху.
Під час спілкування з поліцейськими 35-річна водійка легковика вирішила втекти. Вона раптово рушила й наїхала на інспектора патрульної поліції.
У результаті ДТП травмувалися поліцейський та водійка. Потерпілих відвезли до медичного закладу.
На проспекті Науки сталася подвійна ДТП / Фото Нацполіції Харківщини
Інформація про ДТП зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. Усі обставини дорожньо-транспортної пригоди з’ясовуються.
Після аварії з підлітками легковик збив поліцейського / Фото Нацполіції Харківщини
Елітний позашляховик влетів у підлітків: що відомо
- 11 листопада Toyota Land Cruiser збив 13-річних хлопця та дівчину, які переходили дорогу на зелений.
- Дівчинку відкинуло після удару, а хлопець потрапив під передній бампер. Дітей одразу госпіталізували.
- За словами міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, водій, який скоїв цю жахливу ДТП, міг бути під наркотиками.